Brilē krēma vectētiņš flāns. Tikpat gards, bet vieglāk pagatavojams

Flānu var gatavot gan pa porcijām, gan kā kūku, to var liet mīklas groziņos un no karstumizturīgajiem trauciņiem nemaz ārā negāzt! Flāns neiebilst pret draudzību ar kādu stiprinātu dzērienu, šokolādi un augļiem! Viņš ir kā vectēvs, kas daudz pieredzējis, tāds kas zina savu vērtību un apzinās, ka piedevas to tikai uzlabos!