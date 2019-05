18. maijā Berga bazārā notiks Austeru festivāls

Sestdien, 18.maijā, no pulksten 12 līdz 21 Berga bazārā norisināsies nu jau piektais Austeru festivāls. Festivāla laikā būs iespēja iepazīt 12 dažādas austeru šķirnes un klātienē satikt vairākkārtēju pasaules čempionu austeru atvēršanā Anti Lepiku, kurš vadīs austeru atvēršanas dueļus, informē festivāla organizatoru pārstāve Una Ulme.

Pieaugot interesei par austerēm, paplašinās arī to sortiments, tāpēc šogad dažas īpašas austeru šķirnes uz festivālu ceļos no Bretaņas austeru galvaspilsētas Kankāles (Cancale). "No šiem krastiem austeres ceļo uz vismaz 60 pasaules valstīm. Tās savu slavu izpelnījušas vairāku simtu gadu garumā, jo šeit austeres tiek audzētas no paaudzes paaudzē – tas ir vietējo iedzīvotāju asinīs," stāsta pavārs un austeru eksperts Renārs Purmalis, kurš Kankālē pabijis vairākkārt.

Pasākuma rīkotāji cer, ka šogad izdosies pārspēt iepriekšējā festivāla rekordu un tiks atvērtas un apēstas vairāk nekā 3500 austeres.

Festivāla laikā notiks austeru atvēršanas dueļi, kuros tiks noskaidroti ātrākie austeru atvērtēji. Dueļus vērtēs "Tallink Grupp" galvenais šefpavārs Anti Lepiks, kurš ir četrkārtējs pasaules čempions austeru atvēršanā." Uzdevums šāda veida pasākumos ir austeres atvērt ne tikai ātri, bet arī tīri – lai tās uzreiz iespējams baudīt. Uz austeres nedrīkst būt čaumalu drumslas, un tai jābūt pareizi nogrieztai no čaumalas," skaidro Ulme.

Svaigo austeru klāstu papildinās dažādos veidos gatavotas austeres un plašs jūras velšu ielu ēdienu (street food) ēdienu klāsts, piemēram, garneļu burgers, grilēts astoņkājis, austere brulē, mīdiju un jūras velšu sautējums, fish&chips un daudz kas cits.

Visas dienas garumā Berga bazārā, pie restorāna "Buržujs" norisināsies arī dažādas izklaides aktivitātes – konkursi par austeru tematiku, spēles, austeru darbnīcas un meistarklases, kurās varēs iegūt vērtīgu informāciju par austeru izcelsmi, to audzēšanu, ēšanas kultūru, stereotipiem un saderību ar dažādiem dzērieniem.

Festivāla ieejas maksa – 30 eiro no personas (tajā iekļautas sešas austeres un glāze dzirkstošā vīna). Plašāka informācija: www.burzujs.lv