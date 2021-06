10 jauni etiķetes noteikumi terasēs un restorānos

Iespēja atkal pulcēties savās mīļākajās pusdienu, kafijas un vīna vietās ir īsti svētki. Vēl mazliet, un arī kafejnīcu un restorānu iekštelpās atsāksies rosība. Lielo kafejnīcu un restorānu atvēršanos gaida visi – gan apmeklētāji, gan kafejnīcu un restorānu darbinieki. Gaisma tuneļa galā redzama! Taču jāatceras, ka nekas jau vēl nav beidzies. Tikai mazākā daļa no mums paguvusi pilnībā vakcinēties, un dažādi drošības nosacījumi joprojām ir spēkā. Tā, kā bija agrāk, šķiet, nebūs vairs nekad. Pandēmija izmainījusi visu – arī restorānu etiķeti.

Kafejnīcu un restorānu darbinieki cenšas maksimāli ātri pielāgoties jaunā laika prasībām. Arī apmeklētājiem jāmācās pieņemt jaunus nosacījumus. Pats galvenais, šķiet, ir spēja ar izpratni piemēroties jaunajai situācijai – gan no apmeklētāju, gan apkalpojošā personāla puses. Portāls “Food&Wine” apkopojis dažus svarīgākos “jaunās normālības” etiķetes likumus amerikāņu restorānos. Kā "Tasty.lv" novērojis restorānu terasēs, pandēmijas laika etiķeti sākam ievērot arī Latvijā.

Ierodieties laikā

Ja esat rezervējuši galdiņu, ierodieties laikā. Šobrīd restorāniem nav iespējams uzņemt tik daudz apmeklētāju, cik parasti. Nokavējot rezervācijas laiku, laiks un vieta tiek tērēta nelietderīgi. Jau tā pustukšā terasē oficiantam nākas paziņot citiem gribētājiem, ka limits sasniegts – nepatīkami. Ierodoties vēlāk, jūsu kompānija, visticamāk, arī aizsēdēsies ilgāk – tādējādi, iespējams, radot grūtības ar nākamo rezervāciju.



Neaizsēdieties

Izklausās neviesmīlīgi? Tā gluži nav. Šī situācija mums visiem liek vairāk padomāt arī par citiem. Ja redzam, ka ārpus restorāna veidojas rinda, gaidot uz brīvām vietām, tad ilgstoši sēdēt pēc maltītes, garlaikoti skrollējot telefonu vai īsinot laiku līdz kādam pasākumam, ir mazliet, hm, egoistiski. Paēdiet, izbaudiet kopā būšanu un – dodiet vietu citiem!



Samierinieties ar lēnāku apkalpošanu

Šobrīd daudzos restorānos vērojams darbinieku iztrūkums. Ilgais pārtraukums darījis savu – daudzi kafejnīcu un restorānu darbinieki pārkvalificējušies un atraduši darbu citur. Arī sakaru atjaunošana ar piegādātājiem un jaunu piegādātāju atrašana prasa laiku. Jaunie darbinieki tikai mācās, turklāt paaugstinātas spriedzes apstākļos. Jāatceras, ka papildu parastajiem pienākumiem, restorānu darbiniekiem jāveic daudz dažādu darbību klientu un savas veselības vārdā – dezinfekcija un citu pandēmijas noteikumu izpilde. Tas viss palēnina apkalpošanu. Tikai saprotami! Kā vēsta uzraksts uz kādas Rīgas terases galdiņiem: “Esi pacietīgs un paliec negatīvs!”



Dodiet lielākas dzeramnaudas

Pasaulē ir septiņas valstis, kur dzeramnaudas aizliegtas teju ar likumu, bet mēs neesam viena no šīm valstīm. Dzeramnauda vienmēr bijusi daļa no viesmīļu algas. Šis laiks nevienam nav bijis viegls, un arī viesmīļi, kuriem vairāk nekā gadu nav bijis iespējas strādāt, pandēmijas laiku pārsvarā gadījumu nav pavadījuši, harmoniski meklējot sevi un cepot banānu maizi. Daudziem bijis jādomā par elementāŗu izdzīvošanu. Jāatceras arī, ka oficianti, apkalpojot visdažādākos cilvēkus, šobrīd riskē vairāk kā ikviens no mums, turklāt daudzi joprojām nav paguvuši pilnībā vakcinēties. Galu galā – dzeramnaudu pieņemts dot kā pateicību par lieliski pavadītu laiku. Apkalpotāji cenšas no sirds, un mūsu mazais “paldies” ir arī liels morālais atbalsts un prieks par novērtējumu. Starp citu, ja līdzi tikai bankas karte, daudzos restorānos un kafejnīcās ir iespēja lūgt pieskaitīt konkrētu dzeramnaudas summu rēķinam.



Lietojiet maskas



Lietojiet maskas, līdz apsēžaties pie galdiņa. Lietojiet maskas visur, kur to pieprasa likums un restorāna kārtības noteikumi pandēmijas laikā. Nemēģiniet krāpties vai aizbildināties – neesat taču skolā, bet restorānā. Uzlikt masku, dodoties uz tualeti, nav grūti. Nav zināms neviens nosmakšanas gadījums restorānā maskas dēļ. Vārdu sakot, lietojiet maskas bez uzaicinājuma, atgādinājuma un atkārtota lūguma.



Pildiet prasības arī tad, ja esat vakcinēti



“Bet es esmu vakcinēts!” “Es esmu izslimojusi!” Tie nav labi argumenti, lai neievērotu vispārējos kārtības noteikumus. Pirmkārt, tas jums nav rakstīts uz pieres, to nevar uzminēt ne apkalpojošais personāls, ne citi restorāna apmeklētāji. Otrkārt, netērējiet personāla laiku, viņiem skaidrojot jums noteikumus un jums skaidrojot viņiem savu slimības vēsturi. Kad būs iespējams saņemt zināmus atvieglojumus, uzrādot digitālo vakcinēšanās sertifikātu telefonā, vienkārši uzrādiet telefonu. Visādi citādi – ievērojiet noteikumus un izbaudiet savas pusdienas bez “ļoti īpaša cilvēka, uz kuru neattiecas noteikumi” auras.



Ievērojiet distanci!

Lai cik liels prieks jums būtu, atkal satiekot iemīļoto viesmīli, lūdzu, neapskaujiet viņu. Vēlams, vispār nevienu neapskaujiet uz restorāna terases. Apmeklētāju un darbinieku veselība un drošība ir ikviena restorāna prioritāte. Ticiet: higiēnas prasību nodrošināšanai tiek veltīts ļoti daudz laika un līdzekļu. Tāpēc – bez rokām, lūdzu! Mēs neesam tikuši galā ar pandēmiju – diemžēl. Divu metru attālums nav nekas traks. Izbaudiet ēdienu, dzērienus, atmosfēru – jūs taču beidzot esat savā mīļotajā terasē!



Ierodoties mazās grupās

Lielām ballītēm restorāni ir gatavi morāli, bet ne likumiski. Visi esam noilgojušies pēc trakajām ballītēm ar 30 draugiem līdz rītam. Jāpagaida. Ja noteikumi atļauj sēdēt četrām personām pie viena galdiņa, lūdzu, uztveriet to tieši tā. Vakara laikā jūsu galdiņš nevar apaugt ar 4x4 cilvēkiem. Pagaidām ne!



Ierodieties! Lūdzu, ierodieties!

Ja esat rezervējuši galdiņu – lūdzu, ierodieties. Ja netiekat – lūdzu, laicīgi brīdiniet ar zvanu vai kā citādāk. Tās tukšās vietas, kuras vēl kādu laiku gaida rezervācijas viesus, šajā laikā ir īpaši nelāgas – gan tāpēc, ka liedz iespēju citiem apmeklētājiem, gan tāpēc, ka jau tā apgrūtinātajā restorānu ieņēmumu laikā liedz nopelnīt.



Nesūdzieties par sīkumiem

Restorānu darbinieki cenšas. Jā, apkalpošana ir lēnāka, jā, ierastā papļāpāšana apmeklētājiem šobrīd ir īsāka un reizēm pavisam īsa, jā, jaunais, nesen darbu sākušais pavārs varbūt nav paveicis tieši to pašu brīnumdarbu, ko iepriekšējais pavārs, kas zināja, kā tieši jums garšo. Bet šobrīd mums visiem vairāk par visu vajadzīga savstarpēja sapratne, cieņa un uzmundrinājums. Ja gluži viss nav salaists grīstē un pasūtījumi nav sajaukti vietām, centīsimies nesūdzēties par sīkumiem, labi? Pacietība un smaids dara brīnumus visos laikos.