Foto: Gardēži augustā varēs baudīt Liepājas garšas Karostas pagrabos

Augustā Liepājā notiks vairākas nebijušas, izsmalcinātas vakariņas Karostas pazemes tunelī. Tā būs multimediāla garšu performance "Sajūti Liepājas garšu", kur satiksies spilgti Liepājas kontrasti vienuviet, aizvedot klātesošos tikai šai pilsētai piederošā sajūtu ceļojumā. "Pasākumā cilvēki varēs baudīt īpašas, estētiski un neparasti noformētas sešu kārtu vakariņas, kur par Liepāju stāsta šīs pilsētas laiks, vietas, garšas un niansētas smaržas," atklāj pasākuma idejas autors Ritvars Embrekts.

Galvenajā lomā būs pats viesis – jo vairāk katrs iesaistīsies, jo vairāk spēs izbaudīt īsto Liepājas garšu. Interesanti, ka notikums iztiks bez vakara vadītāja, tomēr tajā nemanāmi piedalīsies tulkotājs, aktieris un mūziķis Emīls Dreiblats, kurš vedīs klātesošos virtuālā pastaigā pa Liepāju – sākot ar Pētertirgu, līdz pat mazām ieliņām.

"Liepāja ar katru gadu kļūst arvien pievilcīgāka cilvēkiem, kuri vēlas atjaunoties un pozitīvi uzlādēties. Karosta savukārt ir zināma, tomēr līdz galam neatklāta un nenovērtēta vieta mūsu pilsētā. Vakariņu laikā klātesošajiem būs iespēja sajust Liepāju citādāku, nekā ierasts," teic Embrekts.

"Liepāju nevar izstāstīt. To var sadzirdēt. To var sajust. To var izgaršot," saka pasākuma scenārija autore Maija Kalniņa.

Pasākuma idejas autori ir radošā apvienība "Šarmants", savukārt ar Liepājas garšu pasauli iepazīstinās restorāna "Roma" šefpavāri. Performance tapusi ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Karostas glābšanas biedrību, tūrisma aģentūru "Ap Sauli", drukas studiju "InCopy" un viesnīcu "Promenāde".

Vakariņu seansi paredzēti 7., 12. un 15. augustā. Vietu skaits ierobežots. Biļetes iepriekšpārdošanā no 30. jūlija vietnē sajutiliepajasgarsu.lv.

29. jūlijā notika pirmās vakariņas, tādējādi atklājot pasākumu sēriju. Karostas pagrabos vienkopus pulcējās kultūras un garšu pazinēji, kas atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties Liepājas garšu un sajūtu ceļojumā.

Lūk, foto ieskats pasākuma norisē: