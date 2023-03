Ar pasākumiem gardēžiem nedēļas nogalē sāksies 'Vecrīgas modināšanas nedēļa'

Gardēži, kultūras un mākslas cienītāji var jau tagad ieplānot apciemot galvaspilsētu – no 10. līdz 19. martam "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" (RITA) sadarbībā ar "Latvijas bāru asociāciju" un Vecrīgas restorāniem organizē "Vecrīgas modināšanas nedēļu". Tās laikā norisināsies gan ielu ēdiena festivāls, gan restorānu un bāru nedēļa, lai atdzīvinātu Vecrīgu, informē RITA Zīmola nodaļas vadītāja Rita Pētersone.

"Vecrīgas modināšanas nedēļa" tiks atklāta 10. un 11. martā ar "Street Food festivālu" un turpināsies līdz 19. martam ar "Vecrīgas restorānu un bāru nedēļu". Muzejos, mākslas galerijās un Vecrīgas kultūras vietās "Modināšanas nedēļas" ietvaros lieliem un maziem interesentiem būs iespēja atklāt un izpētīt vecpilsētas unikālos mākslas un vēstures muzejus, izstāžu zāles, koncertus, piedalīties dažādās aktivitātēs, radošajās darbnīcās un izglītojošās spēlēs.

""Vecrīgas modināšanas nedēļa" ir pirmais šī gada pasākums, ko organizējam kopā ar Vecrīgas uzņēmējiem, lai atgrieztu Vecrīgai galvaspilsētas sirds statusu. Vecpilsētas pievilcība tūristiem ir ļoti atkarīga no tā, vai vietējie iedzīvotāji izvēlas šo kā savu izklaides un atpūtas vietu, taču pēdējos gados izklaides dzīve Rīgā ir aizvirzījusies uz citiem rajoniem. Kopā ar vairāk nekā 30 uzņēmējiem, kas piedalās šajā nedēļā, mūsu mērķis ir atgādināt, ka Vecrīgā ir kvalitatīvi restorāni, lieliski bāri, kā arī vienas no interesantākajām kultūras vietām," tā Fredis Bikovs, RITA direktors.

"Street Food festivāla" laikā divu dienu garumā Vaļņu un Kaļķu ielās apmeklētajiem būs iespēja nobaudīt daudzpusīgu ēdienu izvēli no dažādām pasaules virtuvēm, piedalīties aso spārniņu izaicinājumā, kā arī bērni varēs pārbaudīt savas ēst gatavošanas prasmes "Mazo pavāru" "Street Food" ēdienu gatavošanas darbnīcā. Visu pasākuma norises laiku apmeklētājus izklaidēs DJ, notiks dažādi konkursi un atjautības uzdevumi lieliem un maziem. Pasākuma norises laiks 10. martā būs no pulksten 18 līdz 22, 11. martā – no pulksten 12 līdz 22.

"Vecrīgas restorānu un bāru nedēļa" priecēs gardēžus no 10. līdz 19. martam. 18 Vecrīgas restorānos būs īpašie piedāvājumi trīs kārtu ēdienkartei, kā arī gardi pārsteigumi bērniem. Savukārt, 14 Vecrīgas bāri aicina ciemos no jauna iepazīt Vecrīgas nakts dzīvi. Bāros apmeklētājus iepriecinās dažādi "laimīgas stundas" piedāvājumi, #TavaVecrīga kokteilis un akcija ar iespēju laimēt divas biļetes uz šīs vasaras festivālu "Postivus".

"Vecrīga ir mūsu Latvijas sākums un vēsture ar tās romantiskajām, šarmantajām, šaurajām ieliņām un skaistajām ēkām. Tā ir vieta ar valstij nozīmīgām iestādēm – "Latvijas Radio", Saeimu un Prezidenta pili. Vecrīga allaž ir glabājusi simtiem aizraujošu stāstu un noslēpumu, kuri pievilina gan tūristus no ārzemēm, gan vietējos iedzīvotājus, kā lielus, tā arī mazus. Vecrīgas bāri un restorāni zina teikas un noslēpumus par vietām, ēkām un ielām, un ir gatavi atklāt tos "Vecrīgas modināšanas nedēļas" apmeklētājiem, bet jo īpaši mazajiem ķipariem. Vecrīgu var apbrīnot un pētīt, tajā var baudīt, izklaidēties un mācīties. Te vienmēr gaidīti gan jauni cilvēki, gan gastronomijas baudītāji, gan ģimenes ar bērniem," Armands Mednieks, Vecrīgas uzņēmējs, "BBārs" valdes loceklis.

Tā kā "Vecrīgas modināšanas nedēļa" norisinās skolēnu pavasara brīvdienu laikā, Vecrīgas muzeji un kultūrvietas aicina apmeklēt radošās darbnīcas un ekskursijas bērniem – Rīgas biržas "Pavasara mākslas skola bērniem", kas tiks aizvadīta Indijas noskaņās, Farmācijas muzeja "Trakā profesora pirmie soļi ķīmijā", Kino muzeja Taumatropu un Fenakistoskopu darbnīcas, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja "Pavasara skola bērniem" un vēl daudz citu aizraujošu piedāvājumu!

"Vecrīga ir vieta, kur senā kultūras vēsture savijas ar laikmetīgām tendencēm, un to iemieso arī muzeji, kas kļūst arvien pieejamāki un draudzīgāki dažādām auditorijām, tajā skaitā ģimenēm ar bērniem. Prieks, ka "Vecrīgas modināšanas nedēļa" norisinās tieši skolēnu pavasara brīvlaikā, kad arī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs saviem skatītājiem piedāvā plašu programmu gan bērniem, gan pieaugušajiem: neparastajā Jāņa Straupes izstādē "Ne-lietas" savas pārvērtības piedzīvo Latvijai tik tradicionālais materiāls – koks, pastāvīgajās ekspozīcijās var iepazīties ar mūsu dizaina vēsturi un šodienu, turklāt spēles un jaunatklāsmes prieku var gūt aktivitāšu zonā "Dizaina studija bērniem"," stāsta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska.

Plašāka informācija par "Vecrīgas modināšanas nedēļu" pieejama, apmeklējot "LiveRiga" mājaslapu.