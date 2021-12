Ēdiens par sabiedrību stāsta daudz. Saruna svētku noskaņās ar antropoloģi Agnesi Bankovsku

Man rosols asociējas ar svētkiem, kuriem gatavojoties, ieguldām kopīgu darbu.



Ēdiens Ziemassvētkos nav tikai uz galda, bet arī, piemēram, baznīcā un citos reliģiskos rituālos. Kas par to ir sakāms antropologam?



Tas iekļaujas plašākā tēmā – ēdiens kā simbols un rituāla sastāvdaļa. Dievmaizītes ir gan par cilvēka kā indivīda, gan sabiedrības pārradīšanu caur inkorporēšanu. Mēs sevi pārradām un turpinām caur ēdienu kā substanci. Dženeta Kārstena, gan ne kristīgās baznīcas kontekstā, ir ļoti daudz pētījusi, kā šī substance – ēdiens, kas ienāk mūsu ķermenī, – tālāk nokļūst mātes pienā un, barojot bērnus, tiek nodota tālāk, pārradot radniecības un plašākas sabiedrības saites. Reliģiskā kontekstā tādā veidā notiek savienošanās ar to dievību, augstāko būtni vai esību, kas vienā vai otrā reliģijā ir svarīga. Tas nav tikai kristietībā, bet arī citu ticību rituālos: ēdiens var savienot ar garīgo augstāko būtību.

Visos nozīmīgākajos dzīves notikumos mēs ēdam, vai tās būtu bēres vai kāzas. Dažādās kultūrās pastāv priekšstats, ka kopā ēd tikai kaut kādā ziņā piederīgi cilvēki, ne tikai radnieciskā izpratnē. Ja es ar kādu kopā ēdu, tad norādu, ka šīs attiecības man ir būtiskas.

Jā, to parāda arī jau iepriekš pieminētās Dženetas Kārstenas un citu antropologu pētījumi no dažādām pasaules vietām. Ēdienam ir ļoti liela nozīme tajā, kā tu izvēlies tuvo cilvēku loku. Arī ēdiena dāvināšana parāda, ka dāvanas saņēmējs ir iekļauts tavā tuvajā sabiedrībā.

Antropoloģiskajos pētījumos bieži izmantots ir no baznīcas aizgūtais jēdziens "commensality" – dalīšanās ēdienā, kopā būšana caur ēdienu. Mēs dalāmies ēdienā ar cilvēkiem, kam ir liela sociāla nozīme un kas šajā gadījumā ir sevis pārradīšana fizioloģiski un simboliski.

Pandēmijas laikā viena no biežāk izskanējušajām sāpēm bija, ka restorāni un kafejnīcas ir slēgti. Cik saprotu, runa arī ir par to, kā un kur tiek baudīts ēdiens.



Šis ir ļoti labs piemērs, turpinot iepriekš sacīto. Sašutums par slēgtām kafejnīcām un restorāniem nebija par to, ka cilvēkiem nebūtu ko ēst. Tas bija stāsts par socializāciju – mums bija liegta iespēja sanākt kopā ar draugiem, pavadīt jauki laiku, kur ēdienam ir "social glue" jeb sabiedrības līmes loma. Kad veicu savu doktora pētījumu, bieži dzirdēju, ka viena no jaukākajam nodarbēm ir sanākt pie kāda mājās un kopīgi kaut ko gatavot, tādējādi ne tikai forši pavadot laiku, bet arī atjaunojot draudzības saites. To man stāstīja trīsdesmit un četrdesmitgadnieki. Manuprāt, iepriekšējām paaudzēm svarīgākas bija ģimenes sanākšanas, lielie ģimenes rauti, ieskaitot kapusvētkus. Jaunākajām paaudzēm, domāju, ir tas, ko dēvējam par Rietumu ietekmi – parādījās jaunas garšas un ēdieni, cilvēki gribēja tos izzināt. Kopumā gan jāatzīst, ka pārmaiņas ēdienu izvēlē notiek stīvi, cilvēki ēd diezgan tradicionāli, paradumi šajā jomā mainās ļoti lēni.

Kā mainīt šīs tradicionālās izvēles? Kāpēc mēs tik atturīgi pieņemam jaunas garšas? Dzirdēju, ka vienam Latvijas ēdināšanas uzņēmuma Igaunijā nācās izņemt no piedāvājuma zirņus ar speķi, jo kaimiņi tos nesaprata. Kā cilvēki iemācās, kas ir garšīgs un kas nav?



Sarežģīti, jo tam ir vistiešākais sakaras ar garšu uztverēm, to ir ļoti grūti izmainīt. Pārtikas industrijā zinātnieki to vien pēta, kā padarīt ēdienus mums tīkamākus un garšīgākus, milzīgi resursi tiek novirzīti. Sociologs Pols Rozins ir veicis virkni pētījumu par to, kā veidojas pretīguma izjūta – sava loma ir gan fizioloģijai, gan sabiedrības pieradumam un normām, proti, to, kas ir garšīgs un kas nē, definē kultūra, kurā cilvēks dzīvo. Piemēram, parunāsim par sēnēm. Daudzi tās neēd nevis kādas īpašas garšas dēļ, bet tāpēc, ka jau sen sabiedrībā ir iesakņoti uzskati, ka sēnes ir bīstamas. Cilvēks savā ziņā ir dzīvnieks, kurš laika gaitā iemācījies, kuri ēdieni ir un kuri nav bīstami.