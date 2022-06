'Delfi' Jāņi testē: kādu sieru šogad celt galdā svētku vakarā?

Rankas Jāņu siers

10,29 eiro/kg

Mazāk garšo pēc Jāņu siera, līdz ar to garšo labāk.

Šim nav piejaukts kaut kāds mīkstais siers klāt? Pilnīgi jūt to pelējuma pēcgaršu. Ja pacenstos, varētu kaut kur uzsmērēt.

Šis arī bez alus labi iet lejā.

Pēc siera īsti nav, bet jūt to ķimeni. Konsistence par mīkstu.

Klasisks Jāņu siers – tu esi iegājis kādā pagalmā, tev atnes sieru, krūku ar alu...

Lazdonas Jāņu siers

9,65 eiro/kg

Vēl mitrāks kā citi.

Vizuāli šķiet, ka garšas ziņā vajadzētu būt pilnīgi atšķirīgam, bet garšo diezgan līdzīgi.

Izskatās, ka šim ir pārtikas krāsa klāt. Jocīgs. Te kaut kāds paparžu uzlējums klāt, ka tāda krāsa?

Šis ir kausētais siers? Kā siera desa ar ķimenēm!

Man šis garšo.

Sierštelles siers ar ķimenēm

12,99 eiro/kg

Ja šim izņemtu ārā ķimenes, būtu normāls siers.

Ķimenes ir vienīgā garša, kas šajā sierā ir!

Ja nebūtu ķimeņu, nevarētu pateikt, ka ir Jāņu siers. Ar Jāņiem šis pārāk neasociējas. Bezgaršīgs, bet tieši tāpēc punkts no manis, šis ir vienīgais, ko apēdu līdz galam.

Trūkst kaut kādu garšvielu.

Izskatās interesantāk, nekā garšo.

Pie alus šis neder, pilnīgi noteikti!