Aukstā kafija piestāv vasarai. Par klasiku un jaunajām aukstās kafijas tendencēm stāsta "Narvesen Kafijas kluba" barista Gatis Silenieks.

Auksta vai karsta kafija – kofeīna daudzums nemainās

Lai gan garšā vieglāka un atsvaidzinoša, jāatceras, ka auksta kafija ir tikpat kofeīna bagāta kā karsta. "Cilvēki domā, ka cafe latte satur mazāk kofeīna nekā cappuccino, kaut arī abos šajos dzērienos ir vienāds daudzums kafijas, tikai viens ir vairāk atšķaidīts ar pienu. Mainās kafijas garšas intensitāte, bet ne kofeīna daudzums. Tas pats sakāms par aukstajiem dzērieniem, kurus arī gatavo uz espreso bāzes, tāpēc kofeīna tajos ir tikpat daudz kā karstajos kafijas dzērienos, mainās tikai garšas īpašības," stāsta "Narvesen Kafijas kluba" barista Gatis Silenieks.

"Droši vien mediķi varētu labāk par mani izskaidrot karstuma un kofeīna attiecības cilvēka organismā, bet, manuprāt, gaisa temperatūra kafijas efektivitāti neietekmē, vienīgi cilvēku pašsajūta lielā karstumā jau tā ir pašvaka, tāpēc būtu svarīgi kofeīnu nepārdozēt. Domāju, katrs kafijas baudītājs reiz ir piedzīvojis nepatīkamos simptomus pēc pārāk daudzām kafijas tasēm – galvassāpes vai reiboni, mitras plaukstas, drebēšanu, muskuļu sasprindzinājumu, pat sirdsklauves. Uzņemot par daudz kofeīna karstā laikā, jutīsieties vēl sliktāk," skaidro barista.

Auzu un mandeļu piens – ideāls aukstajai kafijai

Ja klasisko itāļu kafijas dzērienu pamatā ir striktas receptes, kas paredz noteiktu espreso kvalitāti, kafijas un piena proporciju utt., tad aukstajai kafijai šādu ierobežojumu nav. Tas ir līdzīgi kā radīt jaunus kokteiļus: cik izdoma ļauj, to arī gatavo. Tāpēc katrā kafijas tirdzniecības vietā aukstos dzērienus gatavo mazliet atšķirīgi.

"Protams, piena, ledus un sīrupa proporcija ietekmēs to, cik intensīva būs kafijas garša. Auksto dzērienu klasika ir ledus latte ar pienu vai augu dzērieniem, kas, starp citu, sevišķi labi der tieši aukstajām kafijām. Putojot augu dzērienus, mainās to garša – un ne vienmēr uz labo pusi. Bet uz ledus auzu vai mandeļu garša lieliski saglabājas, espreso dod vajadzīgo kafijas noti, un noteikti nevajag baidīties arī no sīrupiem, kas radīs augļainu svaiguma sajūtu. Iecienīta ir arī auksta frappe, ko gatavo ar smalcinātu ledu. Aukstos kafijas dzērienus var pagatavot arī no auksti putota piena ar espreso, un tas ir pa spēkam arī superautomātiem kafijas tirdzniecības vietās," saka Gatis Silenieks.

Kā pagatavot aukstos kafijas dzērienus mājās

Pagatavot aukstos kafijas dzērienus ir ļoti vienkārši arī mājas apstākļos – vajadzīga tikai kokteiļa izmēra glāze, ledus, piens un iespēja pagatavot espreso, saka Gatis Silenieks. Derēs gan kapsulu, gan pupiņu kafijas automātos pagatavotais espreso. Var izmantot arī augļu sīrupus, bet ar tiem nevajadzētu pārspīlēt, jo tas tomēr ir cukurs un var viegli nomākt kafijas garšu.

"Mani iecienītākie vasaras dzērieni ir klasiska ledus latte ar auzu pienu, vienu espreso porciju un vienu pumpīša spiedienu plūmju sīrupa (tādu baudu katru dienu) un espreso toniks, kur apvienots ledus, svaigs, stipri gāzēts toniks un viena porcija espreso. Interesants dzēriens sanāk arī no ledus, apelsīnu sulas un espreso. Var izmantot arī bezkofeīna kafiju, kas pēdējā laikā ir diezgan iecienīts variants tieši kopā ar auzu vai mandeļu piena aizvietotājiem," stāsta Gatis Silenieks, piebilstot – bezkofeīna kafija ir lieliska alternatīva tiem, kuri baidās karstumā pārcensties ar kofeīna lietošanu, bet no kafijas garšas nav gatavi atteikties.

Jaunums aukstās kafijas pasaulē – nitrokafija

Gatis Silenieks stāsta, ka pasaules tirgū spēkā pieņemas kāda jauna tendence – nitrokafija. Tā ir gāzēta auksta kafija, kas strauji iekaro kafijas mīļotāju sirdis Eiropā un visā pasaulē: būtībā pēc cold drip principa pagatavota kafija, kas tiek uzgāzēta gluži kā atspirdzinošie gāzētie dzērieni. Cold drip jeb aukstās ekstrakcijas kafija ir aukstā ūdenī ilgstoši (pat vairāk nekā 10 stundu) izturēta kafija. Rezultātā tiek iegūta ļoti intensīva garša.

"Jebkuram kafijas veidam var atrast auksto pagatavošanas recepti – gan filtra kafijai, ko gatavo uz ledus, gan parastajai franču presītei, un ir desmitiem dažādu recepšu ar šķīstošo kafiju un iebiezināto pienu. Atliek vien pameklēt internetā un ļauties eksperimentu priekam!" aicina "Narvesen Kafijas kluba" barista.