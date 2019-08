Atrasts Rīgā: 10 ēstuves, kur mieloties ar karbonādi zem 5 eiro

"Atcerieties, ka visgardākā karbonādīte ir tikko izcepta, svaiga un silta – tad tā labi sapārosies mutītē ar dažādām piedevām," – zelta vērtu padomu sniedz censoņi no populārās feisbuka lapas "Karbonādes cienītājiem", kuri, atsaucoties mūsu aicinājumam, šoreiz "Tasty" lasītājiem atklāj 10 Rīgas ēstuves, kur par karbonādes porciju būs jāmaksā mazāk kā 5 eiro.

Kādu laiciņu atpakaļ, sadarbībā ar "Karbonādes cienītāju" bloga autoriem, ieteicām TOP5 vietas Latvijā, kur meklēt visgardāko karbonādi. Kopš tā laika censoņi nav vis gulējuši uz lauriem, bet radījuši mājaslapu karbonade.lv. Vietnē atrodamajā kartē pārskatāmi iezīmētas Latvijas labāko karbonāžu vietas, lai katrs šī ēdiena cienītājs varētu atrast savai atrašanās vietai tuvāko, apmeklētāju labāk novērtēto un maciņa biezumam atbilstošāko karbonādi.

Kā stāsta mājaslapas veidotāji, tā ir domāta, lai visi cilvēki, arī tie, kas neseko kulinārijas tendencēm, var dalīties piedzīvotajā un izzināt dziļāk tieši karbonādi, daloties sajūtās, iespaidos, un pieredzē, satiekoties aci pret aci ar šo latviešu kulta ēdienu.

Lūk, 10 "Karbonādes cienītāju" ieteiktās Rīgas ēstuves, kur par karbonādes porciju būs jāmaksā mazāk kā 5 eiro! Tekstā iespēju robežās saglabāts atsauksmju autoru oriģinālais rakstības stils.

Kafejnīca "Zem Spārna"





Foto: Privātais ahīvs

Adrese: Tēraudlietuves 8, Rīga.

Mājas lapa: beru-mielasti.com

"Izvēlējos karbonādīti franču gaumē, ar ceptiem karpelīšiem, it kā, kas tad tur liels, bet es gribētu izcelt šo vietu ar to, ka šī bija veiksmīgākā picas virsiņas karbonāde, kādu esmu ēdis. Pasūtīju franču karbonādi, bet šis bija kas ļoti gards, pierasts ir, ka gaļas šķēle atnāks ar tomātu un sieru, bet nē – šoreiz picas virsiņā iekšā bija iecepts gurķītis, sieriņš, tomātiņš un vēl šis tas, kas kopā bija sadevušies krāšņā dejā un radīja teicamu garšas buķeti. Kartupelīši arī bija novārīti un nedaudz apcepti. Kopā ar zupīti un kefīriņu samaksāju ap 4 eiro, kompleksās pusdienas šeit maksā 3,20 eiro, bet par karbonādīti ir jāpiemaksā vēl 0,50 eiro, jo, ja gribi sevī investēt, tad par to ir jāmaksā."

Atsauksme pievienota: 28.08.2018

Kafejnīca "Gaida"





Foto: Privātais ahīvs



Adrese: Nometņu iela 8a, Rīga.

"Silti iesaku visiem nobaudīt brīnišķīgo karbonādi kafejnīcā "Gaida". Šis konkrētais attēlā redzamais meistardarbs ir karbonāde ar salami, kas maksāja 4,20 eiro."

Atsauksme pievienota: 06.09.2018

"Senču krogs"

Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Akāciju iela 3a, Rīga.

"Feisbuka lapa: "Senču Krogs"

"Super garda un sulīga karbonāde! Attēlā redzamā maksājā 3,80 eiro ar salātiņiem un kečupu. Zelta vietiņa!"

Atsauksme pievienota: 05.12.2018

Kafejnīca "Pie Doņa"

Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Dzirnieku iela 40, Mārupe.

"Lieliska karbonāde, par pieņemamu cenu (jo īpaši "Pikantā"). Dodoties uz šo vietu, jāņem vērā, ka kafejnīca ir atvērta tikai darba dienās no pulksten 11 līdz 15. Attēlā redzamā porcija maksāja kopā 3 eiro: pilna porcija "karbonāde franču gaumē" plus puse porcijas vārītu kartupeļu, salātiņi (liec pats, cik gribi) un marinēti gurķīši."

Atsauksme pievienota: 05.06.2019

Sporta bārs "Maska"

Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Krišjāņa Barona iela 104, Rīga.

Feisbuka lapa: "Bārs Maska"

"Attēlā redzamā, lielā karbonādes porcija, morss un soļanka par šādu cenu – 3,85 eiro, un galvenais, ka garšīgi."

Atsauksme pievienota: 06.09.2018

Kafejnīca "Intriga"





Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Augusta Deglava iela 69, Rīga.

"Porcija parastas karbonādes ar salātiņiem te maksā 4,50 eiro. Vienkārši, bet garšīgi. Ja gribi pašikot, tad vari izvēlēties karbonādi "Intriga" (skat. foto) vai "Franču karbonādi"."

Atsauksme pievienota: 30.10.2018

"Osvalds Pupa"

Foto: Privātais arhīvs

Adrese: Lāčplēša iela 13, Rīga.

Feisbuka lapa: "Osvalds Pupa"

"Karbonāde ar griķiem, mērci un salātiem. Siera pārklājums kraukšķīgs un garšīgs, karbonāde apm 1 cm biezumā. Ne tā sulīgākā, bet garšīga gan – tauku maliņu."

Atsauksme pievienota: 04.09.2018

Ēdnīca "Īve"





Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Pērses iela 2, Rīga.

"Dienas piedāvājums ar pamatēdienu, zupu un kompotu – 3,19 eiro . Konkrētajā foto cūkgaļas karbonāde ar sieru un sēnēm, kartupeļi, mērce un salāti – 4,15 eiro."

Atsauksme pievienota: 02.10.2018

Bistro "Mr. Bobs"

Foto: Privātais ahīvs



Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 76, Rīga.

Feisbuka lapa: "Mistersbobs"

"Attēlā redzamās porcijas cena 4,80 eiro. Garša perfekta – cūciņa no zemniekiem, frī kartupeļi īsti, tāpat kā zirnīšu un burkānu sautējums."

Atsauksme pievienota: 28.08.2018

Ēdnīca " SIA F.A.V."





Foto: Privātais arhīvs



Adrese: Bauskas iela 16, Rīga.

"Zinu, ka Maskavā ir ēdnīca, kuru apmeklē japāņi, franči, itāļi un vietējie tūristi ar nostalģiju par bijušo PSRS impēriju. Tur stāvot pie galdiņiem var dabūt kādu cietāku vārdu no apkopējas, kas ar lupatainu slotu mazgā grīdu tavas maltītes laikā. Un, hei – tāda "stalovka" ir arī Rīgā. Nu, ne tik advancēta, bez speciāli apmācītiem aktieriem, kas tēlo bijušo laiku liecības, bet tomēr. Bauskas ielā 16, vecu rūpnīcu teritorijā – laukumā, kur mājo autoservisi, mazas šuvēju darbnīciņas un kaut kādas tirdzniecības firmiņas, ir maza mājiņa – gandrīz kā raganas mājele uz vienas kājas, kur atrodas ēdnīca, kuru zina visi Rīgas taksisti. Interjers – zāle un vēl divas "kamorkas" 3x3 metru platībā. Mēbeles savāktas visur, kur kas palicis pāri. Gleznas pie sienām – labāko lubeņu kolekcija. Apkalpošana ātra un laba, kartes nepieņem un čekus arī speciāli nedod, bet izsit gan. Paplātes stāv divās pusēs – vienā "tīrās" otrā "lietotās". Ik pa brīdim iznāk trauku mazgātāja un ar speķainu lupatu notīra netīrās, pēc tam to lupatu iemetot kastē zem paplātēm. Saprotams, pēc šiem skatiem visiem pusdienotājiem "uzlabojas" apetīte un garastāvoklis. Trauki pēc ēšanas jāaiznes uz mazgātuves logu – ja tu esi "jauniņais" un nezini, ka aiznesot tie pašam arī jānoliek un jāatbrīvo paplāte, vari nopelnīt pārus jaukus teicienus krieviski. Labi, ka nav arī pašam jānomazgā! Tas tā – lirikai. Par ēdienu runājot, tas ir labs. Ja ņem pusporcijas, tad var paēst – pirmo, otro un saldo – zem 3 eiro. Ja ņem pilnu porciju "otrā", tad 4–5 eiro. Cenas zemas, tāpēc cilvēku vienmēr daudz un rinda vienmēr liela. Rindā apkārtējo uzņēmumu darbinieki, celtnieki, policisti, armijas cilvēki. Var just, ka te daudzus produktus viņi izgatavo paši, pat majonēze netiek pirkta – paštaisīta. Ēdienu izvēle liela, bet uz darba dienas beigām ap pulksten 15 piedāvājumā palikusi ir vien puse no repertuāra. Karbonādīte ir vistas un cūkgaļas – attēlā redzama pilna porcija 2 karbonādes gabali ar kartupeļu "pjurē" (parastu vārīto kartupeļu te nekad nav), var izvēlēties arī griķus garnīrā. Attēlā redzamās porcijas cena 2,50 eiro. Ja šķebina interjers, var paēst arī laukā lapenītē. Daudzi ēdienu pērk līdznešanai uz biroju vai mājām, jo cenas ir ļoti draudzīgas. Īstā padomju stilā kafejnīca ar vecajām brūnajām paplātēm un sievietēm, kas apkalpo ātri un nesaudzīgi. Es ieteiktu mainīt kafūža nosaukumu no "F.A.V." uz " Zudusī impērija"!"

Atsauksme pievienota: 12.09.2018