Elementāru džintoniku uzjaukt nav nekāda dižā māksla, bet sajust bāra atmosfēru, dzirdēt citu cilvēku čalas fonā un nobaudīt patiesi izsmalcinātus dzērienus – lūk, to man gribētos! Daži bāri piedāvā iegādāties kokteiļus līdzņemšanai, iešķiebjot ķeselē arī ledus gabaliņus, citi pievērsušies tiešsaistes meistarklasēm un čebureku cepšanai un gaida terašu sezonas sākumu. Man socializēšanās pietrūkst tik ļoti, ka esmu gatava pieslēgties virtuālajam bāram "Zoom" čatā ar pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, kur sola bārmeni, dīdžeju un sarunas. Saņemot kasti ar uzrakstu "Džins. Priekā!", sirds notrīc, jo līdz ballītei virtuālajā bārā vēl jāpagūst sakārtot dzīvokli un jāizmazgā mati.

Dzirkstoši dzērieni pie datora ekrāna

Pirmie, kas pievērsās tiešsaistes meistarklasēm, bija kokteiļu bāra "Mākonis" pārstāvji, jo klātienē šādus pasākumus rīko jau vismaz deviņus gadus. "Sākām ar viskija meistarklasēm pagājušā gada martā un gada laikā esam novadījuši 50 privātos un 14 publiskos pasākumus, tajā skaitā ruma un kokteiļu meistarklases. Šogad martā bija apmēram 20 privātās meistarklases, dažkārt pat vairākas dienā. Sākotnēji mums bija monopols, redzu, ka tagad arī citi bāri piedāvā ko līdzīgu," stāsta "Mākoņa" saimnieks Lauris Grass.

"Vasarā atpūtāmies un rudenī reizē ar jaunajiem ierobežojumiem atsākām meistarklases ar dubultu sparu," atceras Lauris. Tas bija stratēģiski veiksmīgs lēmums, jo Ziemassvētku laikā uzņēmumos izpalika korporatīvie pasākumi un tiešsaistes tikšanās daudziem šķita laba ballītes alternatīva: "Korporatīvie pasākumi ziemā bija ievērojama mūsu biznesa daļa, visbiežāk izvēlējās tieši kokteiļu meistarklases – četri dažādi alkoholi, četri kokteiļi un prezentācija par kokteiļu kultūras vēsturi," ieskicē Lauris.

Darbs no mājām arī bārmeņiem

Virtuālais bārs nav vis "Zoom" ar draugiem, kur var ierasties treniņbiksēs un gvelzt blēņas, uz viesistabas galda man sarindoti koši kokteiļi mazās pudelītēs, un dodos virtuālā piedzīvojumā uz "StraightUp" sanākšanu, kur saimnieko Roberts Bikovs. Formāts ir vienkāršs – sākot no septiņiem vakarā, var pieslēgties video čatam, kur sapulcējušās vairākas mājsaimniecības, skan mūzika un tie, kas vēlas, var ar Robertu aprunāties. Kad vēl nebija sākusies pandēmija, viņš kā viesmīlis strādāja restorānā "Andalūzijas suns" un, pirms valstī izsludināja ārkārtas stāvokli, nodibināja savu uzņēmumu. Iecere bija ar improvizētu bāra leti doties izbraukuma pasākumos un organizēt kokteiļu meistarklases. "Tieši iztērēju visus iekrājumus, lai nopirktu glāzes un šeikerus! Par laimi, pirmā kompānija, kas bija pieteikusies uz ruma meistarklasi klātienē, negribēja to atcelt, un novadīju to tiešsaistē," atceras Roberts.