Ejot pa Krišjāņa Barona ielu, dažkārt kājas pašas liek nogriezties uz Ģertrūdes ielu, kur starp kosmētikas veikalu un franču maiznīcu iekārtots Āzijas restorāns "Wok n Kurry". Tur saimnieko indietis Kamals Basins, kurš Latviju par savām mājām sauc jau vairāk nekā 20 gadus. Bieži vien viņu var sastapt ēstuvē pļāpājam ar viesiem, tādēļ, nokļūstot nepazīstamu smaržu mākonī, droši ejiet iekšā un sakiet, ka esat izsalkuši. "Jums pat nevajag ēdienkarti, vienkārši pasakiet, ko gribat, sieru, dārzeņus, vistu vai jēru, cik asu gribat ēdienu, mēs par visu parūpēsimies," aicina Kamals.





Ēstuve bez nosaukuma un ēdienkartes

Omulīgā ēstuve ļaužu izsalkumu remdē kopš 2018. gada, un Kamals to atvēra, lai iepazīstinātu cilvēkus ar labu indiešu ēdienu: "Es zinu, kas ir īsta garša, bet Latvijā to nevarēju atrast. Viens no maniem draugiem teica – kāpēc tu visu laiku sūdzies, ja tev tas traucē, atver pats savu restorānu! Nospriedu, ka tā nemaz nav tik slikta ideja, un tā nu mēs te esam," Kamals stāsta.