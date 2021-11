Baltā trifele Itālijā pārdota par 103 000 eiro

Īpašā izsolē Itālijas ziemeļrietumos, Pjemontas reģionā, 830 gramus smaga baltā trifele pagājušajā nedēļā pārdota par 103 000 eiro, vēsta Reuters. Var lēst, ka vērtīgā trifele maksājusi apmēram 124 000 eiro kilogramā.

Izsole tiešsaistē vienlaikus notikusi Honkongā, Singapūrā, Dubajā un Maskavā. Izsoles uzvarētājs ir itāļu šefpavārs Umberto Bombana, kurš savu vērtīgo ieguvumu, visticamāk, servēs klientiem savā ar Mišelina zvaigznēm apbalvotajā Honkongas restorānā "Otto e Mezzo".

Baltā trifele (Tuber magnatum) ir viena no dārgākajām sēnēm pasaulē, kas tiek pasniegta pasaules izcilākajos restorānos.

Foto: Shutterstock

Trifele tiek uzrīvēta uz ēdiena klienta acu priekšā.

Foto: Shutterstock Pie trifeļu īpašā aromāta un garšas ir jāpierod, bet runā, ka iemīlēties šajā smaržā un garšā esot ļoti viegli, un tad tas ir uz mūžu.

Atšķirībā no melnajām trifelēm, ko iespējams kultivēt un audzēt plantācijās, baltās trifeles aug tikai mežos brīvā dabā. Tās iespējams atrast tikai pieredzējušiem trifeļu medniekiem ar īpaši trenētu suņu palīdzību.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Tā notiek trifeļu meklēšana Pjemontas reģiona mežos. Sunim tā ir spēle, saimniekam - iespēja nopelnīt lielu un, ja paveicas, pat ļoti lielu naudu.

Foto: Shutterstock

Nav lielākais guvums, bet nav arī mazākais.

Nav brīnums, ka izsole notikusi tieši Pjemontas reģionā, 18. gadsimta Grinzane Cavour pilī, netālu no pilsētas Alba. Pjemonta ir viens no Itālijas reģioniem, kas slavens tieši ar baltajām trifelēm. Katru gadu notiek Starptautiskais Albas balto trifeļu gadatirgus, ko apmeklē vairāk nekā 100 000 cilvēku no visas pasaules.

Foto: Shutterstock

Trifeles, trifeles, kam svaigas trifeles... Viens no balto trifeļu stendiem Albas trifeļu gadatirgū.

Foto: Shutterstock Ja ļoti garšo vai ļoti vajag, balto trifeli iespējams iegādāties kā suvenīru. Padārgu suvenīru, bet sirdij jau nepavēlēsi.

Gadatirgus ir īsti svētki par godu baltajām trifelēm, kad iespējams pārdot un iegādāties baltās trifeles (ne jau visas ir rekordistes, mazākās ir pa kabatai arī gardēžiem, kuri nespēj sev atteikt to prieku), notiek dažādi svētku gājieni vēsturiskos tērpos, koncerti un citi pasākumi.

Foto: Shutterstock

Arī Latvijā ir ap divdesmit trifeļu dārzu, kuros tiek audzētas trifeles. Šogad augustā Latvijas Nacionālā Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere vecākajā trifeļu dārzā Latvijā, kas izveidots 2008. gadā, ar pašas apmācītā Velsas springerspaniela Hafrena palīdzību atradusi 90 gramus smagu vasaras jeb Burgundijas trifeli.

Arī "Tasty" viesojies kādā trifeļu dārzā Latvijā, kur trifeles palīdz meklēt Romas ūdenssuņu jeb Lagotto romagnolo šķirnes pārstāve Aura. Lasiet šeit.

Droši vien, ka līdz īpaši vērtīgiem trifeļu atradumiem Latvijā vēl jāpagaida, kaut iespējams tas, ir, klimats atļauj, un, ļoti iespējams, Latvijas trifeļu dārzos, kuru vietas īpaši netiek atklātas, kaut kur zem zemes briest ne viens vien pārsteigums.Taču dažādi trifeļu produkti Latvijā nopērkami jau tagad, un te nav runa par simtiem vai tūkstošiem. Dalāmies ar dažām receptēm, kurās īpašu aromātu un garšas niansi ēdienam dod trifeļu eļļa. Ir vērts pamēģināt!