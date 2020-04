10 stāsti par uzņēmīgiem ļaudīm, kuru nodarbošanās liek sarosīties garšu kārpiņām

Runā, ka garšīga ēdiena vai produktu nogaršošana ir viena no patīkamākajām baudām pasaulē. No tā var secināt, ka tie, kas ikdienā nodarbojas ar dažādu gardumu audzēšanu, gatavošanu vai izpēti, profesiju izvēlējušies vienā no garšīgākajām jomām, kāda maz eksistē. Šoreiz nopūtīsim putekļus "Tasty" rakstu lādei, izceļot stāstus par cilvēkiem, kuri ikdienu pavada apetītlīgu aromātu kompānijā.

Vai esi dzirdējis par tādu nodarbošanos kā nēģu cepšana? Carnikavas nēģu cepējs Māris Miglāns ar to nodarbojas jau 40 gadus. Vīrietis atklāj, ka nēģi nav tikai latviešu delikatese – to ēd arī Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā. "Citur Eiropā gan nēģus "nesaprot". Sūtījām paraugus uz Vāciju, vācieši rauca degunus un izbrāķēja," tā nēģu cepējs.

Lai izveidotu savu pārtikas zīmolu, var nākties ieguldīt visus līdzekļus, kas ģimenes maciņā ir. Tieši šādu soli spērusi trīs bērnu māmiņa un veselīgo recepšu autore Diāna Bīlmane-Ozoliņa, kura izlolojusi savu sapni, radot "Stirna un avocado" zīmolu. "Latviešiem ļoti garšo zupas un deserti, bet nezin kāpēc ļoti baidāmies no vārda "karijs". Ja to nosauc par sautējumu, tad lietas jau iet daudz labāk. Arī "pupiņu čili" biedē latviešus, bet "pupiņu sautējums" – tā jau ir pavisam cita lieta," smej Diāna.

Izklaidējies un izglītojies, lasot un iepazīstot stāstu varoņus, kuri gatavi dalīties dažādos interesantos novērojumos un noderīgos padomos, lai arī tu savā ikdienā ēdiena pasaulei pavērtu jaunu priekškaru.