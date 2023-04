Čajots, granadilja un pitaija. Ko iesākt ar dīvainajiem augļiem no veikalu plauktiem

Jaunākās paaudzes lasītājiem droši vien ir grūti iedomāties, ka viņu vecāki bērnībā nekad nebija redzējuši “dzīvu” ananasu vai kivi. Taču arī tagadējiem jaunajiem un ne tik jaunajiem cilvēkiem īsti nebūs skaidrs, kas ir, piemēram, čajots un kā garšo granadilja.

Pasaule ir vaļā, un eksotiskie augļi mūsu veikalu plauktos jau sen nav nekas neparasts, turklāt to skaits arvien pieaug. Vispirms tie bija dažādi citrusaugļi, pomelo, kivi, mango, tad ieradās arvien neparastāki un dīvaināka paskata tālu zemju brīnumi. Tos ar entuziasmu metās izmantot restorāni, lielākoties kā glītu dekoru: tādas ir oranžās Kolumbijas fizāļu pogas un sulīgās Malaizijas karambolas zvaigznītes. Bez tām nu jau grūti iedomāties desertus un salātus. Bet reizēm tu skaties uz kādu neparastu augli no aizjūras zemēm – un nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir un pēc kā garšo. Te, saprotams, palīdz tāli ceļojumi, kur lokālā virtuve piedāvā teju tikai šādas lietas, kas vietējiem nav nekāda eksotika, bet ikdiena. OK, OK, mūsu pašu lācenes kādam taizemietim varētu būt tikpat liels brīnums...

Drosmīgākie un eksperimentu cienītāji pārgalvīgi metas avantūrā un nopērk nezināmo augli vismaz vienreiz – pamēģināt. Ja iegaršojas un tiek atrastas labas receptes, tas zaudē dīvainā brīnuma statusu un kļūst par vairāk vai mazāk pastāvīgu iemītnieku virtuvē. Tad var ķerties pie nākamā nezināmā.

Kādi neparasti augļi ir nopērkami Latvijā?

Košais meksikāņu pūķis

