Čajots, granadilja un pitaija. Kas ir neparastie augļi mūsu veikalu plauktos

Jaunākās paaudzes lasītājiem droši vien ir grūti iedomāties, ka viņu vecāki bērnībā nekad nebija redzējuši “dzīvu” ananasu vai kivi. Taču arī tagadējiem jaunajiem un ne tik jaunajiem cilvēkiem īsti nebūs skaidrs, kas ir, piemēram, čajots un kā garšo granadilja.

Pasaule ir vaļā, un eksotiskie augļi mūsu veikalu plauktos jau sen nav nekas neparasts, turklāt to skaits arvien pieaug. Vispirms tie bija dažādi citrusaugļi, pomelo, kivi, mango, tad ieradās arvien neparastāki un dīvaināka paskata tālu zemju brīnumi. Tos ar entuziasmu metās izmantot restorāni, lielākoties kā glītu dekoru: tādas ir oranžās Kolumbijas fizāļu pogas un sulīgās Malaizijas karambolas zvaigznītes. Bez tām nu jau grūti iedomāties desertus un salātus. Bet reizēm tu skaties uz kādu neparastu augli no aizjūras zemēm – un nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir un pēc kā garšo. Te, saprotams, palīdz tāli ceļojumi, kur lokālā virtuve piedāvā teju tikai šādas lietas, kas vietējiem nav nekāda eksotika, bet ikdiena. OK, OK, mūsu pašu lācenes kādam taizemietim varētu būt tikpat liels brīnums...

Drosmīgākie un eksperimentu cienītāji pārgalvīgi metas avantūrā un nopērk nezināmo augli vismaz vienreiz – pamēģināt. Ja iegaršojas un tiek atrastas labas receptes, tas zaudē dīvainā brīnuma statusu un kļūst par vairāk vai mazāk pastāvīgu iemītnieku virtuvē. Tad var ķerties pie nākamā nezināmā.

Kādi neparasti augļi ir nopērkami Latvijā?

Košais meksikāņu pūķis

Manā eksotisko augļu skaistumkonkursā šis noteikti ieņem pirmo vietu – košā, neparastā pitaija jeb pūķa auglis (Hylocereus undatus). Kur vēl iespaidīgāku krāsu salikumu kā sarkans ar zaļu!

Foto: Shutterstock

Taču, ja gaidāt, ka garša būs tikpat izteiksmīga kā ārējais paskats, būsiet vīlušies. Pitaijas mīkstumam ir saldenskāba, ļoti maiga, gandrīz neizteiksmīga garša. Pitaijas sulu un mīkstumu var pievienot saldējumam, sorbetiem un citiem desertiem. No mīkstuma var gatavot ievārījumu, mērces, želejas.

Pitaijas dzimtene ir karstā Dienvidamerika un Klusā okeāna piekraste – tā ir piederīga kaktusu saimei, taču labi iedzīvojusies arī tropiskajā Āzijā, Austrālijā, ASV un Karību salās. Saldās pitaijas (ir arī skābās, kas ir sulīgākas un garšā izteiksmīgākas) iedalās trīs grupās – baltās, sarkanās un dzeltenās. Pirmajām divām "ādiņa" ir sarkana, bet trešā ir dzeltena ar baltu mīkstumu. Augļa svars ir no 150 līdz iespaidīgiem 600 gramiem.

Augļa labo īpašību apraksts var skaudībā likt nozaļot jebkuram aptiekas vitamīnam. Pitaijai ir labvēlīga ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu, to var lietot diabēta slimnieki, auglis satur C, B1, PP, B2, B3 vitamīnus, kā arī vērtīgos minerālus – fosforu, dzelzi, kalciju.

Interesanti, ka pitaiju var audzēt arī mājās, arī Latvijā. Kā raksta "Delfi", tas varētu būt viens no visvieglāk audzējamiem tropu augiem, tomēr, šķiet, būs lieki gaidīt, ka šis kaktusam līdzīgais augs mājās uz palodzes dos puskilogramu smagu augli, taču smukums būs!

Maigā zvaigzne



Karambola (Averrhoa carambola) nebūt nav jaunums mūsu veikalu plauktos, bet tāpēc nav mazāk noslēpumaina. Atzīstieties – kurš no jums to nopircis vienkārši tāpat, lai pamēģinātu? Taču pagaršojis ir teju ikviens, kas jebkad apmeklējis kādu restorānu, – šo bālgano zvaigzni ļoti labprāt izmanto kā dekoru. Bet, izrādās, tai ir daudz vairāk pielietojumu, ne tikai smukumaugļa.

Foto: Shutterstock



"Protams, karambolu ļoti populāri izmantot desertu dekorēšanā, tā iecienīta arī bārmeņu aprindās, jo tiek izmantota kokteiļu dekorēšanā," saka uzņēmuma "Gemoss" šefpavāre Ina Poliščenko. "Gardēži karambolu sagriež un pievieno pie putnu gaļas marinādēm un ēdieniem, kā arī pie jūras velšu un zivju ēdieniem. Ir tādi, kas to bauda svaigā veidā. Karambolai ir bagāta garša – skāba, salda un svaiga vienlaikus, tāpēc to var izmantot daudz, dažādi un plaši. Var vārīt arī sīrupos kā piedevu limonādēm."

Nobružātā granāta

Necili, bieži vien nobrāzti un ne pārāk pievilcīgi no skata, augļu stendos klusi un neuzkrītoši savās kastītēs guļ mangostāni (Garcinia mangostana).

Foto: Shutterstock

Attiecībā uz šo augli var piemērot veco labo latviešu sakāmvārdu – neskati vīru no cepures. Mazai granātiņai līdzīgajam auglim ir garumgarš labo īpašību saraksts, un to mēdz dēvēt pat par augļu karali, bet tā jau ir pavisam cita leģenda.

Mangostāns ir unikāls antioksidantu avots, tā sastāvā ir visvairāk ksantonu (visspēcīgākie dabīgie antioksidanti), ko zinātnieki dēvē par superantioksidantiem. Daudzu labo īpašību sarakstā ir holesterīna līmeņa mazināšana un asinsspiediena pazemināšana, kuņģa un urīnceļu veselības uzlabošana, acu veselības veicināšana (te gan mūsu pašu mellenēm būtu, ko teikt).

Ēdams ir augļa mīkstums, kas ir izteikti sulīgs un salds. Tas iecienīts Āzijas virtuvē: svaigā veidā, augļu salātos vai kompotā. Tas arī viss.

Jā, tā leģenda! Anglijas karaliene Viktorija esot piesolījusi balvu – 100 mārciņas – tam, kurš viņai piegādās svaigu mangostānu. Ņemot vērā, ka šis auglis tika atklāts vien 18. gadsimtā un tikai ap 19. gadsimta vidu iedzīvināts siltumnīcās Eiropā, varētu būt saprotama valdnieces iegriba to nomēģināt. Tomēr šīs leģendas atbilstība īstenībai nekādi nav dokumentēta.

Saldie "varžu ikri"

Koši dzeltens bumbulis ar astīti – kātiņu. Iepazīstieties – saldā granadilja no Dienvidamerikas (Passiflora ligularis)! Patiesību sakot, šis auglis ir salīdzinoši labi zināms mūspusē. Labi, ne gluži pati granadilja, bet tās māsīca – marakuja. Tas pats mīkstums, kas izskatās pēc varžu ikriem, tikai saldāks – tāda ir granadilja.

Foto: Shutterstock

Līdzīgi kā citus tropiskos augļus, arī granadilju iesaka diabēta slimniekiem, jo tai ir zems glikēmiskais indekss (GI) un tā nepalielina cukura līmeni asinīs. Tādējādi granadilja ir laba alternatīva melonēm un ananasiem, kuriem savukārt ir augsts GI. Un, protams, arī antioksidanti vairumā.

Granadilja, tāpat kā marakuja, nav pārāk atsaucīga kulinārām darbībām, to labāk izlietot svaigā veidā: izgrebjot ar karotīti no mizas un apēdot, sajaucot ar ūdeni un cukuru atsvaidzinošā limonādē vai pievienojot citiem augļiem jogurtā vai augļu kokteiļos.

Dārzeņu bumbieris

Ejam tālāk dīvainību pasaulē. Opā – krunkains bumbieris dārzeņu stendā? Uz cenu zīmes rakstīts – čajots. Krievu valodas zinātājiem atsauc atmiņā tēju... Nē, ne tuvu nekā tāda!

Foto: Shutterstock

Čajots (Sechium edule), saukts arī par mirlitonu vai čoko, pieder ķirbju dzimtai, tā dzimtene ir Dienvidamerika, pēc garšas tas ir maigs, atgādina gurķi vai cukīni, un atšķirībā no iepriekš aprakstītajiem maigajiem auglīšiem ar šo var kārtīgi izrīkoties virtuvē. To var vārīt, cept, sautēt, marinēt, grilēt. Svaigu čajotu mēdz izmantot salātos un meksikāņu mērcēs – salsās, to marinē citrona vai laima sulā, taču svaigs auglis esot diezgan ciets un ne pārāk garšīgs.

"Čajots nav ļoti populārs Latvijas kulinārijā un arī restorānu vidē, bet tas satur super maz kaloriju, un tam ir daudz vērtīgu īpašību. Čajots ļoti labi garšo, ja to sautē kopā ar citiem dārzeņiem un garšvielām pēc izvēles. Pēc konsistences daudzi to salīdzina ar ķirbi. Šo dārzeni var ēst visu – gan mizu, gan sēklas. Var pievienot arī krēmzupām, un labi garšos arī kopā ar graudaugiem," stāsta Ina Poliščenko.

Neparastajā dārzenī ir ļoti maz kaloriju (apmēram 39 kalorijas vienā auglī), tas vispār nesatur taukus un holesterīnu, toties ir daudz C vitamīna, aminoskābju un šķiedrvielu.

Mazais, ņiprais skābulītis

Kumkvats pēc skata atgādina sīku, garenu apelsīnu. Es tam pievērsos, jo kaut kur izlasīju, ka šie mazie auglīši esot īsta C vitamīna "bumba". Pagaršoju un iepatikās. Interesanti, ka kumkvatam viss ir otrādi nekā apelsīniem – salda ir miza, bet mīkstums ir rūgtens.

Foto: Shutterstock

Viens kumkvats satur tikai 13 kalorijas un 14% no ikdienas C vitamīna devas. Septiņi kumkvati – un dienas deva gatava!

"Šo citrusaugli izmanto līdzīgi kā citus citrusaugļus. Protams, tos neēd tādā apjomā kā apelsīnus vai greipfrūtus, bet ir cilvēki, kam garšo arī veseli un svaigi," saka Ina Poliščuka. "Sulu izmanto gan kulinārijā, gan miksoloģijā, gatavojot kokteiļus. Virtuvē kumkvats ir populārs desertu gatavošanā, sulu izmanto sīrupos, ar ko piesūcina kūku biskvītus, pašu sulu pievieno saldējumu, sorbertu un musa kūku gatavošanā. Tā atsvaidzina un bagātina garšu. Arī viegls mizas rīvējums var būt kā garšas un aromāta bagātinātājs desertiem. Vēl kumkvatu var pievienot pie zivju un jūras velšu marinādēm."

Smaku ķēniņš

Un nobeigumā kaut kas, par ko pašausmināties, – jo Latvijā šo augli iegādāties nevar.

Cilvēki ir dīvaini, viņi pārtikā mēdz ar baudu un patikšanu izmantot arī tādas lietas, kas smako vienkārši neciešami. Visspilgtākais piemērs – sieri. Cilvēce iemācījusies radīt pat tādus sierus, ko spēcīgā aromāta dēļ aizliegts pārvadāt sabiedriskajā transportā. Ak, cik labi šajā sabiedrībā iejustos augļu pasaules "smaku ķēniņš" – duriāns! Pat to mēdzot teikt: "Smaka ellīga, garša – debešķīga." Protams, ja tiek līdz garšai... Tie, kas "satikuši" duriānu aci pret aci, atzīstas, ka neesot spējuši saņemties nogaršot, jo augļa smaka esot "nenosakāms puvekļu, pelējuma, vēmekļu, atkritumu savārstījums".

Foto: Shutterstock

Šie malvu dzimtas koka augļi izskatās pēc dzeltenzaļiem ežiem, tos pārgriežot, iekšā ir koši dzeltens, saldens un barojošs mīkstums. To izmanto dažādās mērcēs Āzijas virtuves ēdienos, kā arī saldumos – saldējumā, cepumos, kokteiļos.

Atbaidošās smakas dēļ to aizliegts izvest no Taizemes, taču šur tur duriānu var iegādāties arī ārpus tā izcelsmes valsts – galvenais eksporta tirgus ir Ķīna un Honkonga. Un te viens pieredzes stāsts. "Pirms daudziem gadiem biju Londonā uz kursiem, un mēs ar kolēģi kaut kādā ķīniešu veikalā nopirkām duriānu, jo interesēja, kas tas ir, – tajā laikā pat sapņos kaut ko tādu nebijām redzējušas," portālam "Delfi" stāsta Vineta. "Atnesām uz viesnīcas numuriņu ar domu, ka vakarā apsēdīsimies un pamēģināsim. Atgriezāmies pēc kursiem viesnīcā un, atverot durvis, sapratām, ka kaut kas nav īsti labi... Numurā smirdēja tā, it kā tur līķis būtu nedēļu gulējis! Nu, bet jāpamēģina to augli atgriezt, jo interese taču bija! Atgriezām un sapratām, ka tas ne tikai smird, bet arī izskatās nu ļoti aizdomīgi... Izmetām ātri ārā pat nepagaršojot un visu nakti vēdinājām numuriņu. Šķiet, tāpēc tos aizliegts vest lidmašīnā, jo tas "smacenieks" pārņemtu visu to lidmašīnu vienā rāvienā!"

