Džeimsa Bonda sānsolis ar 'eņģeli' no Bordo

Kā zināms, Džeimsa Bonda firmas kokteilis ir garšā diezgan īpatnējais "Martini" + vodka, sakratīts, bet nesajaukts. Taču Daniela Kreiga filmās slavenais britu spiegs dodas "franču sānsolī" Bordo virzienā.

Atcerieties filmas fragmentu, kurā Bonds ierodas mājās pie Q, kurš gatavojas privātām vakariņām? Uz galda goda vietā gozējas "Château Angélus" pudele, turklāt vīns patiešām ir tik labs (vīnziņu ceturtais visaugstāk novērtētiais "Grand Cru" no Sentemiljonas!), lai piesaistītu izsmalcinātā gurmāna Bonda aci, kurš nekavējoties dāsni ielej sev lielu glāzi šā "St-Emilion Premier Grand Cru Classé A" vīna. Tas izpelnījies visilgāko ekrāna laiku no visiem pārējiem filmā izmantotajiem dzērieniem, izpētījis portāls "The Drinks Business". Sponsoru "Heinecken" alu Džeimss žigli nozibina ainās naktsklubā, bet "Bollinger" šampanietis filmā vispār neparādās.

Kā salīdzinoši nelielā Senetmiljonas vīna darītava izkonkurējusi vienu no dižākajiem šampanieša zīmoliem un vienu no lielākajām alus kompānijām pasaulē? Izrādās, Daniela Kreiga varonis ar "Château Angélus" ielaidies arī iepriekšējās filmās, norāda darītava. Pirmoreiz "eņģelis" tika atkorķēts filmā "Casino Royale" (2006), tad atgriezies "Spectre" (2015) un tagad arī "No Time to Die".

Smalks mārketings solis – 2019. gadā "Château Angélus" izlaida 2007. ražas gada vīnu "magnum" pudelēs ierobežotā skaitā, un katra pudele bija ar roku numurēta. Pusotra litra pudele atdusējās elegantā riekstkoka un ādas kastē, kas atgādina "Džeimsa Bonda sirdij tuvās cigāru kastes vai ikonisko retro automobiļu instrumenta paneļus".

Ārzemju mediji izošņājuši, ka Bonda draudzība ar sarkanvīna "eņģeli" tomēr nav nejauša, izrādās, ka "Château Angélus" īpašnieks Jubērs de Buārs ir draugos ar Brokoli ģimeni, kas ir Bonda filmu producenti. Un jāatzīst, ka Bonds, kurš malko bordo, ir klasiskāks nekā Bonds, kas sūc alu. Turklāt "Château Angélus" vīni jau ar nav no zemā plaukta, vidējā cena ir ap 300 eiro par pudeli (tas liecina, ka arī Q ir diezgan augstu apmaksāts speciālists...).

De Buāru de Laforestu dzimtas vēsture Sentemiljonā aizsākusies 18. gadsimta beigās, kad tur uz dzīvi apmetās karaļa miesassargs Žans de Buārs de Laforests. Viņa meita Katrīna Sofija apprecējās ar Čarlu Sufrēnu de Laverņjē un pārcēlās uz Mazerā īpašumu, kas piederēja jaunajam vīram. 1909. gadā "Domaine de Mazaret" mantoja grāfs Moriss de Buārs de Laforests. 1926. gadā viņš īpašumam pievienoja "Clos de L'Angélus", bet viņa dēli 1969. gadā – "Château Beau-Séjour Bécot". Pirms tam 1954. gadā, kad notika pirmā Sentemiljonas vīnu klasifikācija, "Château Angélus" vīni ieguva "Grand Cru" klasi.

Tiesa, 2018, gadā Jubērs de Buārs nedaudz sašmucējās, kad izrādījās, ka viņš mēģinājis negodīgi ietekmēt kārotā "Saint-Emilion Grand Cru Classé" ranga iznākumu sev par labu. Taču lietas būtību tas nemaina, un "Château Angélus" ir izcils Bordo sarkanvīns.

""Château Angélus" vīna dārzs atrodas brīnišķīgā dabiskā amfiteātrī, ko "pārrauga" trīs Sentmiljonas reģiona baznīcas, un vīna darītavas nosaukums atsaucas uz trim baznīcu zvaniem jeb "Angelicus", ko var dzirdēt pilī. Tos var noklausīties arī darītavas mājas lapā.