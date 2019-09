Pasaulē vegānisms ir zināms jau kopš 1944. gada, kad Donalds Vatsons un Elsija Šriglija Apvienotajā Karalistē nodibināja Vegānu biedrību, bet Latvijā šī kustība vēl tikai sāk savu popularitātes gājienu. Kaut arvien pieaug to cilvēku skaits, kuri izvairās no dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanas uzturā un sadzīvē, ir arī gana daudz to, kuri skarbi kritizē šo izvēli.

Uz sarunu aicinājām "Vegānfestivāla" vadītāju Bellu Brišku, lai noskaidrotu, kā un vai pēdējo gadu laikā ir manījusies Latvijas sabiedrības izpratne par vegānismu, vai pašmāju ražotāji ir sākuši sekot pasaules tendencēm un kāda ir pašas Bellas pieredze.

Ieskicē, kādi tad ir vegānisma pamatprincipi!

Vegānisma galvenais pamatprincips ir savu iespēju robežās neatbalstīt neko, kā dēļ ir cietuši dzīvnieki. Tas nozīmē nepirkt pārtikas produktus, kas nākuši no dzīvniekiem, – gaļu, olas, pienu, medu –, neiegādāties ādas, vilnas un zīda apģērbus, neapmeklēt zooloģiskos dārzus.

Vegānismā nav noteikumu, kas obligāti jāievēro, un ir daudz "pelēko zonu", kuras katrs interpretē pēc savas izpratnes. Piemēram, daudzi vegāni neiebilst pret "second-hand" ādas precēm, kā arī lieto pārtikas produktus, kas ražošanas procesā nonākuši saskarē ar dzīvnieku produktiem.