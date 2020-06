Foto: Rīgas Centrāltirgū nopērkamas pirmās pašmāju zemenes

Rīgas Centrāltirgū nopērkamo Grieķijas, Polijas un Spānijas zemeņu cena kilogramā svārstās no 2 līdz 3 eiro. Savukārt pirmās Latvijas zemenes turpat blakus tiek tirgotas par 12 eiro kilogramā, novēroja portāls "Delfi".

Reklāma Reklāma

Kā portālam "Delfi" pastāstīja ogu tirgotāja, pirmās zemenes tirgošanai no Jelgavas novada Lielplatones pagasta nogādātas pirms nedēļas, tad cena bijusi 18 eiro kilogramā, pēc tam cenu nolaiduši uz 15, bet ar pircējiem bijis švaki. Tagad, kad ogas maksā 12 eiro kilogramā, gara rinda pie stenda joprojām neveidojas, dienā izdodas pārdot 20 kilogramus.

Pašmāju zemenes izkonkurē no Grieķijas ievestās ogas, kas maksā sākot no diviem eiro kilogramā. Manītas arī ogas no Polijas un Spānijas. Pārdevēja minēja, ka ir manījusi vēl vienu vietējo ogu tirgotāju stendu, bet to portālam "Delfi" neizdevās atrast – sutoņa un cilvēku pūļi darīja savu un vēl vienu loku apkārt tirgum mest īsti negribējās. Mūsu novērojumi liecina, ka tirgū parādījušies arī saldie ķirši – to cenas variē no 3 eiro kilogramā par mazākām ogām līdz pat 7 eiro.

Lūk, foto ieskats Centrāltirgus zemeņu stendos: