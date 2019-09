Āgenskalna tirgū varēs iepazīt un izgaršot Latvijas pļavu veltes

22. septembrī no pulksten 10 līdz 16 Latvijas Dabas fonda projekts "GrassLIFE" Āgenskalna tirgū aicina uz īpašu tirgus dienu "Pļava ienāk tirgū!". Visas dienas garumā notiks vairākas bezmaksas nodarbes – pļavas produktus gatavos un ar tiem cienās šefpavārs Ingmārs Ladigs, pļavas skaņās muzicēs postfolka grupa "Daba San", bet tēju pazinēja Evita Lūkina no uzņēmuma "Lauku tēja" vadīs darbnīcu, kurā varēs iepazīt pļavas augus un pagatavot savu pļavas augu mandalu, informē Latvijas Dabas fonda pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Dabiskā pļava ir viena no visvairāk apdraudētajām dzīvotnēm Latvijā, tāpēc pasākuma mērķis ir atbalstīt dabas daudzveidības saglabāšanu pļavās. Pļavas dienā Āgenskalna tirgū būs pulcējušies pļavai draudzīgie produktu ražotāji un tirgotāji no visas Latvijas ar saviem produktiem – zāļu tējām, medu, gaļu un tās izstrādājumiem, un citiem. Iegādājoties šos produktus, ikkatrs var atbalstīt Latvijas izzūdošo dabisko pļavu saglabāšanu un atjaunošanu.

Tāpat pļavas dienā projekts "GrassLIFE" aicinās iepazīties tuvāk ar dabiskās pļavas dabas vērtībām un izvēlēties savu pļavas apņemšanos – rīcību, ar kuru katrs no mums var palīdzēt saglabāt un atjaunot dabiskās pļavas Latvijā. Apmeklētāji varēs izbaudīt īstu pļavas sajūtu ar pļavas skaņām, piedalīties balsošanā par pļavas vērtībām un parunāties ar pļavu ekspertiem.

"Latvijas dabiskās pļavas ir īstas dabas dārgumu krātuves. To lielākā vērtība ir augu sugu daudzveidībā, kas vienā kvadrātmetrā pēc skaita var pārspēt par tropisko mežu. Taču dabiskās pļavas šobrīd ir viena no visvairāk apdraudētajām dzīvotnēm Latvijā – visā mūsu teritorijā ir palicis tikai 0,7% dabisko pļavu un to stāvoklis turpina pasliktināties. Viens no veidiem, kā katrs no mums var palīdzēt pļavai, ir izvēlēties produktus – medu, tēju, gaļu un citus – no pļavai draudzīgajiem tirgotājiem," stāsta Inga Račinska, projekta "GrassLIFE" vadītāja.

Pļavas dienas tirgū šoruden norisināsies arī reģionālajos tirgos Latvijā: 28. septembrī Jāņa tirgū Siguldā un 20. oktobrī Straupes tirgū.

"GrassLIFE" ir ES LIFE programmas finansēts projekts, kura mērķis ir atjaunot izzūdošos zālājus Latvijā un veicināt to ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Akcija "Pļava ienāk tirgū!" tiek īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.