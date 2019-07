Foto: Zaubes kulinārajā festivālā noskaidrota labākā lauku torte

13. jūlijā Zaubes savvaļas kulinārais festivāls tradicionāli pulcēja labākās lauku toršu cepējas no dažādām Latvijas malām. Konkursā ""Dansukker" Labākā lauku torte 2019" savu dalību varēja pieteikt ikviens, kas prot cept īstas lauku tortes. Šogad uz uzvaru pretendēja rekordliels dalībnieču skaits – 24 dalībnieces, informē Amatas novada tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Eglīte.

Konkursa mērķis ir popularizēt lauku toršu cepšanas prasmes, veicināt to tālāknodošanu no paaudzes paaudzē, kā arī uzsvērt dabīgo produktu izmantošanas nozīmi gatavošanā. Viens no galvenajiem uzsvariem un vērtēšanas kritērijiem bija izmantotie dabīgi produkti – lauku olas, lauku piena produkti, sezonas dabas veltes. Šī gada toršu konkursa tēma bija mežs.

Dalībnieces ļāvās fantāzijai un pārsteidza ar radošām idejām. Sacensību par labākās lauku tortes titulu vadīja restorāna "Jonathan Restaurant" šefpavāre, toršu meistare Ina Poliščenko. Ina pirms konkursa norises stāstīja, ka no konkursa sagaida katras kūkas cepējas individuālo rokrakstu, drosmi garšās, krāsās un izpildījumā un sniedza padomu – paveikt visu, kā ieplānots, nešaubīties par sevi un pēdējā brīdi neveikt eksperimentus, jo konkursos strādā pārbaudītas vērtības.

Žūrijai, kuras sastāvā bija Ina Poliščenko, Sandra Ošiņa, Aira Mellēna, Iveta Zariņa un Sandra Slavišena-Dorša, bija uzticēts nebūt ne vienkāršs uzdevums – izvērtēt 24 krāšņas un gardas tortes un izvēlēties labāko.

Šajā gadā titulu ""Dansukker" Labākā lauku torte 2019" ieguva Marija Krevica no Gulbenes novada.