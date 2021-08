Foto: Šampanieša mīļotāji tiekas dzirkstošajā Burbuļu parādē

Šampanieša un prieka burbulīši joprojām virmo gaisā – 7. augustā Mākslas akadēmijā kaislīgākie vīna un šampanieša cienītāji pulcējās gadskārtējos šampaniešu un dzirkstošo vīnu svētkos "Burbuļu parāde". Svētku laikā varēja nogaršot vairāk nekā 100 šampaniešu un dzirkstošo vīnu, uzklausīt ekspertu padomus, piedalīties vadošo vīnziņu meistarklasēs. "Burbuļu parādes" laikā notika reklāmista, maratonista un vīnu pazinēja Aigara Norda grāmatas "Vīns un Nords" atvēršana.

Grāmatas "Vīns un Nords" parādīšanās ir gaidīts notikums – pilnvērtīgai vīna kultūras attīstībai "kā ēst" vajadzīgs vīna saturs latviešu mēlē – oriģināllasāmviela, kas vīna baudīšanai piešķirtu lokālu kontekstu, kā uz paplātes pasniegtu vīna zinību pamatlietas, iedrošinot un veidojot vīna pasauli pieejamāku.

Populārā "Rimi" Rīgas maratona organizators, uzņēmējs Aigars Nords vīna gudrības smēlies ceļojumos, konferencēs un meistarklasēs visā pasaulē, bet augstāko diplomu vīnzinībās (DipWSET) ieguvis Londonā. Lepojas par sadarbību ar žurnālu "Klubs", kurā kopš 2010. gada publicētās ikmēneša vīna slejas kalpojušas par iedvesmu grāmata.

"Grāmatā vīnu nosaukumi pirmoreiz pielāgoti latviešu mēlei, lai lasītājs, uz bodi vai restorānu dotos pēc pudelītes poijaka vai monrašē nevis "pauilaka" vai "montračeta". Franču valodas melodiskums vīnam piedod īpašu garšu, tādēļ gan nozīmīgākie franču ciemi, kas, iespējams, pirmo reizi apkopoti vienuviet, gan vīna zīmoli sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru latviskoti, cenšoties nezaudēt franču šarmu. Aristokrātiskais šampanietis Dom Pérignon ir un paliek Dom Pérignon, bet grāmatā to nekautrējamies dēvēt par domperiņonu. Vīni grāmatā apzināti figurē ar mazo burtu, jo, klenderējot pa Bordo, mēs nekad neatsakāmies no pudelītes bordo. Lai lasītāju nemulsina fakts, ka vīnam grāmatā mēdz mainīties dzimtes — vērīgākie vīnmīļi pamanīs, ka tās grāmatā mainās atkarībā no konteksta, gadiem un pieredzes", komentē grāmatas autors Aigars Nords.

Vīns svētkos piedalījās gan vīnu pasaules profesionāļi, gan politikas, biznesa un mākslas pasaules personības, gan vīna interesanti, kuriem "Burbuļu parāde" kļuvusi par vienu no vasaras skaistākajam un dzirkstošajām tradīcijām. Arī "Tasty.lv" bija šī skaistā pasākuma viesis – tvērām burbulīšus un fotomirkļus.