6. un 7. augustā vērsies Leišmalītes mājas kafejnīcu durvis

Dienvidkurzemes novada Priekules un Vaiņodes apkārtnē 6. un 7. augustā atvērsies 11 mājas kafejnīcas, kas pārsteigs gan ar gardiem ēdieniem, gan neparastām iespējām apmeklētājiem. "Būs jau zināmas, tradicionālas garšas, gan varēs nogaršot šefpavāru šedevrus, kas liks garšas kārpiņām pabrīnīties," "Tasty" uzzināja Dienvidkurzemes novada tūrisma centrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mājas kafejnīcu dienas" ir īpašs pasākums, kurā uz vienu vai divām dienām durvis apmeklētājiem ver improvizētas kafejnīcas. Par šefpavāriem un viesmīļiem kļūst vietējie iedzīvotāji, kuri ikdienā parasti nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet šajās dienās cienā viesus ar savas ģimenes vai novada īpašajiem mājās gatavotajiem ēdieniem. Katrai mājas kafejnīcai ir sava neatkārtojama ēdienkarte un stāsts.

"No Vaiņodes līdz Kalētiem, no Gramzdas līdz Virgai, no Priekules līdz Embūtei un Krotei – tās ir mūsu saknes, ko apvienojam Leišmalītē," uzsver Dienvidkurzemes novada tūrisma centra direktore Ieva Skābarde.

Bez cepelīniem nekādi

Ja jau Leišmalīte, tad noteikti būs arī kāds tradicionāls lietuviešu ēdiens. Jau otro gadu savā mājas kafejnīcā "Leišmalītes cepelīni" Priekules pagastā uzņems mamma un meita ar lietuviešu saknēm un visus cienās ar cepelīniem. "Briežu" saimnieces viesu priekam uzburs gan mierpilnu atpūtu savā gadiem lolotajā lauku idillē, gan iepriecinās ar ēdienu, kas gatavots ar īpašu mīlestību. Sagaidāmi arī dažādi noslēpumaini pārsteigumi. Saimnieces aicina viesus pieteikties līdz 4. augustam, jo kartupeļus jāsāk mizot laicīgi un viņas grib zināt, cik tad kilogrami šogad jānomizo un, vai tiks pārspēts pagājušā gada cipars?

Priekules pagasta "Bražos" darbosies māju kafejnīca "Artas virtuve", kas pērn izmēģināja spēkus šajā jomā un nu darbojas kā ēdiena piegādātāji visu gadu, bet 6. un 7. augustā atkal vērsies mājas kafejnīcas durvis. Šajā gadā saimnieki aicina viesu pieteikties uz diviem īpašiem ēdieniem, kuru skaits būs ierobežots – grilēta paipala un mega burgers. Paipalas audzētas "Bražu" saimniecībā. Ēdienkartē būs arī aukstā zupa, frī kartupeļi ar piedevām un, protams, saldais, lai kārtīgu noslēgtu ēdienreizi.

"Dižozolos", kur mīt Rūķome, darbosies "Dižozolu ķēķis", kurā būs Brīnummeža ēdieni un dzērieni, stāsti par un ap bitēm un pat iespēja pagulēt bišu gultā. Ēdienu nosaukumi jau vien liek pirkstiņus aplaizīt: meža zupa "Viss no pieliekamā ar zaķskābenēm", Rūķomes pankoki ar vasaras zapti vai kreptīgie ar čurkstinātu speķi, saldā rikte – piruete ar meža ogām, Dižozola ozolzīļu kapeja, medalus un piparmētru sīrupūdens!

Folkloras kopa "Jumītis" aicina uz savu mājas kafejnīcu "Zem kastaņa" un bez gardas paēšanas Gramzdas pagastā varēs lekt dančus, dziedāt dziesmas un minēt mīklas kā lieli, tā mazi. Ja vēl ne reizi nav bijusi izdevība izcept bada pankūkas uz senas čuguna pannas, tad šī ir īstā vieta, kur doties 6. augustā.

Savukārt svētdien, 7. augustā, uz pusdienām Aizvīķu parkā aicina biedrība "Aizvīķu parks". Mājas kafejnīcas laikā tiks piedāvāti ēdieni no dažādiem laikiem un kultūrām, jo Aizvīķu parks nav tikai vienkārši pastaigu un atpūtas vieta, bet tajā ir iepazīstami dažādu kultūru slāņi – seno kuršu laiki, baronu valdīšana, Latvijas brīvvalsts, padomju laiki un atjaunotā Latvijas valsts. Ciemos gaidīs biedrības "Aizvīķu parks" pārstāvji, kuri piedāvās brīvās dabas kafejnīcā baudīt ēdienus un dzērienus, pagatavotus armijas virtuvē un uz ugunskura. Varēs arī paši līdzdarboties un uz koka iesma izcept savu ugunskura maizīti. Ikvienam būs iespēja pašam izstaigāt Aizvīķu parka takas, apskatot koka un akmens skulptūras vai doties ekskursijā gida pavadībā. Visskaistākais piedzīvojums šajā dienā būs pusdienlaika baudīšana mierā un klusumā, klausoties koku lapu šalkšanā un putnu balsīs visapkārt.



Izgaršo no pagātnes līdz mūsdienām

Vaiņodes amatierteātra dalībnieki mājas kafejnīcu uztver kā kolektīva saliedēšanās, uzticības un izturības treniņu, kas ļaus kļūt par vēl vienotāku komandu. 6. augustā viņi atvērs kafejnīcu "Toreiz… un tagad…". Apmeklētājiem ir jāizvēlas, kuru no kafejnīcām vēlas apmeklēt – "Toreiz…" vai "Tagad…", un jāpiesakās laikus. Iespējams, jāpiesakās uz abām un jāizmēģina abu ēdienkaršu gardumus, lai pēcāk var salīdzināt, kā bija toreiz un kā ir tagad.

Šobrīd viens no populārākajiem ēdieniem ir burgers un tos piedāvās arī kafejnīcas "Jāņa burgeri" saimnieki. Viss pašu rokām taisīts un gatavots.

Vietējos labumus nobaudīt varēs arī "Dēseles dzirnavās" 7. augustā, kad noteiktos laikos plkst. 12.00 un 16.00 saimnieki aicina pieteikties baudīt nesteidzīgu atpūtu, gardu ēdienu un nedaudz aizmirsties no ikdienas steigas.

Vaiņodes parkā savukārt vērsies "Parka ķēķis", kurā darbosies aktīvie "Pēdu deldētāji" ar šefpavāru Tomasu priekšgalā. Šogad mājas kafejnīcā viņi piedāvās savu versiju par "fast food" jeb ātro uzkodu tēmu. Tas viss 6. augustā Vaiņodes parkā.

Uz vakarēšanu 6. augustā un brokastīm 7. augustā viesus aicinās mājas kafejnīca "Pēterišķi", kurā saimniekos Kirpičenoku ģimene. Iespējams, abas ēdienreizes vajag apvienot ar nakšņošanu kempingā un izklaidēm uz ūdens. Vakariņās būs garda uz ugunskura vārīta zupa un saldajā – burbuļvafeles ar piedevām. Savukārt svētdienas brokastīm patiešām piestāv omlete vai plānās pankūkas, baudītas nesteidzīgā vidē, klausoties putnu dziesmās un vienkārši baudot!

"Mājas kafejnīcu dienas" Dienvidkurzemes novadā notiks četras nedēļas nogales no jūlija līdz pat septembrim. Kopumā dalību pieteikušas 50 māju kafejnīcas. Pirmie saimnieki savus viesus jau uzņēma 23. un 24. jūlijā Rucavas, Nīcas un Grobiņas apkārtnē. 12. un 13. augustā viesus uzņems Aizputes, Kazdangas, Kalvenes, Lažas un Cīravas apkārtnes kafejnīcas, bet 10. un 11. septembrī Pāvilostas, Vērgales, Ziemupes un Durbes pusē.

Mājas kafejnīcu darba laiki:

Sestdiena, 6. augusts

10.00 – 17.00 "Zem kastaņa", Skolas iela 6, Gramzdas pagasts

10.00 – 20.00 "Jāņa burgeri", Ķiršu 2, Vaiņode

11.00 – 20.00 "Leišmalītes cepelīni", "Brieži", Priekules pagasts (iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 4. augustam)

11.00 – 18.00 "Artas virtuve", "Braži", Priekules pagasts (noteiktiem ēdieniem pieteikšanās obligāta)

12.00 – 20.00 "Parka ķēķis", Raiņa iela 4, Vaiņode

12.00 – 17.00 "50 rozes", Brīvības iela 2, Vaiņode (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

12.00 – 19.00 "Dižozolu brīnumķēķis", "Dižozoli", Priekules pagasts

16.00 – 21.00 "Toreiz…un Tagad..", Tirgoņu iela 23, Vaiņode (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

17.00 – 22.00 "Pēterišķi", "Pēterišķi", Vaiņodes pagasts (iepriekšēja pieteikšanās vēlama)

Svētdiena, 7. augusts

12.00 un 16.00 "Dēseles dzirnavas", "Dēseles", Embūtes pagasts

10.00 – 19.00 "Jāņa burgeri", Ķiršu 2, Vaiņode

10.00 – 13.00 "Pēterišķi", "Pēterišķi", Vaiņodes pagasts (iepriekšēja pieteikšanās vēlama)

11.00 – 20.00 "Leišmalītes cepelīni", "Brieži", Priekules pagasts (iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 4. augustam)

11.00 – 18.00 "Artas virtuve", "Braži", Priekules pagasts (noteiktiem ēdieniem pieteikšanās obligāta)

12.00 – 17.00 "50 rozes", Brīvības iela 2, Vaiņode (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

12.00 – 17.00 "Dižozolu brīnumķēķis", "Dižozoli", Priekules pagasts

13.00 – 15.00 "Pusdienlaiks Aizvīķu parkā", Aizvīķu parks



Ieteikumi

Ja kafejnīcu saimnieki aicina pieteikties iepriekš, lūgums to ievērot, pieteikties!

Atceries, ka šīs nav "īstas" kafejnīcas un saimniekiem var nebūt iepriekšējas pieredzes viesu apkalpošanā. Mājas kafejnīcu būtība ir ciemošanās un mājās gatavota ēdiena baudīšana.

Viss var nenotikt tik ātri, kā vēlaties, bet šis piedzīvojums būs tā vērts, lai uzgaidītu.

Pievērsiet uzmanību mājas kafejnīcu piedāvājuma datumam un laikam!

Mājas kafejnīcās norēķini iespējami tikai skaidrā naudā.

Plašāk par "Mājas kafejnīcu dienu" piedāvājumu, maršrutiem, ēdienkartes: www.dienvidkurzeme.travel un www.majaskafejnicas.lv, kur var uzzināt par visā Latvijā notiekošajām mājas kafejnīcām.