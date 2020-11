Vērojot to, kas pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas notika sociālajos tīklos saistībā ar restorānu ziņām un reklāmām par iespēju ēdienu iegādāties līdzņemšanai, es to sauktu par izmisumu. Teju katrs restorāns vai kafejnīca centās pastāstīt, ka ēdiens pieejams līdzņemšanai. Aprunājoties ar restorānu pārstāvjiem, jāsecina – situācija šobrīd patiešām ir dramatiska. Lielākajai daļai restorāna ēdiena līdzņemšanas pakalpojums vispār neatmaksājas. Savukārt ēdiena piegādes uzņēmumi "Bolt" un "Wolt" stāsta, ka klientu skaits tikai pieaug. Kā ir patiesībā – vai restorāni vispār spēs pārdzīvot šo krīzi?

"Apgrozījums tagad ir desmit reizes mazāks. Runā, ka restorāniem apgrozījums samazinājies par 30%, nē, tas ir pilnīgi nepatiesi," stāsta Rīgas restorāna "Riviera" līdzīpašnieks Eduards Jakuševskis. "Ēdienu līdzņemšanu praktizējam, bet tas neatmaksājas. Tas atmaksājas tikai tiktāl, lai nebūtu jāver ciet uzņēmums. Taču tas neatpelna ne komunālos maksājumus, ne elektrību, neko. Apgrozījums dienā ir 500–700 eiro, un, samaksājot algas, komunālajiem un īres maksājumiem nepietiek."



Šobrīd piegādes ēdienu uzņēmums ved pats. ""Wolt" un to pārējo jau nevar izmantot. Viņiem tas procents ir tāds, ka es nevaru atļauties. Tur var atļauties vadāt picas un suši, kur ēdiena pašizmaksa ir maza un uzcenojums liels. Taču mums ir lielas ēdiena pašizmaksas. Tad jau es strādāju ar mīnusiem, man nav izdevīgi viņus izmantot."

"Mūsu apgrozījums ir krities ļoti, ļoti daudz, vairāk nekā par 60 procentiem. Esam novērojuši, ka līdzņemšanas apjoms ir palielinājies par aptuveni 20 procentiem. Mums daudzi piezvana un nāk paši pakaļ pasūtījumam, bet daudzi pasūta, izmantojot "Wolt", "Bolt" aplikāciju un tagad arī jauno "QWQER", kas ir Latvijas uzņēmums," stāsta Sandra Kļaviņa – itāļu restorāna "Casa Nostra" vadības pārstāve. "Viņi no mums plēš lielas summas. "Wolt" ņem 30 procentus, "Bolt" ņem 25 procentus no bruto summas. Teiksim, ja es pārdodu ēdienu un rēķins ir 121 eiro, 21 eiro aiziet valstij, mums paliek 100 eiro, un no tiem 100 eiro aiziet komisija "Bolt" un "Wolt", izejvielu izmaksas, algas, un vēl ir jāsedz telpu nomas un daudzas citas fiksētās izmaksas.