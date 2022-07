Augusta sākumā Pāvilostā notiks Sidra dienas

Jau nākamnedēļ, 4. un 5. augustā, Pāvilostā paredzēts gastronomisks piedzīvojums – "Sidra dienas Pāvilostā 2022", kas veltītas Latvijas un Baltijas dabīgajiem sidriem un to saskaņai ar ēdieniem, akcentu liekot uz vietējām, mazajām maizes ceptuvēm un siera ražotājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvija ir ābolu zeme, tāpēc radīt sidru šeit ir dabiski! Senās ābolu audzēšanas tradīcijas, kā arī kvalitatīvu šķirņu daudzveidība ir būtiska Latvijas sidra kultūras priekšrocība. "Mūsu klimata zonā apstākļi ir īpaši piemēroti, lai taptu sidrs, pirms aptuveni 30 gadiem šeit radušies pirmie sidra kultūras aizmetņi, un šodien vietējie sidra ražotāji gūst atzinību vietējos un starptautiskos konkursos. Dabīgais sidrs ir izsmalcināts dzēriens ar bagātīgām garšas niansēm un ievērojami atšķiras no lētas masveida produkcijas, kuras ražošanā izmanto koncentrātu. Mazie ražotāji parasti paši piedalās visā radīšanas ciklā: vienu reizi gadā rudenī spiež aromātisku sulu no svaigiem āboliem, to lēni raudzē, radot dabīgu autentisku sidru," teikts pasākuma rīkotāju mājaslapā.

Sidra dienas Pāvilostā norisināsies "Hotel OTTO & Sun" telpās un pagalmā, kur apmeklētājiem iespējams pēc izvēles baudīt pasākumu divās daļās:

4. augustā pulksten 19, laikus rezervējot vietu uz gastronomiskām sidra vakariņām deviņās kārtās trīs pavāru izpildījumā. Vakaru pavadīs sidrdaru stāstījumi un vīnziņu ieteikumi, lai atklātu fantastiskus garšu savienojumus veltītus sidram, tai skaitā no rudzu miltiem radītus ēdienus.

5. augustā no pulksten 12 līdz 16.30 – maizes, siera un sidra tirdziņš. Apmeklētājiem pie ieejas būs iespējams iegādāties degustācijas glāzi un bukletu ar informāciju par visiem dalībniekiem. Tirdziņa laikā notiks meistarklases par sidra, sieru un maizes saderību ar degustāciju. Ja nav vēlēšanās degustēt, ieeja tirdziņā ir bez maksas, tāpat iepirkties varēs arī bez degustācijas.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama mājaslapā.