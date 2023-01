Foto: Gardēži ieskandina februārī gaidāmo garšu un notikumu telpu 'Burzma'

Šķindot šampanieša glāzēm, 18. janvāra vakarā tirdzniecības centrā "Galerija Centrs" pasākumā "Rīdzenes ielas garšu festivāls" ieskandināts gardēžu vidū gaidīts notikums – jau februārī centra 4. stāvā atklās garšu un notikumu telpu "Burzma".

Tā vienuviet pulcēs 11 autentiskas un mūsdienīgas kafejnīcas, restorānus un bāru, kas viesus gaidīs unikālā vidē ar vienotu interjera dizainu un viesmīlības konceptu.

Topošā garšu un notikumu telpa būs par kopābūšanu, ko apzīmē arī tās nosaukums "Burzma". Tā būs viesmīlības un interjera vizionāru radīta telpa ar izteiktu komūnas un piederības sajūtu mūsdienīgiem gardēžiem.

"Šīs garšu un notikumu telpas izveide nav nejauša. Mēs vēlējāmies radīt telpu, kas apvienos visu, ko vēlas mūsdienu gardēži – izcilu lokāciju, plašu ēdienu un dzērienu izvēli, kā arī "Instagram" cienīgu interjeru. "Burzma" ar baudāmu atmosfēru, neatkarīgi no tā, vai plānotas ātras pusdienas vai nesteidzīgas vakariņas draugu kompānijā," norāda Arvis Zēmanis, "Burzma" zīmola līdzautors.

Vairāk nekā 1500 kvadrātmetru platībā "Burzma" apmeklētājiem būs pieejama divas zonas – "Grab&Go" un "Rest&Taste". Tajās būs iespējams baudīt Meksikas virtuvi no "L-Taco", Gruzijas virtuvi no "Chacapuri" un Āzijas virtuvi no "Ginger". Papildus tam – bistro maltītes nodrošinās "Boom Cafe", malkas krāsnī ceptas picas gatavos "Vīnkalni", pelmeņus un pankūkas būs iespējams iegādāties no "Zeest", par izsmalcinātiem suši rūpēsies "Der Bruder", savukārt "Holy Sip" piedāvās atspirdzinošus kokteiļus un uzkodas.

Foto no ieskandināšanas pasākuma:

Lai arī jaunās koncepta vietas atklāšana vēl tikai gaidāma, jau tagad "Galerija Centrs" 1. stāvā iespējams apmeklēt "Burzma vēstniecību". Tajā līdz ar gardas kafijas baudīšanu būs iespēja sākt iepazīt topošo garšu un notikuma telpu un, iespējams, satikt pat kādu no tās autoriem.

Ieskats garšu un notikumu telpā "Burzma":

Topošās garšu un notikumu telpas "Burzma" konceptu un zīmolu radījuši "Kirson Design Group", vienā komandā apvienojot vadošos bāru un restorānu konsultantus, viesmīlības ekspertus un dizainerus. Šo projektu īsteno nekustamo īpašumu fonds "Baltic Horizon Fund", savukārt unikālo konceptu izstrādā un pārvalda nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un konsultāciju uzņēmums "CBRE Baltics".