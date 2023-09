Avārija vīna darītavā Portugālē pārpludina tuvējā ciematiņa ielas ar sarkanvīnu

Neparasts skats aizvadītajā nedēļas nogalē pavērās Saolorenco de Bairu iedzīvotājiem Portugāles ziemeļos – pa ciematiņa ielām plūda asinssarkana vīna upe, vēsta ārzemju mediji.

Neparastā skata iemesls ir avārija, kas ļāva ielās izplūst apmēram 2,2 miljoniem litru vīna. Tuvējā “Destilaria Levira” vīna darītavā uzsprāga divas cisternas, un vīna straume aizplūda pa ciemata ielām.

The streets of Levira, Portugal were flooded with red wine after a distillery’s 2.2 million liter tanks burst.