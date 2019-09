Foto: Beziepakojuma tirgus un 'Diskozupa' Āgenskalnā

Svētdien, 8. septembrī, Beziepakojuma tirgus laikā ikviens varēja iesaistīties "Diskozupas" dzīvespriecīgajā piedzīvojumā tā, kā pašam vislabāk patīk: lustīgas mūzikas pavadījumā šķirojot, kas no pieejamās pārtikas vēl derīgs ēdiena gatavošanai, produktus kopīgi tīrot, mizojot un kapājot, miksējot un vārot kārdinošu ēdienu, kas nobeigumā tika arī degustēts.

Aptuveni trešdaļa no pasaulē saražotā ēdiena tiek izniekota, tā piedaloties dabas resursu noplicināšanā, veicinot klimata pārmaiņas un sociālo nevienlīdzību. "Diskozupa" ir starptautiska kustība, kas ir radusies Vācijā, lai pievērstu sabiedrības uzmanību atbildīgam pārtikas patēriņam. "Diskozupas" vadmotīvs ir kopīgi pagatavot un baudīt lielisku maltīti no augļiem un dārzeņiem, kas dažādu, bieži vizuālu, iemeslu dēļ citādi tiktu izmesti atkritumos. Pasākuma laikā biedrības "Zāļā brīvība" pārstāves Zanes Gailīte vadībā ēdiens tika gatavots no produktiem, kas tuvākajās dienās būtu izmesti atkritumos. Tas viss bija iespējams sadarbībā ar pārtikas audzētājiem, ražotājiem un tirgotājiem, kas šos produktus piegādā. "Diskozupas" ideja veiksmīgi saskan arī ar jaunākajām Eiropas līmeņa prasībām sākt šķirot pārtikas atkritumus un no nākamā gada janvāra sākt mērījumu veikšanu par to, cik liels daudzums pārtikas atkritumu rodas katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā.

Beziepakojuma tirgū iepirkšanās notika, izmantojot atkārtoti lietojamu iepakojumu vai iztiekot bez tā, un savus ikdienas pirkumus ievietojot līdzi paņemtajos papīra vai auduma maisiņos, burkās, kastēs vai groziņos. Āgenskalna tirgū pastāvīgi ir pieejama arī tāda ekstra kā brīvā iepakojuma skapis, kurā iespējams atstāt un bez maksas ņemt dažādas burkas, kastītes un maisiņus.

Pasākuma apmeklētājiem bija iespējams gan iepirkties, kā ikvienā tirgus dienā, gan arī iepazīties ar dažādiem produktiem, kas ļauj tuvoties ikdienai bez atkritumiem. Tirgū dabai draudzīgas preces piedāvāja veikals "Zemes Draugs", kā arī beziepakojuma veikals "Turza", "Ecofit" stendā bija nopērkamas daudzreiz lietojamas stikla pudeles. Ieva Sulutaura piedāvāja vaskadrānas "Bee in" produktu uzglabāšanai un vadīja meistarklasi vaskadrānu gatavošanā.

Lūk, ieskats Beziepakojuma tirgus norisēs: