Foto: Kādi gardumi nobaudāmi Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņā

Pašā Rīgas sirdī, Doma laukumā, atklāts Ziemassvētku tirdziņš, kas būs atvērts līdz 8. janvārim. Tirdziņš piesaista gan tūristus, gan vietējos – nav iespējams paiet garām Ziemassvētku gardumu un latviešu tradicionālās virtuves kārumu vilinošajai smaržai. Lai vieglāk orientētos piedāvājumu jūrā, lūk, foto ieskats interesantākajos un gardākajos tirdziņa produktos, ko iesaka Rīga.lv.

Konditorejas izstrādājumi

"Atļaušos sacīt, ka garšīgs man šeit ir viss. Bet jebkurā gadījumā, vissvarīgākais konditorejas izstrādājums ir medus kūka. Tā ir ļoti piesātināta un patiešām tradicionāli latviska. Tāpat uzmanību piesaista kūka "Sarkanais samts" – gan ar ārējo izskatu, gan garšu. "Sarkanais samts", atšķirībā no medus kūkas, ir "starptautisks projekts", bet jebkurā gadījumā man tā ir pagatavota ļoti latviskā veidā. Šeit viss ir bez E-vielām un garšas pastiprinātājiem, tikai īsts piens, sviests un putukrējums. Un tie, kuri nogaršo, bieži atgriežas!" teic atraktīvā kūciņu pārdevēja.

Foto: Nora Krevņeva-Baibakova

Sviestmaizes

Tie, kuri ir vērīgāki, varēs tirgū atrast arī vecās, labās sviestmaizes – ar saldskābmaizi, rupjmaizi, ar speķi, siļķi un gurķīšiem. Tās pārdod pa vienai un ātri tiek izpirktas.

Karstvīns

Alkoholisks un bezalkoholisks, ar avenēm, smiltsērkšķiem, upenēm. Meklējiet pa visu tirgu, karstos dzērienus šeit var iegādāties pie ļoti daudzām letēm.

Kaņepju izstrādājumi

Te iespējams iegādāties produktus mājām vai sagatavot neparastas Ziemassvētku dāvanas arī kolēģiem. Šeit atrodama gan auksti spiesta kaņepju eļļa, gan kaņepju sēklu pasta, šokolāde ar kaņepju sēklām – gan melnā, gan baltā. Varat iegādāties arī ceptas un vienkāršas, neapstrādātas sēklas un pievienot tās pēc tam jebkur, kur sirds vien kāro!

Mazās pankūkas

Šogad tirgū parādījies jauns cienasts – mazās apaļās pankūkas.

"Mazajām rauga pankūkām varat izvēlēties dažādas piedevas: klasiskās, ar pūdercukuru un sviestu, ar Latvijā ražotu dabīgo šokolādi, ar iebiezinātu pienu un dzērvenēm, ar zemeņu ievārījumu, ar medu un riekstiem. Šeit apvienotas divas kultūras – plīts, uz kuras mēs gatavojam, ir no Holandes, bet mēs izmantojam Latvijā ražotu pankūku mīklu," skaidro pankūku cepēji.

Dabīgo zālīšu tēja

Vēl viens variants dāvanai, kas noderēs mājas krājumiem, ir tēja no dabīgām Latvijas zālītēm. Spilgtās kastītes aukstajā ziemā atgādinās par karsto vasaru, sauli un bitēm.

Viss no paipalu olām

Šogad tirgū varat atrast leti, kur tiek pārdotas paipalu olas. Uz iesma ceptas paipalu olas labāk ēst turpat, uz vietas, kamēr tās ir siltas, bet līdzi var ņemt paipalu olu baltumu bezē, sojas mērcē marinētas paipalu olas vai svaigu paipalu olu kastīti – katrā ir četras, sešas vai 10 olas.

Beļģu vafeles, halva un piparkūkas

Saldumu tirgū ir ļoti daudz, par visiem nemaz nevar pastāstīt – tie jānāk un jānogaršo uz vietas. Īpaši gardas ir beļģu vafeles, kas tiek ceptas uz vietas, halva ar visdažādākajām garšām, un, protams, tradicionālās piparkūkas. Šogad tirgū ir ļoti daudz piparkūku žurkas formā – par godu Jaunā gada simbolam, bet ir arī ļoti daudz ierasto "modeļu" – mājiņas, sirsniņas un visdažādākie zvēriņi.

Vegāniskā virtuve

Vegāniskā ēdiena popularitāte pieaug ar katru gadu. Un Ziemassvētku tirdziņā vegāni var atrast vegānisko ēdienu, bet tie, kuriem vienkārši ir interesanti, var nogaršot kaut ko jaunu.

"Es cilvēkiem parasti piedāvāju vispirms nogaršot, bet pēc tam tikai pasaku, ka tas patiesībā ir "sojšliks" – šašliks no sojas," atklāj pārdevējs,"daudziem vēl aizvien ir aizspriedumi, ka soja ir negaršīga, bet nogaršojot lielākā daļa atzīst, ka sojšliks patiešām atgādina gaļu un vispār tas ir ļoti garšīgs. Vēl pie mums var iegādāties plovu ar to pašu sojas "gaļu" un tradicionālās desiņas, kas gatavotas no pupiņām. Un vēl te var iegādāties piparkūku mīklu bez piena un olām, kā arī vegāniskos/veģetāros saldumus."

