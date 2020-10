Brokastīs, lūdzu, četras paipalu olas un 'smaržīgā' siera karstmaizīti ar aveņu zapti!

Mūsu ģimenē mēģinām izstrādāt brokastu ēšanas rituālu. Vismaz – ja ne rituālu, tad tradīciju gan. Ne tik daudz ēšanas dēļ, kā – kopā būšanas. Pēc rīta cēliena katrs varam tiekties pēc saviem darbiem, bet gribas, lai vismaz kopīga brokastošana ir kā skaistas dienas iesākšanās.



"Tasty" aprunājās ar sabiebrībā iemīļotām personībām, un tomēr katrai no viņām brokastošanas stāsts ir citāds.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Samanta Tīna: "Pārāk daudz laika tērējam ēšanai!"

"Vairāk par brokastīm spēju novērtēt un izbaudīt vakariņas. Brokastis ēdu tāpēc, lai pamodinātu organismu pirms treniņa astoņos no rīta, un manas brokastis katru dienu ir vienādas," stāsta mūziķe Samanta Tīna, kura ik dienu iekustina organismu ar glāzi ūdens un banānu ar zemesriekstu sviestu. "Šādas brokastis iesaku dāmām, kas vēlas skaisti izskatīties. Tajās ir maz kaloriju, un tās rada sāta sajūtu". Ideju par banānu ar zemesriekstu sviestu Samanta guvusi, viesojoties Amerikā, kur gatavoti smūtiji ar banānu, zemesriekstu sviestu, mandeļu pienu un auzu pārslām. "Un tad es atklāju, ka banāns ar zemesriekstu sviestu tāpat labi garšo," smaida Samanta, uzsverot, ka galvenais, lai zemesriekstu sviestam nav pievienotas e-vielas un sāls: "Lai ir tīrs zemesriekstu sviests!"

Foto: LETA

Dažkārt gan Samanta brokastīs izvēlas apēst 4-5 paipalu olas, bet arī tam pamatojums ir – veselīga un viegla maltīte, kas dod enerģiju un nerada smaguma sajūtu. "Man svarīgi, lai ar brokastīm organisms pamostas un ir gatavs manai pirmajai dienas aktivitātei – sporta kluba apmeklējumam. Lai brokastis ir veselīgas un ar visām organismam vajadzīgajām vielām."

Brīvdienas mūziķes grafikā arī ir diezgan steidzīgas, un brokastis gultā Samantai ir retums. Kad brīvdienu rītos var palaiskoties, tad Samanta mēdz gatavot, piemēram, omleti ar dārzeņiem un siermaizītes vai lašmaizītes. "Garajās brīvdienās braucam uz branču, kur viss jau pagatavots. Uzskatu, ka mēs pārāk daudz laika tērējam ēšanai un gulēšanai. Tik daudz varētu izdarīt, ja mums nebūtu jāēd un jāguļ!" stāsta Samanta.

Ilzei Ķuzulei-Skrastiņai milzu mokas ar agrajām brokastīm

"Atceros, ar kādām mokām bērnībā pirms skolas mamma vai tētis vienmēr lika kaut ko apēst, lai būtu spēks. Protams, bērniem vajag ēst brokastis, bet man tas vienmēr sagādāja milzīgas mokas un diskomfortu. Es neko nevarēju dabūt iekšā," stāsta aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa. Pieaugušā vecumā esot sapratusi, ka viņas organismam agrās brokastis vienkārši nav nepieciešamas. Pirmā ēdienreize Ilzei ir ap vieniem dienā, bet nekad agrāk par divpadsmitiem.

Foto: LETA

"Mana pirmā ēdienreize vienmēr ir kāds augļu vai ogu kokteilis. Parasti saldētavā ir ogas, bet, ja to nav, ēdu augļus. Un, ja nav arī to, ēdu kādus zaļos salātus." Ilzei pirmā ēdienreize vienmēr ir kaut kas ļoti ļoti viegls. "Man nepatīk noslogot organismu ar smagu ēdienu, tad pašai grūtāk un galva "nestrādā" tik labi," stāsta Ilze.

Saviem bērniem gan aktrise gatavo brokastis. "Esmu izmēģinājusi visu putru arsenālu, jebkuru graudu putru. Pievienoju tām sēkliņas vai nedaudz ievārījuma, medus vai stēvijas." Ilze bērnībā esot, kā pati saka "grēkojusi" ar brokastu pārslām. "Kopš sāku padziļināti interesēties par cukura daudzumu tajās, mūsu mājās neatrodas šāda veida produkti," saka aktrise.

Elita Patmalniece: "Sēdēt pie brokastu galda var viesnīcās!"

"Man patīk no rīta celties lēnām, bez modinātāja, visu darīt bez steigas," stāsta māksliniece Elita Patmalniece. Viņa sākot rītu veselīgi – ar citronūdeni. Un tad obligāta brokastu sastāvdaļa ir lielā baltā krūze, kas piepildīta ar melnu kafiju bez piena. "Man patīk noskaņoties dienai. Ar kafiju es sagatavojos dienai. Dzeru kafiju kā vecajos laikos – ar biezumiem. Un man vajag lielu krūzi. Mēdzu pat uzliet atkārtoti. Izdzeru un jūtos, ka var celties augšā." Rīta kafijošanas rituālam piestāv arī kāda žurnāla izšķirstīšana, kādas pārraides noskatīšanās televīzijā vai ziņu noklausīšanās radio.

Foto: LETA

"Sēdēt pie brokastu galda un ēst, laikam var tikai viesnīcās. Bet es iedzeru kafiju, apēdu kādu augli, tad pavāļājos gultā un atkal iedzeru kafiju. Tā es lēnām mostos," stāsta Elita. Viņas brokastis papildina kāds auglis, Elitai garšo arbūzs. Taču īstā ēstgriba parādās ap pusdienlaiku, kad māksliniece mēdz ēst otrās brokastis. "Brīvdienās gan – ja nebraucu pie dabas, uztaisu kādu omleti vai kaut ko vairāk. Tad brokastis ieilgst, un, piemēram, brokastojot noskatos arī kādu filmu."

Ingus Ulmanis pasniedz brīvdienu brokastis gultā

"Man ir kāds gardums, par ko visi brīnās. Man garšo uzkarsēta maizīte, kurai virsū lieku "Latvijas sieru" – man patīk tā smarža – un uz šīs karstmaizītes lieku aveņu zapti. Ģeniāla recepte! Taču ikdienā melna kafija bez piena un cukura ir vienojošais moments mūsu ģimenes brokastīs," stāsta mūziķis Ingus Ulmanis, kurš darbdienās kafijai vien piekožot kādu kraukšķīti. "Brīvdienās gan – tiklīdz var dabūt bērnus pie galda, brokastis ir jauks brīvdienu sākums". Dažkārt nedēļas nogalēs Ingus mēdz lutināt savas ģimenes dāmas, piemēram, pasniedzot gultā kādas karstmaizītes vai ko citu.

Foto: F64

Viņa brokastu ēdienkarte mainās pa periodiem: "Mums bijis "putru laiks", kad katru rītu esam to ēduši. Ja kāds ciemiņš viesojas pie mums ilgāk, tad mielojamies, piemēram, ar lašmaizītēm. Šobrīd topā ir kartupeļi ar oliņu un visādiem garšīgiem sīkumiņiem, pipariņiem. Nu dikti garšīgi," stāsta Ingus. Ēdienu receptes mūziķa ģimenē mainoties regulāri. "Mani bērni neēd gaļu, līdz ar to notikušas izmaiņas arī manās maltītēs, jo es ietekmējos no savas ģimenes. Ja mājās nav gaļas, tad ēdu to mazāk, un tas attiecas arī uz brokastīm," par saviem ēšanas paradumiem stāsta mūziķis.

Normunda Jakušonoka brokastis četros vakarā

"Daudziem patīk gatavot un dalīties ar receptēm, man tā nav. Ir cilvēki, kas dzīvo, lai ēstu, bet es ēdu, lai dzīvotu. Tik vienkārši. Ļoti praktiski un bez emocijām," stāsta mūziķis Normunds Jakušonoks. Arī brokastu ēdienkartē viņš nav izvēlīgs. Piemēram ceptas olas ar bekonu bieži sastopamas Normunda brokastu ēdienkartē.

Foto: LETA

Normundam brokastošanas laiks var būt pirms gulētiešanas pulksten 6.00 no rīta, kad mūziķis atgriezies no koncerta. Vai arī – pirmā ēdienreize ir četros pēcpusdienā. Mūsu saruna ar Normundu notiek darbadienas vidū, kad viņš padzēris vien melnu kafiju. Tā gan viņam gan garšo un ir labs enerģijas gūšanas veids.

Normundam nav klasiskās pieejas rīta brokastošanas rituālam. Ņemot vērā mākslinieka nestandarta dzīves ritmu, Normunds brokastošanu uztver ļoti praktiski, bez emocionālas iesaistes. Toties ir kāds likums, ko mūziķis gan ievēro – 16 stundu intervāls starp vakariņām un brokastīm. Šādu shēmu Normunds ievēro, lai rūpētos par auguma formu, kā viņš stāsta.