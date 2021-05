'Eirovīzijas' našķi un uzkodas – iesaka dziesmu konkursa eksperti un lielākie fani

Jau pēc dažām stundām sāksies "Eirovīzijas" otrais pusfināls, kurā ar dziesmu "The Moon is Rising" uzstāsies arī mūsu pašu Samanta Tīna. Tiem, kuri šovu vēros no mājām pie televizora ekrāna, esam sarūpējuši ieteikumus gardām uzkodām. Un, nē, šoreiz runa nebūs par čipsiem ar mērcīti! "Varam ieviest jaunu latviešu māņticību – ja būs uz galda pārstāvēta kāda dalībvalsts, tā mums iedos 12 punktus. Pēdējo gadu Latvijas neveiksmes ir izskaidrojamas tikai tā, ka neviens no mums šo tradīciju neieviesa, vai ne? Tātad – čehu knēdeļi, gruzīnu hačapuri, grieķu girosi un portugāļu "pasteis de nata" (vienskaitlī "pastel de nata" – nu jau nopērkami arī kioskos)," iesaka "Eirovīzijas" superfans Toms Akmens.

Padomu vaicāju "Eirovīzijas" ekspertiem, lai viņi padalās savos ieteikumos, ko baudīt, skatoties savus svētkus – dziesmu konkursu.

Iesaka Latvijas "Eirovīzijas" fanu kluba vadītājs Miroslavs Kodis

"Parasti pirms "Eirovīzijas" fināla mēs rīkojam ballīti ar īpašiem ēdieniem, dzērieniem, kokteiļiem. Vai arī mūsu biedri skatās pusfinālu un finālu, baudot īpašus ēdienus un dzērienus. Diemžēl šogad Covid-19 dēļ mums nav ballīšu un kopā skatīšanās, tomēr vienalga cenšamies pieturēties pie tradīcijas – speciāli "Eirovīzijas" vakaram gatavojam ēdienus un dzērienus, kuri vai nu asociējas, vai ir no valsts, kurā notiek "Eirovīzija". Piemēram, mums ir bijuši speciālie Izraēlas virtuves ēdieni 2019. gadā, kad "Eirovīzija" notika Izraēlā. Bet 2018. gadā mūsu ballītē bija saldumi no Portugāles, jo tajā gadā "Eirovīzija" notika Lisabonā. Tāpēc, lai pa īstam izbaudītu "Eirovīzijas" vakaru, es iesaku izveidot tādu noskaņojumu, it kā jūs tur būtu uz vietas. Šogad "Eirovīzija" notiek Nīderlandē, un tāpēc uz galda ir jābūt Nīderlandes ēdieniem. Piemēram, siļķei (viņi to gatavo un ēd savā gaumē). Latvijā plaši pieejams ir arī Holandes siers un Holandes vafeles ar karameļu pildījumu. Ir arī vairāki dzērieni, kuri nāk no Holandes. Protams, tas viss tikai tādēļ, lai būtu sajūta, ka esi Nīderlandē, bet tomēr "Eirovīzijas" laikā ir jābauda pati "Eirovīzija", dziesmas, izpildītāji. Tāpēc vēlams, lai galds nav pārpildīts ar uzkodām, jo tad var palaist garām kādu labu un foršu dziesmu!"

Foto: DELFI

Ēdieni "Eirovīzijā" ir lielā cieņā – to 2017. gada Lietuvas Eirovīzijas atlasē pierādīja arī māksliniece Lolita Zero, kas patiesībā bija aktieris Gitis Ivanauskas. Priekšnesuma noslēgumā Lolita Zero sašķaidīja trīs arbūzus.

Iesaka "Delfi" "Eirovīzijas" eksperts Edgars Bāliņš

""Eirovīzijai" jāgatavojas nopietni – līdzīgi kā citos svētkos, gaumīgi uzklāts galds noteikti pastiprinās svētku sajūtu. Šajā jautājumā, manuprāt, ejami divi ceļi – var izvēlēties uzkodas no tās valsts, kuru visvairāk atbalsti, vai arī izrādīt cieņu organizētāju valstij, kas šajā gadījumā ir Nīderlande. Es izvēlētos otro variantu, un, lai gan holandiešu virtuve netiek slavēta kā labs piemērs, šo to tur noteikti var atrast. Mazās maizītes "broodje kaas" ir pietiekami vienkāršas, un arī holandiešu "Fish & Chips" versiju "Kibbeling" var droši likt galdā – starp citu, zivju cienītāji droši var papildināt galdu ar svaigu siļķi un marinētiem sīpoliem, kas esot holandiešu delikatese. "Bitterballen & Kroketten" (titulbildē) – arī šīs fritētās uzkodas ir obligāta sastāvdaļa, un tās droši var papildināt ar frī kartupeļiem (Patat) un majonēzi – kamēr vēsturnieki vēl strīdas, vai "friškas" ir franču vai beļģu ēdiens, holandieši lieki negudro un liek tās pie saviem tradicionālajiem ēdieniem, bēdu nepazīdami!

Foto: Shutterstock

"Bitterballen & Kroketten".



Ja gribas holandiešu virtuvei veltīt visas brīvdienas, noteikti var pagatavot "Stamppot" vai "Erwtensoep", taču tie noteikti ir jāēd pa dienu, jo vakaram šie ēdieni būs par smagu, un jāatceras, ka uzkodām jāpaliek otrajā plānā – tām nedrīkst pievērst vairāk uzmanības kā pašam šovam.

Foto: Shutterstock

Nīderlandiešu tradicionālais ēdiens "Stamppot" – kartupeļu biezputra, kam pievienoti dārzeņi. Lai ēdiens būtu sātīgāks, tam parasti pievieno arī cīsiņus, sardeles, bekonu utt.



Par dzērieniem – holandiešu tradicionālais dzēriens "Jenever" ir kaut kas līdzīgs džinam, tāpat Nīderlandē lielā cieņā ir arī alus. Šie abi dzērieni noteikti varētu palīdzēt iemīlēt šovu vēl vairāk, taču tos noteikti ieteiktu izvēlēties tikai sestdien lielajā finālā, ja svētdien nekas svarīgs nav ieplānots."

Iesaka "Eirovīzijas" superfans Toms Akmens Foto: Vida Press Zviedrijas 2018. gada nacionālās atlases dalībnieks Edvards Bloms (Edward Blom)..