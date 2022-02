Par daudz ko iespējams vienoties, bet par to, vai vārīti burkāni der vai neder rasolā, vai ķilavas uz maizes jāliek uz vai zem olas, par to, kas ir īsta soļanka un kas nav, kāds buberts ir īstais buberts, – nemūžam! Daži ēdieni ir principa jautājums, te nevar būt vienaldzīgo, un ēdienu kaujas nebeigsies nekad.

Kaislīgas diskusijas par ēdienu var sākties jebkurā vietā un laikā. It kā pa jokam un saglabājot draugu statusu, tomēr – savu līniju stingi izturot! Un, ja kādu vakaru briesmīgi velk uz kašķi, atliek vien savos sociālajos tīklos ierakstīt kaut ko tādu kā: taisu rosolu ar "o", kā arī ar siļķēm un āboliem. Sāksies īsta ellīte – ar garantiju! Dažās domubiedru grupās, piemēram, "No Vegan Latvija", dara vēl vienkāršāk: kāds ievieto fotogrāfiju ar savām ķilavmaizēm. Neatkarīgi no tā, vai ķilavas ir uz olām vai zem, aizraujošu diskusiju vakars garantēts!

Fragments no draugu sarakstes jeb kaujas sākums

Maija: Aukstā zupa bez desas!!! Ķilavas virs olām, rasols bez āboliem!!!

Maads: Tev teikumā trīs smagas kļūdas.

Maija: Lūdzu, tad uzraksti, kā ir pareizi!