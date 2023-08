Eksperiments: mocarella, cietais vai pūdētais siers – kuru labāk baudīt kopā ar alu

Aromātisks un gards alus, kas baudīts kopā ar sieru, iederēsies gan svētku galdā, gan ikdienā – tiekoties ar draugiem, atpūšoties piknikā vai pavadot laisku vakaru pie TV. Mūsdienās pasaulē sastopamas vairāki simti dažādu alus šķirņu. Tās atšķir pēc krāsas, dzidruma, aromāta, garšas, stipruma un vēl vairākiem faktoriem. Vienlaikus pasaulē ir vairāki tūkstoši dažādu siera šķirņu ar atšķirīgu sastāvu, sensorajām īpašībām un tehnoloģiskā procesa īpatnībām. Kā šajā klāstā neapjukt un izvēlēties labāko alus un siera veidu saderību? Lai to noskaidrotu, alus eksperts, "Mežpils alus" vēstnieks Edgars Magons iegādājies gandrīz 20 dažāda veida sierus un veicis nelielu eksperimentu, pārbaudot to saderību ar dažādiem alus veidiem. Lūk, ko viņš secināja!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mocarella un rudzu maizes alus



Veikalos iespējams iegādāties mīksto, nenogatavināto "alus sieru", taču, ja klasisko mocarellas sieru bauda kopā ar rudzu maizes eilu, veidojas ļoti interesanta garšas kombinācija, kas ļoti atgādina arī jau pieminētā "alus siera" garšu. Rudzu maizes eils labi papildina arī citus mīkstos sierus, piemēram, kazas sieru vai pat Čedaras sieru. Ja Čedaras siers ir ilgāk nobriedināts, tā garša kļūst pikantāka, jaunam sieram ir patīkama maigi skābena garša, bet rudzu maizes eils der abos gadījumos. Šis alus veids labi saderēs arī ar sieru, kam ir pievienotas papildu garšas, piemēram, "Ievas siers" ražoto rituli ar tomātu, baziliku, timiānu.

Kamambērs ar rūgtāku alu

Intensīvi sieri, piemēram, kūpinātie labāk saderēs ar klasiskajiem lager tipa aliem, taču siers ar pelējuma miziņu, piemēram, kamambērs perfekti iederēsies ar rūgtāka rakstura alu. Gaišas alus izcels kūpinājuma īpašo garšu, taču kamambēra sarežģītā garša un krēmīgā konsistence izcili saderēs ar rūgtumu. Likt "ragus pret ragiem" patiesībā ir laimes spēle, jo, savienojot spēcīgas garšas un aromāta alu ar tikpat spēcīgu sieru, nereti var iegūt pretēju efektu. Pamēģināt, protams, var, bet garšas savstarpēji var cīnīsies un īsti nevarēs izbaudīt nedz vienu, nedz otru.

Gan alum, gan sieram jābūt siltam

Kāpēc sieru un alu ieteicams baudīt kopā? Alū esošie burbulīši atjauno jeb nonullē mūsu garšu paleti un tas palīdz izcelt un sajust dažādas siera garšas nianses. Zīmīgi, ka nedz alu, nedz sieru nevajadzētu baudīt pilnībā aukstu – pirms pasniegšanas sieram jābūt izturētam istabas temperatūrā, to nevajadzētu ēst, tikko izņemtu no ledusskapja, un tāpat ir arī ar alu – lager tipa alu labāk dzert +6oC līdz +8oC temperatūrā.

Medus, ievārījums vai džems

Runājot ar alus un siera saderību, ieteiktu neaprobežoties tikai ar šiem diviem produktiem, bet gan papildināt tos ar medu, dažāda veida ievārījumiem, marmelādēm un džemiem. "Maasdam" siers kopā ar ogu ievārījumu un alu ar ogu vai augļu garšu var būt arī lielisks deserts. Alus un siera veidu ir ārkārtīgi daudz, tikpat daudz variāciju ir arī ievārījumiem un džemiem – dažādi augļi, ogas, skābākas un saldākas vai pat sīvākas garšas. Kombinējot šos produktus dažādos veidos, iespējams jaunā gaismā palūkoties uz šķietami ļoti ierastiem un ikdienišķiem produktiem. Turklāt, tā ir interesanta ideja pasākumam ar draugiem – atliek tikai iegādāties gabaliņu no dažādiem siera veidiem, vairākus alus veidus (būs pietiekami pat viena pudele no katra veida), ielūkoties mammas pagrabā pēc dažiem ievārījumiem (vēlams atšķirīgiem) un var veidot ārkārtīgi daudz un dažādus salikumus, atklājot sev tīkamākos.