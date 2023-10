'Ceļojošo franču makarūnu' pavēlniece Signe: par pirmā lielā pasūtījuma naudu iegādājos mašīnu

Vēl pirms dažiem gadiem makarūni konditorejas izstrādājumu pasaulē bija jaunums. Bet tad vienā acumirklī kļuva par visvairāk apspriesto desertu pasaulē. Cilvēki ne tikai vēlējās tos nogaršot, bet meklēja veidus, kā pagatavot pašiem, daudzi uzsāka biznesu un atvēra konditorejas, kur galveno lomu ieņēma tieši makarūni. Arī talseniece Signe Erdmane sekoja šai modei – pametot pirmsskolas skolotājas darbu, viņa atvēra uzņēmumu "Ceļojošais franču makarūns" un šajā jomā darbojas jau septīto gadu. Uzrunāju makarūnu pavēlnieci, lai uzzinātu, vai šobrīd ir makarūnu norieta laiks un kā veicas šajā biznesā. Turklāt viņa "Tasty.lv" lasītājiem atklās, kā jāgaršo un kā jāizskatās izcilam makarūnam, lai arī pēcāk mēs prastu tos vērtēt un zinātu – pirkt vai nepirkt. Jo tas taču ir elitārs saldums!

Pastāsti, cik ilgi jau esi makarūnu pavēlniece un kur tas tevi ir aizvedis tagad?

Šajā jomā es darbojos gandrīz septiņus gadus, 2015. gadā man piedzima dēliņš, un 2016. gadā uzsāku to visu darīt. Kad sāku, biju pirmsskolas skolotāja un man bija jāatgriežas darbā. Divus mēnešus nostrādāju un tad nolēmu pilnībā pievērsties makarūnu biznesam. Lielākā daļa cilvēku mani gan mēģināja atrunāt: "Nu, ja tu ej prom no darba, tad, maksimums, gadu tu to visu varēsi darīt, jo tie drīz vien izies no modes." Tagad ir apritējis gandrīz septītais gads!

Kāpēc tāds lēmums – pamest pirmsskolas skolotājas darbu?

Sākšu ar to, ka manis izvēlētā makarūnu recepte ir itāļu, kas vairāk ir rūpnieciska. Pirmsskolas skolotājas darbā īsti rezultāts nav redzams, protams, pēc pāris gadiem – jā, bet ne uzreiz. Es sapratu, ka esmu sirdī ceha strādnieks un esmu atradusi to vietu, kas ir mans cehs, kurā es varu strādāt un redzēt šo rezultātu. Kurā zinu: ja šodien sacepšu vairāk, tad arī nopelnīšu vairāk. Jā, nauda ir viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos tieši makarūnu ceļu un turpinu to darīt vēl aizvien.

Varbūt atceries kādu no saviem pirmajiem lielajiem pasūtījumiem?

Kad es makarūnus cepu vien pusgadu, nāca arī pirmais lielais pasūtījums: tas bija kādam Rīgas uzņēmumam, kurš pasūtīja 1500 makarūnu. Es atceros, ka sākotnēji uz šo skaitli skatījos un izbrīnījos, biju lielā pārliecībā, ka viņi noteikti ir pārrakstījušies. Varbūt 500? Bet tas taču arī ir daudz!