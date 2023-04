Gardēži maijā aicināti uz Liepājas restorānu nedēļu

Nupat plašākai publikai nopublicētas Liepājas restorānu nedēļas ēdienkartes. Restorānu nedēļa šogad norisināsies no 8. līdz 14. maijam, un kopumā 27 restorāni un kafejnīcas sagatavojušas īpašus vairāku kārtu piedāvājumus. Nedēļas garumā liepājniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt daudzveidīgus ēdienus, tādējādi labāk iepazīstot vietējo ēdinātāju prasmes, informē Liepājas pilsētas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā.

Ikviens liepājnieks un pilsētas viesis aicināts izmantot šo iespēju un iepazīt Liepājas šarmanto restorānu un kafejnīcu piedāvājumu.

Kopumā Liepājas restorānu nedēļā piedalās 27 Liepājas restorāni un kafejnīcas – "Hoijeres krogs", restorāni "Hot Potato", "Maestro Design Hotel&Restaurant", "TIK un TĀ...", "Oskars","House Of Food Diner", "OXO Brasserie", "MO Liepāja", "Parka Paviljons", "Pastnieka māja", "Pavillon de Roze", "Piano", "Rīve", "Upe","Rosemary", "Spīķeris53", "RŌNIN", Āzijas restorāns "Rīsi + nūdeles", zivju kafejnīca "Boroffish", Karostas cietuma bufete, "KŪP BBQ" Atmodas dārzā, kafejnīcas "Sakta", "Upe~le", "Vecliepāja", kokteiļbārs "Noir", pludmales kafejnīcas "Red Sun Buffet" un "7. līnija".

Nedēļas piedāvājums sastāvēs no vairāku kārtu maltītes – restorāni un kafejnīcas sarūpējušas īpašu piedāvājumu, kas atšķirsies no uzņēmumu ikdienas ēdienu klāsta. Varēs baudīt gan tikai Liepājai un Kurzemei raksturīgas garšas, gan pavāri sniegs iespēju izgaršot pasaules garšu piedāvājumu. Būs plašas iespējas nogaršot zivju un dažādu gaļu ēdienus, gan desertus un dzērienus. Piedāvājumi piemēroti gan vienkāršāku maltīšu, gan izsmalcinātu garšu cienītājiem. Cenas variē no 13 eiro līdz 40 eiro par vairāku kārtu kopējo piedāvājumu.

Liepājas restorānu nedēļai veidotās ēdienkartes publicētas mājaslapā.