Publiski plaši izskanējis, ka sabiedriskā ēdināšana ir viena no krīzes vissmagāk skartajām jomām – daudzas ēstuves bija spiestas vismaz uz laiku apturēt darbību. Lai mudinātu cilvēkus atbalstīt ēdināšanas nozari, balstoties uz pieredzi, kā arī draugu, kolēģu un nozares profesionāļu aptauju, nolēmām sagatavot rakstu par Rīgas kafejnīcām un restorāniem, kas jau vēruši durvis apmeklētājiem un piedāvā iespēju droši baudīt gardu maltīti svaigā gaisā uz lielākas vai mazākas terases.

Raksta tapšana izvērtās savdabīgā sociālā eksperimentā, kurā noskaidrojām smagi skartās nozares pārstāvju vēlmi un spēju par sevi pastāstīt plašākai publikai. No 25 uzrunātajiem uzņēmumiem laiku vispār kaut ko atbildēt atrada tikai 16. Atbildes uz jautājumiem solītajā termiņā iesūtīja 10, vēl četri attapās pēc atkārtota atgādinājuma.

Lūk, 14 dažādām gaumēm atbilstošas mūsu galvaspilsētas pērles, kas jau ir atvērušas savas vasaras terases un, nodrošinot apmeklētāju drošību, piedāvā baudīt gardus ēdienus, dzērienus, lielisku atmosfēru un pat mūziku svaigā gaisā.

"Valtera restorāns" – sezonāli Latvijas labumi klusā Vecrīgas nostūrī

Adrese: Miesnieku iela 8, Rīga.

"Facebook" lapa šeit.

Kā stāsta "Valtera restorāna" īpašnieks Valters Zirdziņš, no 14. marta līdz 14. maijam restorāns bija slēgts un darbība notika tikai tik daudz, ka viņš restorāna virtuvē ik pa laikam uzcepa saldskābmaizi, kā pats saka, "vairāk savam priekam". No 15. maija restorāns ir atsācis darbību. "Šobrīd strādājam no ceturtdienas līdz svētdienai no pulksten 12 līdz 21, bet pēc pāris nedēļām varētu būt vēl kādas izmaiņas darba laikos," teic restorāna īpašnieks.

Vaicāts par drošības pasākumiem, Valters skaidro, ka restorānā vairākās vietās ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, pie sienas ir plāns ar viesu galdiņu izkārtojumu: "Tā kā restorānā ir trīs zāles, mums ir ērti viesus sēdināt pat atsevišķās telpās. Šobrīd ir jau uzstādīta arī ļoti skaista, neliela terase. Tiesa gan, iepriekšējo sešu galdiņu vietā apmeklētājiem pieejami tikai trīs."

Restorāns izmanto ļoti lielu daļu vietējo piegādātāju produkcijas. "Mūsu nostādne vienmēr bijusi atbalstīt vietējo ražotāju," teic Valters Zirdziņš, piebilstot, ka ēdienkarte nav plaša, bet ir "svaiga un ļoti sezonāla": "Ēdiens ir mūsdienīgs, bet galvenais uzsvars vienmēr bijis uz garšu. Visur ir ieguldīts roku darbs un liela mīlestība."

Šobrīd "Valtera restorāna" sezonas ēdienkartē ir sparģeļu ēdieni, vietējo rabarberu un zemeņu deserti, ļoti garšīga maize, vietējā gatavinātā liellopa gaļa, lauku vistiņa un veģetārie ēdieni.

"Fazenda" – Vidusjūras virtuves šarms ar Latvijas elementiem



Adrese: Nometņu iela 7, Rīga.

Mājaslapa šeit.

"Krīzes dēļ nācās samazināt darbinieku skaitu līdz minimumam. Nometņu ielas "Fazendā" turpinājām strādāt, taču nācās par stundu saīsināt darba laiku, bet Siguldas iestāde tika aizvērta," to, kā pandēmija ietekmējusi darbību, atklāj Sintija Blūma.

Pašlaik Nometņu ielas restorānā ir jau iepriekšējais darba laiks – apmeklētāji tiek gaidīti no pulksten 10 līdz 22. Tiek ievēroti visi drošības pasākumi: divu metru distance, roku dezinfekcija utt.

Pārdaugavas "Fazendas" plašā terase šobrīd var uzņemt līdz 40 personām.