Alus jādzer auksts – mīts vai patiesība? Kāda ir ieteicamā temperatūra

Taujāti par gatavību eksperimentēt ar jaunām garšām, 63% alus baudītāju norāda, ka dara to reti, 19% atzīst, ka bieži izvēlas jaunas garšas, bet 18% norāda, ka izvēlas tikai labi pazīstamus zīmolus un garšas, liecina "Mežpils alus" un pētījumu centra "Norstat" veiktā aptauja. Aptaujas ietvaros tika noskaidroti arī alus baudīšanas paradumi – gandrīz puse (45%) aptaujāto norāda, ka miestiņu visbiežāk bauda tieši no pudeles, un gandrīz tikpat daudzi (41%) izvēlas glāzi.

Runājot par alus baudīšanas veidiem, jāpiezīmē, ka 5% respondentu atzinuši, ka dod priekšroku alus dzeršanai tieši no bundžas, bet nedaudz vairāk – 7% bauda alu no kausa. Salīdzinot atbildes starp vīriešiem un sievietēm, uzskatāmi redzams, ka vīrieši biežāk dzer alu no pudeles (48% vīrieši un 41% sievietes), bet sievietes biežāk dod priekšroku glāzēm (51% sievietes un 35% vīrieši).

"Alu vislabāk ieteicams baudīt no atbilstošas formas glāzes – tā ir platāka, nekā pudeles kakliņš, tāpēc ātrāk izplatās arī dzēriena aromāts. Turklāt, caurspīdīga glāze ļaus baudīt alu arī ar acīm – redzēt dzēriena nokrāsu un putu kārtiņu. Kopā ar aromātu, pareizo temperatūru un, protams, garšu, alus dzeršana kļūst par baudījumu vairākām maņām uzreiz," stāsta "Mežpils alus" vēstnesis Edgars Magons. Viņš piebilst, ka katram alus veidam ir arī piemērotākās formas glāze un ieteicamā dzeršanas temperatūra.

"Tas ir plaši izplatīts mīts, ka alus jādzer pēc iespējas aukstāks – patiesībā, zemākā temperatūrā alus garšas un aromāta īpašības "aizveras", tāpēc slāpju remdēšanai ieteiktu izvēlēties +6C līdz +8C temperatūru. Ja tiek baudīts porteris, tad labāk izvēlēties vēl augstāku temperatūru, līdz pat +14C un +16C," piebilst Edgars Magons.

Runājot par gatavību eksperimentēt ar jaunām garšām, Latvijas alus baudītājus var dēvēt par konservatīviem, tomēr ar vēlmi izmēģināt arī jaunumus. Pētījuma dati atklāj arī tendenci – gados vecāki alus baudītāji ir uzticīgāki jau pazīstamām garšām un zīmoliem, salīdzinot ar jaunākiem respondentiem. Piemēram, vecumā grupā no 18 līdz 29 gadiem jaunas garšas bieži izvēlas 21% respondentu, vecumā grupā no 30 līdz 39 gadiem – 31% respondentu, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem tikai 12%.

Gados jaunākie respondenti – vecumā grupā no 18 līdz 29 gadiem – daudz biežāk dod priekšroku arī alus baudīšanai tieši no pudeles (71%), kamēr gados vecākie respondenti biežāk izvēlas dzert miestiņu no glāzes – vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem (48%), bet vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem – 53%.