Bez ēdienkartes un citroniem. Kokteiļbārs Rīgā, kas iekļauts pasaules bāru 'Top 500'

Tā bija viena no visvairāk lasītajām “Tasty” ziņām – ka Rīgas kokteiļu bārs iekļuvis pasaules “Top 500” bāru sarakstā. Vismaz viena joma, kurā varējām izgriezt pogas igauņiem, kuri vienīgie no Baltijas valstīm šajā sarakstā neiekļuva. Kokteiļbārs “Gimlet Nordic” ir patiešām unikāls – atšķirīgs no mums ierastajiem bāriem ne tikai ar neparasto un asprātīgo dzērienu karti, bet arī ar to, ka tur nav uzkodu. Vispār. Nekādu.

Viens no pasaulē labākajiem kokteiļbāriem “Gimlet Nordic Cocktail Bar” iemājojis Stabu un Baznīcas ielas stūrī, nelielā Rīgas centra īres nama pagrabiņā. Vasarā par bāra esamību liecina galdiņi uz ietves pie ēkas, ziemā – neuzkrītoša gaismas zīme virs ieejas durvīm. Bāra īpašnieks Edgars Grišulis ir smaidīgs un labprāt stāsta par to, kā nonācis bāru pasaulē, kā ticis līdz idejai par “Gimlet”, un ļauj pat nedaudz ieskatīties nākotnē.

“Gimlet” komanda nav liela – divi īpašnieki, Edgars un viņa kompanjons Ilmārs, galvenais bārmenis Edgars, kurš “tur buru”, bārmeņi Toms un Rihards, uz pusslodzi Artūrs, kā arī divi darbinieki no Ukrainas, kas pievienojās komandai pēc kara sākuma, – bārmene Anna un bāra palīgs Nikolajs. “Ja Annai ļautu vaļu, te visos kokteiļos būtu saulespuķes!” smejas Edgars.

“Gimlet Nordic” pārcieta pandēmiju, un šo piespiedu dīkstāvi Edgars sauc par vērtīgu laiku. “Mēs pieteicāmies valsts palīdzības atbalstam, bet man pašam tas deva iespēju padomāt par izaugsmi, tas bija paša garīgās izaugsmes laiks. Savā ziņā kovids man bija ar plusa zīmi, lai gan biznesam bija sarežģītāk. Tagad, kad esam atpakaļ darbībā, skatos, ka uz priekšu ejam daudz jaudīgāk un spēcīgāk!” viņš saka.