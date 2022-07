Foto: Cūku pupas, zemenes, cukurzirņi un citi lauku labumi Nakts tirgū

Nakts tirgus Rīgas centrāltirgū ir daudzu iecienīta vieta – gan gaisotnes, gan cenu dēļ. 13. jūlija vakars bija saulains, un ļaužu, ka biezs. Gaisotne, kā parasti, lieliska, cenas, – nu, kā jau cenas, pagaidām izskatās, ka no lielā tirgus tās diži neatpaliek. Vai arī jānāk tā pavēlāk vakarā, kā saka zinātāji.

Kad ilgāku laiku nav būts nakts tirgū, ienākot ir sajūta kā mazā Brīvdabas muzeja tirgus gastronomiskajā filiālē. Pārsvarā visi tirgotāji ir zemnieki no dažnedažādām Latvijas vietām. Tirgo pašu audzēto, no rīta grieztu un lasītu. Ne tikai latviskā un priecīgā gaisotne un labākas cenas ir tas, ko meklē nakts tirgus apmeklētāji, bet arī īstums un svaigums, pirkt no zemnieka, kurš pats arī audzējis, vienmēr ir patīkamāk.

Pēc zemenēm dažuviet stāv pat nelielas rindas, kaut cenu dempinga nav – te regulārie nakts tirgus apmeklētāji atraduši "savus" zemeņu audzētājus, pie kuriem daži iepērkas pat gadiem. Kaut zemeņu diezgan daudz, tirgošanās visiem iet no rokas, un dažās vietās ap septiņiem vakarā kastes jau gandrīz tukšas. Zemenes maksā 3,50-4 eiro kilogramā. Šur tur nopērkamas arī ārzemnieces – protams, lētāk 2,40 eiro kilogramā, un daudzām klāt neiztrūkstošā zīmīte ar uzrakstu "Ļoti saldas". Bet Latvijā audzētas tomēr ir Latvijā audzētas, un rindas stāv tieši pēc tām.

Meža mellenes nopērkamas par 7-7,50 eiro litrā, jāņogas 2,50 eiro kilogramā. Ir arī avenes un meža zemenes, arī ērķšķogas. Protams, ir arī dienvidu ķirši un čerešņa un lielās ogas – arbūzi. Tie, atšķirībā no lielā tirgus, ir mazākumā.

Kārtīgas diļļu buntes Nakts tirgū pašlaik maksā 60-70 centus, gurķi 1,50-1,80 eiro kilogramā, kartupeļi, 60-90 centi kilogramā. Šur tur jau jaunie ķiploki par 10 eiro kilogramā. Latvijas tomāti maksā 3,50 eiro kilogramā, brāķēti – 2,50 eiro kilogramā, dažās vietās gan iekārotā vērša sirds maksā 4 eiro kilogramā.

Un cūku pupas! Cūku pupas jau ir nopērkamas par 2 eiro kilogramā. Dažās vietā arī pākšu pupiņas par 4 eiro kilogramā. Cukurzirņi šobrīd Nakts tirgū maksā 3,50-4 eiro kilogramā, jaunie burkāniņi 1,70 eiro kilogramā, puķkāposti 2,50 eiro kilogramā, mazi, jauki baklažāniņi 4,50 eiro kilogramā. Kabaci nevajag? Tie Nakts tirgū nopērkami par eiro kilogramā.

Sociālajā vietnē "Twitter" nejauši atrodu kādu 2020. gada 13. jūlija tvītu, no kura var secināt, ka tieši pirms gada Nakts tirgū vietējie gurķi maksājuši 80 centus kilogramā, zaļumi līdz 1 eiro kilogramā un cūku pupas 1,20 eiro kilogramā. Skaidra lieta, cenas uz vietas nav stāvējušas, un kā viss attīstīties šovasar, kas to lai zina. Katrā ziņā – Nakts tirgus tradicionāli ir pēdējā vieta, kur cenu lēciens ieskrienas, un šī ir viena no jaukākajām vietām šaipus Daugavas, kur patīkamā noskaņā nopirkt svaigus lauku labumus no pašu audzētāju rokām. Lai top gardum gardas vasaras vidus maltītes!

Ieskatu 13. jūlija Nakts tirgus labumos un cenās skati galerijā!