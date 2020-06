10 neparastas delikateses, kuras riskēs nobaudīt tikai rūdītākie gardēži

Dažādu pasaules tautu virtuvēs ir daudz neparastu ēdienu – cilvēki ēd kukaiņus, indīgas zivis, pūdētas olas un sierus, no kuru asā smārda sāk asarot acis. Uzlūkojot maltītes, kas citās valstīs tiek uzskatītas par izsmalcinātām delikatesēm, atliek tikai pabrīnīties par to, cik ļoti atšķirīgas dažādās pasaules malās ir kulinārās tradīcijas.

Izvēlējāmies 10 neparastas delikateses, kuras noteikti riskēs nobaudīt tikai paši rūdītākie gardēži.

Aļaska – eskimosu saldējums

Deserts, kas pasaulē ir pazīstams ar nosaukumu "akutak" vai "eskimosu saldējums", ir Aļaskas un Kanādas ziemeļdaļas eskimosu mākslas darbs. Tas nepavisam nelīdzinās mums kopš bērnības zināmajam "Eskimo" uz kociņa. "Akutak" tiek gatavots no putotiem taukiem, tiem pievienojot ogas un cukuru. Dažkārt tam pievieno arī zivis. Nu, kā jums šāda kompozīcija?

Filipīnas – šašliks no vistu dibengaliem

"Puvet nag manok" (Puwet ng manok) ir filipīniešu delikatese – šašliks no marinētām, uz iesma savērtām un uz grila zeltaini apgrauzdētām vistu astēm. Trekns, ass un figūrai kaitīgs – ideāls ielu ēdiens!

Burjatija – saldētas zirga aknas



"Аrbin elgentej" – tradicionāla burjatu delikatese no aknām (burjatu val. "arbin") un zirga taukiem (burjatu val. "elgentej"). Ja precīzāk, tad no svaigām zirga aknām un zirga taukiem. Burjati māk pārstegt, vai ne? Produkti tiek sasaldēti, pēc tam sagriezti plānās šķēlītēs un pasniegti ar sīpoliem.



Norvēģija – siers, kas pats atnāk uz mājām



"Gamalost" — ass cietais norvēģu siers ar ļoti savdabīgu garšu un aromātu. Tulkojumā no norvēģu valodas, tā nozīme ir "vecs siers". Paši norvēģi mēdz jokot, ka lai to pagatavotu, jāņem gabals siera, jāieliek vecā zeķē un jāierok mēslos pie kūts – kad delikatese būšot gatava, tā pati atnākšot pie tevis uz mājām.



Ķīna – "hematogens"



Šo visai neparasto delikatesi daudzviet Ķīnā tirgo kā ielu ēdienu. Tā tiek gatavota no sarecējušām govs asinīm, sojas buljona un lipīgiem rīsiem. Maisījums tiek cepts vai tvaicēts, tad apviļāts zemesriekstu miltos, garšaugos un uzsprausts uz kociņa gluži kā saldējums.



Francija – desas no subproduktiem



Izsmalcinātie francūži ir iemanījušies pat no subproduktiem pagatavot izsmalcinātu delikatesi. "Andouillette" – tās ir desiņas no vīnā mērcētām cūkas vai liellopa zarnām un kuņģiem. Ja kāds restorānā pasūtījis šo ēdienu, tad visi klātesošie būs informēti, jo delikatesei ir raksturīgs visai īpatnējs aromāts.



Zviedrija – pūdēta siļķe



Internetā redzēts ne mazums video, kur ļaudis mokās, degustējot zviedru tradicionālo pūdēto siļķi – atverot bundžu, spiež ciet degunu, cīnās ar sliktu dūšu, beigās zaudējot cīņu un secinot, ka šis produkts ir nebaudāms. Patiesībā, zviedru delikatesi baudot pareizi, tā garšo tīri labi – vairāk par to vari izlasīt šajā rakstā.



Puertoriko – banānu un bekona biezenis



Mofongo ir puertorikāņu šedevrs, kas tiek gatavots no mums zināmo banānu "brālēniem" – plantāniem. Tos novāc zaļus, apcep, pēc tam sagrūž piestā, pievienojot sāli, ķiplokus, buljonu un olīveļļu. Šim ēdienam var pievienot arī bekona gabaliņus. Tradicionāli mofongo pasniedz ar sautētu gaļu, sautētām jūras veltēm vai vistas buljonu.



Polija – zupa no plaucēta govs kuņģa

Fļaki ir viena no populārākajām poļu zupām – tumīga, kreftīga, sātīga un ... gatavota no liellopa kuņģa. Kaut tas var šķist dīvaini, tomēr, ja tā padomā, mums taču nav nekādu iebildumu pret soļanku, kuras sastāvā ir liellopa vai cūkas nieres. Kā skaidro "Tasting Poland", polijā fļaki ir zināma jau kopš 14. gadsimta un iemantojusi atpazīstamību kā viena no Polijas karaļa Vladislava II iecienītākajām maltītēm. Laiks mest pie malas aizspriedumus un izmēģināt praksē netālās kaimiņzemes kulinārā mantojuma vēsmas, kas izturējušas laika pārbaudi jau vairāku gadsimtu garumā. Lūk, te atradīsi recepti šai neparastajai zupai.

Japāna – nāvējoša delikatese

Japāņu pavāri no lodeszivs gatavo fugu – iecienītu delikatesi netradicionālās virtuves piekritējiem. Zivi nepareizi pagatavojot, iznākums var būt letāls, jo tā satur nāvējošu tetrodoksīna devu. Šis bīstamais toksīns ir 1200 reizes indīgāks nekā cianīds un izraisa paralīzi, krampjus, psihiskus traucējumus un citus simptomus. Ik gadu, baudot fugu, ar tetrodotoksīnu saindējas un mokošā nāvē mirst vairāki desmiti cilvēku.

Fugu pagatavošana ir izteikti sarežģīta, jo prasa lielu precizitāti toksisko orgānu atdalīšanai, nesabojājot pārējo gaļu. Lai iemācītos fugu sagatavot pareizi, pavāram ir jāiziet speciālas apmācības. Tiek uzskatīts, ka lodeszivs garšīgākā daļa ir tās aknas, taču tās ir arī visindīgākās. Kopš 1984. gada Japānā fugu aknu pasniegšana restorānos tika aizliegta. Augstās bīstamības dēļ Japānā fugu pagatavošana tiek stingri kontrolēta, dažās valstīs tā ir pat aizliegta.