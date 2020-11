Atteikšanās no baltajiem miltiem slaidāka auguma dēļ

Vai nu garšas vai veselības dēļ arvien populārāk ir izmēģināt un izvēlēties alternatīvos miltu veidus. Dažkārt uzskatām, ka citi milti būs mazāk barojoši nekā klasiskie baltie. Kā ir patiesībā?

Pilngraudu milti vērtīgāki nekā baltie



"Pie baltajiem miltiem varētu pieskatīt ari bezglutēna miltu versiju, tātad – rīsu miltus un kukurūzas miltus. Pilngraudu milti ir auzu, rudzu, griķu milti, brūno rīsu milti. Vēl ir riekstu milti, kas ir ar augstāku olbaltumvielu daudzumu un zemu ogļhidrātu daudzumu, tie ir mandeļu milti, ķirbju sēklu milti un kokosriekstu milti," skaidro uztura speciāliste Lizete Puga. Vai baltajos miltos ir vairāk ogļhidrātu? "Ogļhidrātu daudzums, ko mēs uzņemam, gan baltajos, gan pilngraudu miltos būs vienāds. Bet jautājums ir par to, cik ātri šie ogļhidrāti tiek pārstrādāti. Baltie milti ļoti ātri uzsūcas, un līdz ar to iegūtā enerģija būs īsāku laika posmu, salīdzinot ar pilngraudu miltiem. Turklāt pēdējiem ir vēl šķiedrvielas, kas šo uzsūkšanās procesu padara ilgāku. Turklāt esmu novērojusi, ka ikdienā mēs ar uzturu vispār uzņemam maz šķiedrvielu. Un, otrkārt, runājot par uzturvielām, vitamīni un minerālvielas pilngraudu versijā ir daudz vairāk nekā baltajos miltos. Var teikt, ka, salīdzinot ar baltajiem miltiem, pilngraudu noteikti ir veselīgāki un vērtīgāki."

Ogļhidrātiem ēdienkartē jābūt



Riekstu miltus lielākoties cilvēki izmanto, lai samazinātu kopējo ogļhidrātu daudzumu. "Ja ikdienā tiek uzņemts pārāk daudz ogļhidrātu vai cilvēkam ir cukura diabēts, tad var izmantot šo kā alternatīvu, bet teikt, ka veselam cilvēkam vajadzētu visus miltus aizvietot ar riekstu miltiem, es nevaru," norāda uztura speciāliste. "Viss atkarīgs no daudzuma. Jo ogļhidrātiem ir jābūt cilvēka ikdienas ēdienkartē, vienkārši jādomā, kādi ir šie ogļhidrāti. Ja mūsu ēdienkartē ir ātrie, vienkāršie ogļhidrāti jeb balto miltu izstrādājumi, tad viennozīmīgi šos ogļhidrātus vajadzētu padarīt sarežģītākus. Bet, ja ēdienkartē atrodams kaut kas no baltajiem, kaut kas no pilngraudu miltiem, tā būs normāla ēdienkarte. Es arī nevaru teikt, ka obligāti jāizmanto tikai un vienīgi pilngraudu. Nē, ir svarīgi, kā mēs to sakombinējam. Fiziski aktīviem cilvēkiem priekšroka varbūt ir tieši šiem balto miltu produktiem. Bet tādiem, kuriem nav fiziskās aktivitātes ikdienā, priekšroka jādod pilngraudu produktiem. Jo tie dos arī lielāku sāta sajūtu, līdz ar to nebūs tik lielas apetītes," skaidro uztura speciāliste. "Turklāt nereti riekstu miltus izmanto svara samazināšanas nolūkos, taču rieksti ir enerģijas bagāti, un tas arī ir veids, kā diezgan ātri uzņemt daudz kaloriju. Ne vienmēr tas ir labākais risinājums."

Turklāt ne visus gardumus var pagatavot no alternatīvajiem miltiem, vismaz ne pierastās garšas. "Ja izcepsim kūku, pankūkas vai kēksu no rudzu vai griķu miltiem, garša nebūs tā, ko sagaidām. Ļoti laba alternatīva ir speltas kvieši, kas ir pa vidu starp pilngraudu un parastajiem kviešu miltiem. Vēl labs variants ir auzu milti, kas pēc garšas ir saldeni, universāli un izdodas gardi saldie ēdieni."

Lizete Puga iesaka miltu alternatīvas sākt izmantot palēnām. Nevajag sākt ar kardinālām izmaiņām. Sākumā var miksēt, atstāt daļu balto miltu un daļu – alternatīvo.