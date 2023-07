10 'TikTok' receptes, kuras patiešām ir vērts izmēģināt

Vai tavs bērns par tevi pasmejas, ka esi novecojis? Ej līdzi laikam un apgūsti šīs "TikTok" receptes! Lielākā daļa no modernajiem kulinārijas entuziastiem (un pat ne entuziasti, bet cilvēki, kuri vienkārši mīl ēdienu baudīt) izmanto platformu "TikTok", lai iedvesmotos visdažādāko ēdienu pagatavošanai. Pēc neskaitāmām stundām, kas tur pavadītas, skatoties videoklipus, lai atrastu ideālo vakariņu ideju, daudziem ir zināšanas par labākajām "TikTok" receptēm. Arī "Tasty.lv"!

Tiesa, recepšu iedvesmas meklēšana platformā "TikTok" ir kļuvusi par gluži vai tendenci, daudzi pateicoties tai maina savus gatavošanas paradumus, jo, redzot estētiski skaistos, pievilcīgos video, rodas liela kāre arī pašam virtuvē nodoties radošumam. Bet zināms arī tas, ka labāko recepšu atrašana sociālajos tīklos var būt biedējoša. Tāpēc nākam tev palīgā!

"TikTok" šefpavāri, kuriem jāpievērš uzmanība.Tā kā lietotnē ir daudz profesionālu šefpavāru, "TikTok" patiesībā ir ēdienu gatavošanas ieteikumu un recepšu dārgumu krātuve! Lai gan ir tūkstošiem pavāru, kuru "TikTok" receptes ir padarījušas viņus slavenus, daži ir paplašinājuši savas kulinārijas prasmes ārpus sociālajiem medijiem. Piemēram, Yumna Jawad (@feelgoodfoodie) 2021. gadā radīja slaveno fetas pastas recepti un kopš tā laika platformā ir ieguvusi 1,9 miljonus sekotāju, turpinot izstrādāt vienkāršas un oriģinālas receptes. Savukārt Hadžara Larbaha (@moribryan) lielu daļu kulinārijas iedvesmas smeļas no marokāņu un lībiešu kultūrām. Larbaha studēja uzturzinātni Kalifornijas Universitātē un nesen izdeva ekogrāmatu, kas paredzēta viņas 4,6 miljoniem sekotāju.

Tomēr arī mūsu pašmāju ēdienu tiktokeri ir ieguvuši lielu popularitāti. Piemēram, mīlētākā ēdienu influencere ir Juška Padruška (@jushkapadrushka), savukārt Rihards Vizla (@meat_bae) "TikTok" platformā citus aicina "uzmest aci" viņa rādītajam un stāstītajam par ēdienu.

Labākās "TikTok" receptes

Ja esi gardēdis, iespējams, ka tavā recepšu kladītē ir milzīgi garš "TikTok" recepšu saraksts. Bet, kā mēs ļoti labi zinām, ne viss, kas mirdz sociālajos medijos, ir zelts. Jautājums ir, vai ažiotāža par šo kulināru veikumu ir pamatota? Nu, mēs nezinām par visām, bet šīs 10 "TikTok" receptes noteikti ir vērts izmēģināt. No brokastīm līdz desertam esam izveidojuši labāko "TikTok" recepšu sarakstu katrai ēdienreizei.

Brokastis: burratas picas grauzdiņš. Par laimi, burratas picas grauzdiņu recepte ir pietiekami universāla, lai atbilstu mūsu visu vēlmēm. Var eksperimentēt ar daudziem garšīgiem papildinājumiem. Savu ideālo grauzdiņu var papildināt ar grilētiem tomātiem vai izmēģināt saldo variantu – svaigus augļus, piemēram, grilētus persikus. Jebkurā gadījumā šo burratas grauzdiņu pagatavošanai ir iespēja izmantot arī vasaras garšas! Nenokavē!

Brokastis: ceptas auzas pārslas – gluži kā kēksiņš. Ja tu dod priekšroku saldām brokastīm, tad ceptas auzu pārslas var kļūt par jauno apsēstību. Tās ir bezgala vienkārši pagatavot un satur gan veselīgas sastāvdaļas, piemēram, banānus un auzu pārslas, gan dabiskos saldinātājus, piemēram, medu.

Maizīte: grilēta siera maize ar ķiplokiem. Šī maize būs lielisks "partneris" mājās gatavotajai tomātu biezzupai. Šī sviestmaizes versija maizītes paceļ pavisam citā līmenī!



Salāti un piedevas: Dženiferas Anistones Kobas salāti. Kāpēc cilvēki tos mīl? Dženifera Anistone atklāja, ka viņa ēda šos lapu salātus "Friends" filmēšanas laukumā desmit gadus no vietas, un mēs varam pilnībā saprast, kāpēc. Tie ir gan krēmīgi, gan kraukšķīgi, ar pikantu mērcīti, kas pagatavota no grieķu jogurta, citronu sulas un sinepēm. Tie ir garšīgi, sātīgi un dod enerģiju!

Gurķu salāti. Nebaidies no šo salātu pikantā izskata – šos akordeona stila gurķus ir viegli pagatavot, izmantojot tikai dažus naža griezienus.



Fetas pasta: Yamna Jawad fetas pastas recepte nenoliedzami ir viena no labākajām "TikTok" receptēm gan viegluma, gan atkarību izraisošās kvalitātes dēļ. Tā ir viena trauka maltīte, kas ir pilnībā pārdomāta.

Pamatēdiens: "Apreci mani vistiņa!" ("Marry Me Chicken"). Šis ir garšīgs un krēmīgs ēdiens, kas kļuva par vienu no labākajām "TikTok" receptēm tās bagātīgās garšas un romantiskā nosaukuma dēļ. Vistas gaļa tiek pagatavota krēmīgā saulē kaltētu tomātu mērcē. Mērce ir bieza un sulīga, padarot to par ideālu papildinājumu makaroniem vai kartupeļu biezeniem. Priekā par sātīgu un baudpilnu maltīti!



Uzkoda: steika uzkodiņa ķiploka–sviesta marinādē. Vai neizklausās pēc lielas greznības? Steiku uzkodiņas ir lielisks risinājums, ja ciemos nāk viesi. Ar ķiplokiem aromatizētais sviests pastiprina dabiskās steika garšas, radot bagātīgu kumosu, ko vislabāk papildināt ar vieglākiem dārzeņiem, lai līdzsvarotu baudījumu.

Deserts: zemeņu jogurta šokolādes uzkodiņa. Ja vēlies baudīt desertu, bet vēlies kaut ko vieglu, šī zemeņu uzkoda būs īstā. Vienkārši sagriez zemenes kubiņos, pievieno grieķu jogurtu un saldē. Atliek vien iemērkt izkausētā šokolādē. Un – voilā!

Deserts: īpašie cepumiņi. Redzot simtiem, pat tūkstošiem unikālu desertu receptes, ir grūti sašaurināt labākās receptes. Taču šie cepumi ieņem vietu to vienkāršās, bet atšķirīgās garšas un tekstūras dēļ. Iekļautas visas trīs klasiskās desertu sastāvdaļas – cepumi, zefīri un šokolāde. Šis cepums kļūs par šedevru!



Turpinājumi apskati citas receptes, ko nošpikojām no "TikTok", izmēģinājām paši saviem spēkiem un iesakām jums!