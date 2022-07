Foto: Limbažu un Dobeles novada mājas kafejnīcas gaida ciemos šajā nedēļas nogalē

Kūkas un un ugunskurā gatavots ēdiens, vīna degustācijas un kazas siera produkti, slow food un mājās gatavots saldējums – ar šiem un citiem gardumiem 16. un 17. jūlijā ciemos gaida mājas kafejnīcas Limbažu un Dobeles novadā, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vidzemes piekrastes dažādās garšas

Zvejniecība, pārtikas ražošana, amatniecība un tirdzniecība – jau kopš seniem laikiem šīs nodarbošanās raksturojušas Vidzemes piekrastes iedzīvotāju dzīvi, un to būs iespējams piedzīvot Mājas kafejnīcu dienās.

Foto: LIAA

Kafejnīcu viesi noteikti varēs izbaudīt piekrastes labumus un ne tikai. Tā kā Limbaži sen zināma kā reņģu galvaspilsēta, tad mājas kafejnīcā "Zivs un gailis" tiks piedāvāta maltīte ar reņģēm, dažādas zupas, mājas plātsmaizes. Savukārt "Cepļu dārzā" sagaidīs ar omulīgu maltītes baudīšanu dārzā, kur tiks pasniegti ēdieni no pašas saimnieces gatavotajiem traukiem. Saldākai dzīvei varēs nogaršot veselīgās lauku zāļu tējas ar turpat augušu priežu čiekuru sīrupu. Aktīvākas ūdens atpūtas piekritēji būs gaidīti kafejnīcā "Laimes milti", kur bez mielošanās ar gardām picām varēs arī izbraukt ar SUP dēļiem un laivu Dzirnavu ezerā. Un kur tad vasara bez īsta mājas saldējuma! To varēs baudīt Stienes "Ceplīšos".

Par visām Limbažu mājas kafejnīcām, piedāvājumu, darba laiku un informāciju par iepriekšēju pieteikšanos var uzzināt šeit.

Apskati, kādi gardumi un brīnišķīgas pusdienu vietas gaida ciemiņus Mājas kafejnīcu dienās Limbažu novadā.

No tradicionāla mājas ēdiena līdz Street food ballītei

Mājas kafejnīcas Dobeles novadā piedāvā gardu un plašu programmu. Makšķerēšana, atpūta dabā, peldēšana, izbraucieni ar laivu un, protams, garda maltīte – šo visu vienuviet iespējams būs piedzīvot mājas kafejnīcā "VIPēdis". Kupla zemgaliešu ģimene, kur saimē ir gan ēdiena entuziasti, gan profesionāļi, gan aizrautīgi kūku cepēji gaidīs ciemos savās mājās, mājas kafejnīcā "Strapcānu galds". Mājas kafejnīcu dienās tiks uzrīkota arī kārtīga Street food ballīte ar gardiem ēdieniem, atspirdzinošiem dzērieniem un labu mūziku kafejnīcā "Bergi".

Foto: LIAA

Par visām Dobeles novada mājas kafejnīcām, piedāvājumu, darba laiku un informāciju par iepriekšēju pieteikšanos var uzzināt šeit.

Apskati, kā Mājas kafejnīcu dienām gatavojas Dobeles novadā un kādi gardumi tiks celti galdā mājas kafejnīcās!

Svarīgi atcerēties! Mājas kafejnīcas strādā dažādos laikos – laikam un datumam jāpievērš uzmanība. Jāievēro arī iepriekšējas pieteikšanās lūgums – citādi var palikt bešā savas neuzmanības dēļ. Jāatceras, ka mājas kafejnīcās norēķini iespējami tikai skaidrā naudā.