30 labākie Lietuvas restorāni – ne tikai Viļņā

Pēc trīs gadu pārtraukuma Lietuvā atkal ir izveidots valsts 30 labāko restorānu reitings. "Gero maisto" akadēmija sadarbībā ar Lietuvas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Lietuvas Pavāru un konditoru asociāciju un žurnālu "Geras skonis" publicējuši 30 labāko Lietuvas restorānu sarakstu. Šogad reitingā iekļautas 11 jaunas vietas un 19 tādas, kas šajā sarakstā iekļuva jau iepriekš. Izcilie restorāni ir ne tikai galvaspilsētā Viļņā, bet arī citās pilsētās.

Trīs gadu pārtraukumu reitinga veidošanā noteica pandēmija un tai sekojošais karš Ukrainā. Reitinga veidotāji ir pārliecināti, ka šis saraksts dos jaunu impulsu gastronomiskajai kultūrai un sabiedriskās ēdināšanas tirgum kopumā, ļaujot klientiem atklāt sev jaunas vietas un garšas. "30 labāko restorānu reitings ir sava veida ceļvedis restorānu apmeklētājiem, jo katra no sarakstā iekļautajām iestādēm ir ar unikālu koncepciju, vēsturi, ēdieniem un filozofiju," saka akadēmijas "Gero maisto" akadēmijas izveidotājs Lins Petrukaitis.

Pēc viņa teiktā, šogad gastronomiskajā kultūrā novērotas šādas tendences: restorāni aktīvi izmanto sezonas produktus, nodibina ciešas attiecības ar vietējiem zemniekiem, bet daudzi atgriežas pie laika pārbaudi izturējušajām fermentācijas un konservēšanas metodēm, lai sagatavotu produktus augstajam gada laikam.

Stabilais septītnieks

Postkovida satricinājumi noveda pie jaunu vārdu parādīšanās atdzimušajā restorānu tirgū, kuri atrada vietu šā gada 30 labāko Lietuvas restorānu reitingā, kurā parādījušies 11 jauni nosaukumi. Top 10 iekļauti pat divi jaunpienācēji – Martina Praškjaviča Tuvo Austrumu sezonas restorāns "Todá" un lietišķās prakses restorāns "Arrivée" Kauņā, ko vada divi šefpavāri – lietuvietis Ēvalds Juška un francūzis Ksavjē Burio – un kurā strādā talantīgākie studenti-kulināri.

Visus piecus gadus, kopš tiek veidots šis reitings, Top 30 iekļuvuši septiņi restorāni: "Da Antonio", "Džiaugsmas", "Dine", "Gaspar's", "Momo grill", "Telegrafas" un "Šturmų švyturys".



Lai apmeklētu visus restorānus, kas šogad iekļuvuši reitingā, nāksies ne tikai iziet caur Viļņas vecpilsētu, centru un apkaimi, bet arī aizbraukt uz Kauņu, Klaipēdu, Palangu, Nidu un Ventes ragu.

"Pieci restorāni no top 10 ir tie paši, kas bija pirms trim gadiem ("Džiaugsmas", "Gaspar's",

"Šturmų švyturys", "Nineteen18", "Vila Komoda"), un vairāki no tiem pat atrodas tajā pašā pozīcijā, kur iepriekš. Tas liecina par to, ka pirmais desmitnieks ir diezgan stabils, tam ir noturīgs klientu atbalsts un viņi notur kvalitātes latiņu, turpinot pārsteigt un iepriecināt apmeklētājus," saka akadēmijas "Gero maisto" akadēmijas izveidotājs.

Restorāns "Gaspar's" uzlido pirmajā vietā

Pirmo vietu šā gada reitingā ieņem mūsdienu virtuves restorāns "Gaspar's", ko iedvesmojis Indijas reģions Goa un ko pirms astoņiem gadiem Viļņā izveidoja Gaspars Fernandešs ar sievu Kristīnu. Kopš 2019. gada šis restorāns spējis reitingā pakāpties par 10 pozīcijām: pirms četriem gadiem tas atradās vien 10. vietā.





"Gaspar's" piedāvā Eiropas virtuvi ar modernu Indijas ietekmi. Tas patiešām ir unikāli Lietuvai, īpaši, ja ņem vērā, ka restorāns izmanto savu slepeno garšvielu miksli, ko viegli atpazīt, bet grūti atšifrēt.

Otrajā vietā ierindojies vietējais restorāns "Džiaugsmas", ko vada Lietuvā pazīstamais šefpavārs Martins Praškjavičs. Tur pasniedz radošus ēdienus, kas pagatavoti no vislabākajiem produktiem, kas izaudzēti Lietuvā. "Džiaugsmas" divreiz bijis 30 labāko Lietuvas restorānu saraksta pašā galvgalī.

Trešajā vietā ir restorāns "Gastronomika", ko vada Litaurs Čerpaks.

Lietuvas labāko restorānu reitings: