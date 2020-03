Ēd un mīli: 10 romantiskas filmas, kas jānoskatās katram gardēdim

Ēdiens un ēšana, gluži tāpat kā mīlestība, ir kaislība, kas var gan celt spārnos, gan atklāt savu postošo dabu. Varbūt tieši tāpēc šīs mūžīgi aktuālās tēmas kinoekrānos bieži vien caurvij un niansēti papildina viena otru. Izvēlējāmies gardēžu iecienītus kinostāstus, atlasot desmit "visgaršīgākos" romantiskam kinovakaram.

"Como agua para chocolate" (1992)

20. gadsimta sākuma Mehiko garšu, smaržu un miesīga jutekliskuma drāma "Saldi rūgtā karstā šokolāde" tveicē, neliek mieru un reizēm pat nedaudz uzbāzīgi vilina uz visīstāko jūtu piepildījuma neiespējamības zemi.

Jau no pirmā kadra mutē saskrien siekalas, izsprāgst pa asarai un degungalā nokņud, kā jau virtuvē uzturoties. Mazā varone Tita nāk pasaulē, pārtraucot sīpolu griešanas procesiju. Katra saskaršanās ar virtuves smaržām, filmā pārvēršas sava veida svētbrīdī. Laikrakstā "San Francisco Chronicle" šī filma raksturota kā "pasakas, ziepju operas un mājturības rokasgrāmatas apvienojums". Garšu un smaržu burvības aizvējā plosās īsteni šekspīriskas kaislības.

"Babette's Feast" (1987)

Kādā Dānijas ciematā dzīvo mācītājs ar savām skaistajām un brīnišķīgajām meitām, kuras atsakoties no mīlestības un slavas, noveco, palīdz ciemata nabagiem un kopj vietējo draudzi, kurā aizvien vairāk redzamas savstarpējas nesaskaņas. Bet viss izmainās, dodot patvērumu bēglei no Francijas...

Pestīšana, pārsteigums, grēku izpirkšana, un miers – viss tiek servēts vienā ēdienreizē! Tas ir stāsts par atdzimšanu, ēdienu un to, kā šie divi lielumi var ietekmēt viens otru. 19. gadsimta Dānijai raksturīgais rāmais laika plūdums izstaro no ekrāna gluži vai sajūtamu, pavardā gailošajām oglēm līdzīgu siltumu, caurstrāvojot filmu ar vārdos neaprakstāmu piesātinājumu. Klasiski skaidra, gleznieciski lieliska un cilvēciski vienkārša filma. Jums tā gluži vienkārši ir jāredz!

"Julie & Julia" (2009)

Divi patiesi stāsti par divām neparastām sievietēm. Amerikāniete Džūlija Čailda, kuru spīdoši atveido oskarotā Merila Strīpa, kopā ar vīru pārceļas uz dzīvi Francijā pēckara gados. Padzīvojusī kundzīte kaislīgi vēlas iemācīties franču kulinārijas noslēpumus, taču par nelaimi, neviena franču pavārgrāmata vēl nav izdota angļu valodā. Tādas grāmatas izdošana kļūst par Džūlijas mērķi, tādēļ viņa iestājas slavenajā "Le Cordon Bleu" pavārskolā, kļūstot par pirmo amerikāņu sievieti, kam tas izdevies. Viņas galvenā rūpe ir atturēt amerikāņus no saldētiem un konservētiem pusfabrikātiem, parādot cik brīnišķīgs ir svaigi gatavots ēdiens.

Pusgadsimtu vēlāk, ņujorkiete Džulī Pauela, kas neveiksmīgi mēģinājusi rakstnieces karjeru, uzstāda sev uzdevumu – gada laikā pagatavot visas 524 receptes, kas publicētas Čaildas pavārgrāmatā. Savus panākumus un kļūmes viņa atspoguļo interneta blogā, tomēr projekta īstenošanai ir vajadzīgs vairāk laika un pacietības, nekā sākumā bija domāts.

"Waitress" (2007)

Kerijas Raselas atveidotā Džena ir viesmīle mazā pilsētiņā. Viņai ir pilns neveiksmju komplekts - neīstais vīrietis, neīstais darbs, toties provinciālajai viesmīlei ir lieli sapņi un padodas pārsteidzoši gardas kūkas. Dženas slēptais mērķis ir laimēt 25 tūkstošus dolāru, lai varētu pamest apnicīgo vīru, atvērt savu bodīti un sākt jaunu dzīvi. Iespējams, nejauša tikšanās ar izskatīgu svešinieku piedos viņas dzīvei mazliet asumiņa.

"Eat, pray, love" (2010)

Liza (Džūlija Robertsa) ir moderna mūsdienu sieviete, bet pēkšņi 30 gadu vecumā saprot, ka viņas harmoniskā ikdiena nav tas, pēc kā ilgojas dvēsele. Ir pienācis laiks pilnībā mainīt savu dzīvi, lai atrastu trīs lietas, kuru pietrūkst visvairāk: prieku, garīgumu un dvēseles līdzsvaru.

Liza pamet ierasto vidi, lai dotos garā, piedzīvojumiem bagātā ceļojumā, meklējot dzīves jēgu un garīgo piepildījumu. Itālija jaunajai sievietei sniedz vienkāršu, bet neatkārtojamu ēšanas prieku pieredzi, Indijā viņa apgūst lūgšanas spēka nozīmi, un, pavisam negaidot Bali kļūst par vietu, kur Liza atgūst mieru un satiek savu liktenīgo mīlestību.

"Love's Kitchen" (2011)

Melodrāmas galvenais varonis Robs Heilijs ir bijušais šefpavārs un Londonas slavenākā restorāna īpašnieks. Pēc tam, kad viņa mīļotā sieviete iet bojā traģiskā negadījumā, Robs ieslīgst dziļā depresijā un, meklējot glābiņu, nolemj pārdot savu biznesu, lai ar meitiņu pārceltos uz Anglijas laukiem.

Pēc laika Robu jaunajā dzīvesvietā apciemo sens draugs – Gordons Remzijs (gardēžiem un pavārmākslas entuziastiem šis vārds neprasa nekādus komentārus) un pierunā nopirkt vietējo krogu, lai pārveidotu to par pirmklasīgu restorānu. Neilgā laikā jaunatvērtā vieta kļūst par īstu sensāciju, un to nolemj apmeklēt piekasīgā restorānu kritiķe Keita. Jūs jau noteikti nojaušat, kā attīstās filmas tālākie notikumi. Mīlestība ir visgardākais ēdiens, it īpaši, ja tā tiek servēta pavisam karsta!

"Chocolat" (2000)

Kādā mazā franču pilsētiņā jau izsenis tiek uzskatīts, ka galvenais dzīvē ir miers. Taču tad mazpilsētas rāmo un paredzamo dzīvi uzjundī vējš no ziemeļiem, kam līdzi ierodas noslēpumaina svešiniece. Tieši gavēņa laikā, kad būtu jāatturas no jebkādiem kārdinājumiem, tiek atvērts Vienas saldumu veikaliņš, lai vilināt vilinātu apkārtnes iedzīvotājus baudīt šokolādi... un tuvinātu nenovēršamās pārmaiņas pilsētā. Žiljetas Binošas un Džonija Depa saspēle ir pārliecinoša, kaislīga un ļoti garšīga.

"Charlie and the Chocolate Factory" (2005)

Garšīga Valentīna dienas izvēle nelabojamiem saldummīļiem. Filmas notikumu centrā ir Villijs Vonka - ekscentrisks šokolādes fabrikas īpašnieks un Čārlijs - labsirdīgs puisēns no nabadzīgas ģimenes, kurš dzīvo Vonkas brīnišķīgās fabrikas ēnā. Vientuļnieks Vonka izsludina pasaules mēroga sacensības par piemērotāko konfekšu impērijas mantinieku. Pieci laimīgie bērni, to skaitā arī Čārlijs, sev par lielu prieku no Vonkas šokolādes tāfelītes izvelk zelta biļeti un nokļūst leģendārajā saldumu ražošanas karalistē, kurā 15 gadus nepiederošajiem ieeja ir bijusi liegta. Čārlijs nokļūst Vonkas fantastiskajā pasaulē un piedzīvo neaizmirstamus mirkļus.

Ir vērts noskatīties, lai pārliecinātos, ka arī šī šķietami bērniem domātā pasaku filma, gluži kā pārējie ekscentriskā režisora Tima Bērtona darbi, ir kas vairāk, nekā vienkārši garšīgs un krāsains stāstiņš.

"No Reservations" (2007)

Ketrīnas Zetas-Džonsas atveidotā Keita Ārmstronga – šefpavāre vienā no populārākajiem Manhetenas restorāniem, ir pieradusi, ka viņas sadzīvē valda tāda pati kārtība, kā virtuvē. Viņas dzelžainais tvēriens apbur un vienlaicīgi biedē visus apkārtējos. Taču liktenis sagādā perfekcionistei Keitai nopietnu pārbaudījumu - viņas dzīvē ienāk deviņgadīgā Zoja, bet virtuvē - jauns pavārs, mērču speciālists Niks Palmers, kura kulināra prasme met izaicinājumu šefpavārei. Zinot Nika pilnīgi nekontrolējamo dabu, ir grūti iedomāties kādu, kurš būtu vēl lielāks pretstats Keitai. Taču drīz vien abi pretpoli sāk pievilkties un sākotnējā konkurence pamazām pāraug mīlestībā.

Taisnības labad jāpiemin, ka šī ir Holivudas versija jeb rimeiks vācu romantiskajai komēdijai "Bella Martha" (2001). P.S. Personīgi mums oriģināls šķita krietni baudāmāks.

"Chef" (2014)

Karls ir pavārs smalkā Losandželosas restorānā un nebaidās eksperimentēt, kas īsti nepatīk restorāna īpašniekam. Kad nākas izšķirties starp stabilu darbu un iespējām radīt unikālus ēdienus, Karls nespēj nodot savu profesiju, un drīz vien tiek atlaists, vienlaikus atklājot, cik lielu ļaunumu karjerai spēj nodarīt "Twitter" un viedtālruņa kamera.

Pēkšņi šis neveiksmes putns saņem piedāvājumu no savas šķirtās bagātās sievas (Sofija Vergara) pievienoties viņai braucienā uz Maiami kopā ar abu dēlu. Šoreiz sociālie tīkli noved Karlu pie pareizas izvēles – izpētot Maiami vietējo kultūru un paradumus, viņš izvēlas uzsākt kubiešu virtuves biznesu un viss iet no rokas, jo no šķirtās sievas jaunā vīra viņš dāvanā saņem treileri, kurš meistarīgi tiek pārveidots par ceļojošu virtuvi un turpmākos panākumus var balstīt uz to, ko pieprot vislabāk – gardēžu apbrīnotu ēdienu gatavošanu.

Laikraksta "The New York Times" kritiķis Stīvens Holdens: "Šī filma ir lādzīga un bez neviena agresīva varoņa." Ar to vien jau pietiek, lai jūs "Šefpavāru" iemīlētu.