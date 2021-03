Attālinātās meistarklases, kurās iemācīties cept kūkas un apgūt kulinārijas knifus

Arī pandēmijas apstākļos, kulinārijas un kūku gatavošanas profesionāļi un entuziasti atraduši veidu, kā nodod savas zināšanas citiem – mācot gatavošanas knifus attālinātajās video meistarklasēs. "Tasty" pastāsta tev par iespējām, kā ne tikai garšīgi, bet arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iemācoties ko jaunu.

"Gastronomijas institūta" makarūnu gatavošanas meistarklase

13. martā no pulksten 12 līdz 15 "Gastronomijas institūts" aicina pievienoties tiešraides makarūnu gatavošanas meistarklasei. Ja izmēģinātas dažādas, brīžiem pretrunīgas receptes no "Youtube", bet iekšējais spīts saka, ka šis cepums jāpagatavo pašam, tad izmanto iespēju darīt to kopā ar meistaru, – tā par meistarklasi saka "Gastronomijas institūtā". Makarūni tiks gatavoti pēc itāļu metodes, ar karsto cukura sīrupu. Tiks demonstrēti trīs dažādi pildījumi. Varēsi gatavot kopā ar meistaru, sagādājot produktus iepriekš. Meistarklases laikā būs iespēja neskaidro pajautāt speciālistam. Dalības maksa meistarklasē ir 30 eiro.

"Kūkas gardas" aicina noskatīties dažādu saldumu gatavošanas apmācības



"Kūkas gardas" piedāvā video apmācībās apgūt prasmes kūku gatavošanai – medus kūka ar modernu dekorējumu, divstāvīga sarkanā velveta kūka un ciparburtu kūka. "Kūkas gardas" piedāvā arī salduma galda apmācību video, kurā parādīts gatavošanas process eklēriem, pildītiem glazūru kēksiņiem un popkūciņām. Eksperta knifus varēsi uzzināt video apmācībās, ko noskatīties sev ērtā laikā un vietā. Apmācību video cena ir 14,99 eiro.

Vēl vari iemācīties arī gatavot makarūnus. Uzzināsi par makarūnu pagatavošanas veidiem, interesantus vēsturiskus faktus, detalizētu pagatavošanas tehnoloģiju uz itāļu meringas bāzes, cepšanas knifus. Video apmācību cena ir 19,99 eiro.

Konditores Airitas Jurcikas meistarklases kūku gatavošanā

"Airitas kūkas" piedāvā meistarklases, pielāgojot tevi interesējošos tematus. Populārākās ir makarūnu, eklēru, šokolādes fondanta (klasiskā, vegānu, bezglutēna), šokolādes musa kūkas, klasiskās biskvīta tortes, Pavlovas kūkas, bezē ruletes ar zefīra krēmu, "Cielaviņas" un smilšu mīklas tartes meistarklases. Tās notiek kopā ar gatavošanu, pirms tam iegādājoties nepieciešamos produktus. Kā meistarklases norises vietu vari izvēlēties sev ērtu interneta platformu, piemēram, "Zoom" vai "Google meet". Meistarklašu cena ir no 15 līdz 25 eiro.

"Desertu studijas" apmācības par musa glazūrkūkām, zefīriem, makarūniem

"Desertu studija" piedāvā video kursus un receptes musa glazūrkukām, makarūniem un zefīriem. Saņemsi video un pagatavošanas recepti. Gatavošanai vari ķerties klāt bez steigas jebkurā sev ērtā laikā un skatīties video, cik bieži nepieciešams, jo ieraksts pieejams neierobežotu laiku. "Darba apstākļi mūsu virtuvē maksimāli pietuvināti mājas apstākļiem, lai tu viegli varētu pielietot visas zināšanas patstāvīgi. Iepriekšējā pieredze nav nepieciešama. Dalība jebkurā kursā dod iespēju uzdot jautājumus par izejvielām, procesu un kļūdām, kā arī lūgt padomu pasniedzējam," stāsta "Desertu studijā". Cena dalībai, sākot no 5 eiro.

"Family feast" ēdienu gatavošanas meistarklases pēc katra interesēm

"Family feast' aicina pieteikties uz jebkādu individuālo meistarklasi, tematu saskaņojot. Populārākās meistarklases ir par to, kā sagatavot dažādus produktus un glabāt kastītēs, lai pēc tam no kastītēs esošā gatavotu voku, salātus, pusdienas. Produkti kastītēm tiek sagatavoti tā, lai tie labi uzglabājas un ir ātri un ērti lietojami veselīgu maltīšu pagatavošanai. Piemēram, brokoļi ir blanšēti, nūdeles sagatavotas tā, lai glabājot nesalīp. Tas ir "Family feast" izstrādāts koncepts, un tā nav ēdiena iepriekšēja sagatavošana, salikšana pa kastītēm un uzsildīšana. Vēl meistarklasēs vari iemācīties, kā pagatavot risoto vai desertus – "Cielaviņu", zefīrus un brilē krēmu. Cena par dalību vienai personai ir 18 eiro.

Sarkanā, melnā velveta un tartes meistarklase ar "Hannu Annu"



"Hanna Anna" piedāvā 17. martā tiešsaistē iemācīties gatavot sarkano vai melno velveta kūku. "Klasiska amerikāņu deserta – tortes "Sarkanais samts" un "Melnais samts" – meistarklase, kuras laikā iemācīsies izcept gaisīgu biskvītu, pagatavot krēmu un izdekorēt savu torti!" teikts "Hannas Annas" mājaslapā. Savukārt 24. martā no pulksten 18.30 līdz 21 notiks tiešsaistes meistarklase tartes gatavošanā. Apgūsi prasmes saldās tartes mīklas un pildījumu pagatavošanā. Cena katrai meistarklasei ir 15 eiro.

"Gemoss" konditorejas izstrādājumu meistarklase no saldētām ogām un augļiem



17. martā pulksten 13 "Gemoss" aicina piedalīties tiešsaistes seminārā, kurā konditore Ina Poliščenko rādīs, kā radīt konditorejas izstrādājumus no saldētām, žāvētām ogām un augļiem. Semināra laikā konditore gatavos sukāžu trifeles ogu panējumā, brokastu smūtijus, krāsainas šokolādes tāfelītes un konditorejas krēmu. Dalība – bez maksas.

"Meistarklase" aicina gatavot kopā ar pazīstamu pavāru



"Meistarklase" piedāvā apmācības pēc individuāla pieprasījuma, piemēram, vari izvēlēties veģetāru vai gaļas ēdienu, uzkodu vai desertu meistarklasi, kurā apgūsi Vidusjūras ēdienu, steika, "Cielaviņas", maizes, burgera gatavošanu. "Meistarklasēs stāstām, kādu produktu labāk izvēlēties, kā to pareizi pagatavot, kādas garšas pievienot, lai ēdiens izdotos izcili garšīgs un kopīgi to gatavojam." Kā pastāstīja organizatori, "Meistarklases" piedāvā mācīties kopā ar kādu pazīstamu un iemīļotu pavāru no Latvijas restorāniem, piemēram, trīs pavāru restorāna "Tam labam būs augt" vai "Ostas skati". Dalība meistarklasēs ir no 40 līdz 70 eiro.