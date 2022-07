Foto: Dzīves baudītāji uzbur Balto pikniku Grīziņkalnā

Ceturtdienas, 28. jūlija, vakarā daudzi simti ļaužu, tērpušies baltā devās uz Grīziņkalnu, lai kopīgi uzburtu Balto pikniku "L'elegante Pop–Up Picnic", kas Latvijā norit jau astoto gadu. Ik vasaru pikniks ir gaidīts notikums, kas daudziem tā dalībniekiem ir kļuvis par skaistu satikšanās tradīciju. To ir iecienījušas arī daudzas sabiedrībā pazīstamas personības, kā iespēju skaistā, bet neformālā atmosfērā satikties ar draugiem. Arī šis gads nebija izņēmums, vēsta pasākuma producente un rīkotāja Gunta Skalberga.

Vakara gaitā pasākuma viesus sagaidīja dzīvās mūzikas koncerts, DJ, dejas un, kā ierasts, arī dažādi pārsteigumi no pasākuma partneriem: svaigi cepti kruasāni, vasaras kokteiļi, dāvanas un balvas. Azartiskākie varēja apgūt sabrage ceremoniju – šampanieša pudeles atvēršanu ar zobenu, kā arī baudīt svaigas austeres no jūras delikatešu bāra. Taču visa pamatā bija kopā būšanas prieks un līdzdalība skaista notikuma uzburšanā.

Viena no pasākuma odziņām ir slepenība par norises vietu – tā tiek atklāta tikai pasākuma dienā un tikai tā dalībniekiem. "Mēs ik gadu cenšamies viesus pārsteigt ar pasākuma vietu. Un arī šis gads nav izņēmums. Grīziņkalns daudziem pasākuma viesiem bija jaunatklājums. Savukārt, tiem, kas to pazīst, bija iespēja to piedzīvot pavisam citā noskaņā," saka Gunta Skalberga.

Baltās pop-up piknika vakariņas aizsākās 2015. gadā ar mērķi radīt īpašu notikumu, kas motivētu draugus un ģimenes locekļus satikties, lai uz brīdi aizmirstu par mūžīgo steigu un kopīgi izbaudītu vienkāršas lietas, kas priecē ikvienu – nesteidzīgas sarunas un kopā būšanu, baudot ģimeni un draugus vienojošas vakariņas neierastā vietā.