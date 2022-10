Eļļa ar, ko apēst visu – kā zupu, tā saldējumu

Austrijā dzimusī kailsēkļu ķirbju eļļa ir vairāk nekā eļļa. Tā ir garšviela, mērce un satriecošs gastronomisks baudījums. Šo tumši zaļo eļļu ir vērts atrast veikala plauktos un iepazīties!

Mans pirmais lidojums dzīvē bija uz Vīni, ciemos pie draudzenes, kura tur studēja. Šo lidojumu pat īsti nepieskaitu pie ceļojumiem, bet pie ciemošanās. Mana draudzene Agnese Vīnē mitinājās pietiekami ilgu laiku, lai ne tikai varētu justies kā vietējā, bet arī prastu novērtēt to, ko piedāvāt ciemiņiem. Sākot ar svaigi ceptām maizītēm no beķerejas, beidzot ar izslavēto Zahera kūku.

Agnese aizveda mani arī uz "Naschmarkt" jeb našķu tirgu, ko vietējie dēvē par "pilsētas kuņģi". Tur ir īsta gardēžu paradīze. Te vienlīdz labi sadzīvo gan vietējās, gan svešzemju garšas. Kad nu esmu iznašķējusies ar labumiem un esam arī izdzērušas pa jaunam, vēl rūgšanas procesā esošam, vīnam ar iesauku "vētra", Agnese iepērk dažas pudeles ar melni zaļu eļļu. "Baigi labā! Tev ar tādu vajag! Nopirkšu tev arī! Šo var ēst karotēm!"

Eļļu? Ēst karotēm? To melno šķidrumu, kas vispār pēc naftas, ne eļļas izskatās? Ņemot vērā, ka galvā nedaudz iekāpis Austrijas vīns, daudz neprotestēju!

Pārnākot mājās, Agnese sāk šīs eļļas prezentāciju. Viņa bagātīgi pārlaista ar to salātlapas: "Tur neko citu nevajadzēs klāt!" Vēl viņa izvelk no saldētavas saldējumu un, ak, dieniņ, tētiņ, pārlej to ar eļļu!!! Saldējumu ar eļļu! Ko vēl? Varbūt vēl sojas mērci vai kečupu pārlies?

Draudzības vārdā (pie sevis nolemjot, ka draudzene neatgriezeniski kļūst par austrieti un lieto viņu dīvainos produktus) pagaršoju saldējumu! Ak, kungs, cik tas bija labi! Kāds labi!? Tas bija izcili! Es nemaz nezināju, ka man šādas garšas pietrūka!