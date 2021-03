Esmu atvērusi telpas logu, jo sešu ātro nūdeļu paciņu aromāts stipri cērtas degunā. Iztērējusi salīdzinoši lielu naudu par ātri aplejamām nūdelēm ar dažādām garšām, esmu gatava degustēt tās kopā ar restorāna "Riviera" šefpavāru Jāni Sokolovski, kurš nekad dzīvē tādas nav pat pagaršojis, sakot, ka no to aromāta bēg. Daļu ātri pagatavojamo nūdeļu paciņu esmu nopirkusi lielveikalā, kur, starp citu, bija plašs piedāvājums, un divas esmu nopirkusi specializētajā ātro nūdeļu veikalā. Kad to apmeklēju, aiz manis stāvēja jau gara rinda, vēloties nopirkt nūdeles ar plašām garšas un pikantuma variācijām.

Šajā rakstā uzzināsi:



vai ātri pagatavojamās nūdeles var būt garšīgas;

ko par tām saka šefpavārs;

vai specializētā veikalā pirktās nūdeles ir garšīgākas par lielveikalā pirktajām;

kas notiek organismā, ja ēdam ātrās nūdeles vairākus mēnešus pēc kārtas.





Ar uzbāzīgo "Vegetas" aromātu

Pandēmijas dēļ degustācija ar pavāru Jāni Sokolovski notiek "Zoom" tiešsaistē. Esmu viņam nogādājusi tieši tādas pašas nūdeles, kādas stāv man uz galda. Man likās jautri, ka viņš lūdza restorāna "Riviera" pavāram tās pagatavot, ar to domāju – apliet. Laikam tas jau arī parāda Jāņa ne visai nopietno attieksmi pret šo ēdienu. Jautāju Jānim, kāpēc daudzu tik iecienītās ātrās nūdeles viņš ne reizi nav pat pagaršojis. "Neesmu pārliecināts, ka tas ir pārtikas produkts. Kāpēc būtu jāēd tādas, ja var ēst īstas nūdeles? Tas aromāts, kura dēļ tu esi tagad atvērusi logu, agrāk bija "Vegetā". Un pirms padsmit gadiem pavāri bieži izmantoja "Vegetu", bija grūti atradināt. Mums pat bija gadījums, kad mēs aizliedzām pasūtīt "Vegetu" uz mūsu restorānu, bet pavārs bija tik ļoti to iecienījis, ka pirka par savu naudu, sakot, ka bez tās nevar neko garšīgu pagatavot. Un tagad šis aromāts, kas iet visam pāri, ir tāds kā "Vegetā". Diezgan pretīgi, ja godīgi," stāsta Jānis.