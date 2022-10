Gardām zupām vai grebšanai: kā izvēlēties ķirbjus audzēšanai

Oktobris pavisam noteikti ir rudens lielogu – ķirbju – mēnesis. Kamēr daži ķirbjus audzē, lai ziemas mēnešos no tiem pagatavotu gardas zupas, sautējumus, sulas un citus gardumus, citi – lai oktobra beigās krāšņotu māju, pārbaudot savu radošumu un kādu no lielogām arī izgrebjot. Ja nākamajā sezonā vēlies ķirbjus izaudzēt arī savā piemājas dārziņā, bet nezini, kuru šķirni izvēlēties, vērtīgi būs Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra (LLKC) vecākā speciālista dārzkopībā ieteikumi.

Kā LLKC mājaslapā norādījis vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, viena no pazīmēm, pēc kā var atpazīt pie kādas grupas pieder ķirbis, ir augļa kātiņš. Izrādās, ka tas katras grupas ķirbjiem ir atšķirīgs. Pastāv vairāki ķirbju šķirņu grupējumi, te īsti viens viedoklis nepastāv, norāda Narvils, uzsverot – viens no drošākajiem grupēšanas veidiem ir pēc to sugām, tātad – botāniskā nosaukuma.

Parastie ķirbji (Cucurbita pepo)

Visizplatītākā ķirbju grupa. Tie var būt salīdzinoši daudzveidīgi gan pēc formas, gan pēc krāsas. Svara ziņā arī tie var būt atšķirīgi, pat vairāk nekā 10 kilogramus smagi. Augļa kātiņš šiem ķirbjiem ir piecšķautnains un vienādā diametrā visā garumā. Lielākā daļa šķirņu ir ar labu ražību un agrīnas. Ķirbjiem nobriestot, tiem veidojas ļoti cieta miza, kas nodrošina lielisku uzglabāšanos. Mīkstums ir šķiedrains, ar graudainu konsistenci. Sēklas ir vidēji lielas, bāli dzeltenas vai krēmkrāsas.

'Kailsēklu' – pieder pie šīs grupas, bet atšķirībā no pārējiem, sēklām nav cietā apvalka, ir tikai plāna caurspīdīga plēvīte. Tiem ir augstākais eļļas saturs starp visiem ķirbjiem. 'Danka Polka' – kailsēklu ķirbis, augļi 2,5 līdz 2,8 kg svarā. Augļi ir apaļas formas, dzelteni, zaļā krāsā. Piemēroti gan svaigam patēriņam, gan pārstrādei. Sēklām ir ļoti laba garša.

'Cargo' F1 – vidēji vēls hibrīds. Augs ar īsiem dzinumiem. Augļu vidējais lielums 9 līdz 12 kg, tie ir apaļi un oranžā krāsā. Izturīgi pret miltrasu. No auga iegūst 2 līdz 3 augļus.

Muskata ķirbji (Cucurbita moskata)

Augļi salīdzinoši lieli, miza stingra, bet ne koksnaina. Augļiem nogatavojoties, miza iegūst dzeltenīgi brūnganu nokrāsu, bez spīduma. Augļa kātiņš ir piecšķautnains un pie augļa paresnināts. Tiem ir ļoti laba garša. Mīkstums ir blīvs, sulīgs, ar maigu konsistenci, oranžā krāsā un ar labu aromātu. Tie ir saldi, jo cukura saturs labā vasarā var sasniegt pat 12 procentus. Augsts ir arī karotīna saturs – 26 miligrami uz 100 gramiem augļa. No citu grupu ķirbjiem atšķiras ar garāku veģetācijas periodu, līdz ar to labākai ražai vajag vairāk siltuma. Uzturā var lietot jau tad, kad miza vēl nav nobriedusi. Tiem ir plašs pielietojums kulinārijā. Sēklas vidēja izmēra, netīri baltā krāsā.

Riekstu ķirbji, kas arī pieder pie šīs grupas, ir ar blīvu, stingru, kraukšķīgu mīkstumu. Tas ir ar graudainu struktūru, dažiem ķirbjiem tā vairāk līdzinās burkānu konsistencei. Garša salda, atgādina riekstu kodolu garšu. Labi garšo svaigi, izmantojami cepšanai, pildīšanai. Ķirbja sula ir piesātināta, salda.

"Butternut" (sviesta) – garstīgu ķirbji

Ķirbji ir siltuma prasīgi, vidēji vēli. Vislabāk audzēt uz "augstām" dobēm aizvējā vai arī siltumnīcā. Augļi ir garenas formas, tumši zaļi, vēlāk ar dzeltenbrūnu mizu. Miza gluda, elastīga, mīkstums oranždzeltens, blīvs, salds, ar augstu kvalitāti un arbūzam līdzīgu smaržu. Lieliski noder kulinārijā un ļoti garšīgi. Iegriezti var saglabāties mēnesi.

'Barbara' – vēla šķirne, veģetācijas periods 110 dienas. Siltumprasīga šķirne, audzējama tikai no dēsta. Auglis neliels, 2 līdz 3 kilogramus smags, zaļā krāsā ar gaišākām svītrām. Mīkstums augstvērtīgs, ar labu garšu, intensīvi oranžā krāsā. Audzējot atstāt novākšanai vajadzētu tikai 2 līdz 3 augļus.

'Early Butter Nut' F1 – augļi nelieli, tikai 1 līdz 2 kilogramus smagi, taču ar lieliskām garšas īpašībām, jo garšo pēc riekstiem. Miza dzeltenbrūnā krāsā, mīkstums oranžs. Der gan svaigam patēriņam, gan uzglabāšanai.

'Futsu Black Rinded' – vēla šķirne, veģetācijas periods 120 dienas. Augļi nelieli, 1 līdz 3 kilogramus smagi. Miza gaiši brūna ar pelēkām rievām. Augļiem piemīt ne tikai labas garšas īpašības, bet tie lieliski uzglabājas. No viena auga var iegūt 1 līdz 3 augļus.

'Hawk' – vidēji agra šķirne, veģetācijas periods 90 dienas. Pieder pie riekstu ķirbju grupas. Augļi nelieli 0,5 līdz 0,7 kilogramus smagi, piemēroti nelielām platībām. No viena auga var iegūt 4 līdz 6 augļus.

'Muscade de Provence' – augļi plakani, apaļi, ar ļoti izteiktu ribojumu. Miza tehniskā gatavībā ir pelēcīgi zaļgana, ar sīkiem plankumiem, nogatavojoties iegūst oranžu krāsu ar pelēcīgām svītrām. Mīkstums dzeltenīgi oranžs. Ļoti blīvs, svars var sasniegt 5 līdz 10 kilogramus. Ļoti labas garšas īpašības.

Foto: Shutterstock

'Waltham Butternut' – šķirne agra, veģetācijas periods tikai 75 līdz 85 dienas. Augļi gareni, līdz 20 centimetrus gari, svars 1 līdz 2 kilogrami. Miza gaiši brūna, mīkstums dzelteni oranžā krāsā, sulīgs, ar riekstu garšu. Teicams izmantošanai svaigā veidā, bet vienlaikus labi uzglabājams.

Lielaugļu ķirbji (Cucurbita maxima)

Šiem ķirbjiem uz stublājiem ir raksturīgi mazi dzelkšņi. Miza augļiem mīksta, bet, ja ķirbjiem un kātiņam izdodas nobriest, tad tie ļoti labi glabājas. Tie var būt gan apaļas, gan garenas formas. Krāsa – sākot no baltas, zaļas, līdz pat rozā nokrāsai. Augļa kātiņš cilindrisks vai pie augļa viegli konisks, bet ne paresnināts. Garšas īpašības nav tik labas kā pārējiem ķirbjiem. Savu popularitāti iemantojuši ar daudziem rekordiem dažādos ķirbju sacensību pasākumos visā pasaulē.

'Atlantic Giant' F1 – augļi ar izteikti spilgtu mizu, oranžā krāsā. Augļu svars var svārstīties ļoti lielā diapazonā – no 20 kilogramiem līdz pat 500 un vairāk kilogramu. Tipisks pārstrādes ķirbis, tajā skaitā sulas ieguvei.

'Atlants' – vēla šķirne, veģetācijas periods līdz novākšanai ir 110–130 dienas. Augļi apaļi, ovālas formas. Miza oranžā krāsā. Mīkstums dzelteni oranžs. Augļi lieli – līdz 50 kilogramiem smagi. Piemēroti sulu ieguvei. Lieliski uzglabājas.

'Big Max' – vēla šķirne, veģetācijas periods līdz novākšanai ir 120 dienas. Augi veido garas vasas. Augļi apaļas formas, miza gaiši oranžā krāsā, bet mīkstums dzeltenā. Augļu vidējais svars ap 25 kilogramiem. Sulīguma dēļ labi izmantojams sulu spiešanai.

'Big Moon' – vēla šķirne, veģetācijas periods līdz novākšanai ir 120 dienas. Miza oranžā krāsā, bet mīkstums dzeltenoranžā.

'Big Moose' – vēla šķirne, veģetācijas periods 110 dienas. Augļi lieli, ap 25 līdz 50 kg, oranži ar gaišākām svītrām, ļoti piemērots Helovīna svētku grebšanai. Uz auga ļauj veidoties tikai 1 līdz 2 augļiem, ne vairāk.

Hokaido jeb japāņu tips ("Uchiki Kuri")



Šie ķirbji raksturīgi ar savu īpatnējo formu – skatoties no sāna, ja nebūtu spilgti oranžais krāsojums, izskatītos kā sīpols, jo tā augšēja daļa ir pastiepta un pāriet augļa kātiņā, kas ir apaļš šķērsgriezumā un pilnībā pārkoksnējies. Ar katru gadu universālās izmantošanas dēļ kulinārijā kļūst arvien populārāki.

'Alligator' – vidēji agrs, veģetācijas periods 90 dienas. No pārējiem atšķiras ar tumši zaļu mizu un zeltaini dzeltenu mizu. Augļa svars 1,3 līdz 1,8 kilogrami. Rekordists uzglabāšanas laika ziņā, pat līdz 8 mēnešiem. No auga var ievākt 2 līdz 5 ķirbjus.

'Amoro' – vidēji agrs, veģetācijas periods 95 dienas. Augļi nelieli, 0,8 līdz 1,3 kilogrami, bet sirdsveida formas. Labi sagatavojams izmantošanai, jo sēklotne viegli atdalās no mīkstuma. No auga ievāc 2 līdz 4 augļus.

'Fictor' – vidēji agrs, veģetācijas periods 90 dienas. Augļi nelieli, 0,8 līdz 1,3 kg. No auga var novākt 2 līdz 3 augļus.

'Orange Summer' – agrs, veģetācijas periods vien 85 dienas. Auglim miza sarkanā krāsā, svars 1,2 līdz 1,5 kilogrami. Augsta izturība pret miltrasu. No auga ievāc 3 līdz 4 augļus.

'Potimarron' F1 – nelieli 1 līdz 1,5 kg smagi augļi, spilgtā, sarkanoranžā krāsā ar oranžu mīkstumu. No viena auga var novākt 2 līdz 4 ķirbjus.

'Solar' – vidēji agrs, veģetācijas periods 90 dienas. Piemērots profesionālai audzēšanai. Augļa svars 0,8 līdz 1,3 kilogrami, uzglabājams līdz februārim. No auga varēs ievākt 1 līdz 3 augļus.

'Tractor' – vidēji agrs, veģetācijas periods 95 dienas. Augsts augšanas spars. Augļi plakani – lodveida formas. Augļu svars 2 līdz 4 kilogrami. Labi glabājas – pat līdz februāra beigām. No auga iegūstami 1 līdz 3 augļi.