Godu saimnieces un pavāri aicināti piedalīties akcijā 'Ceļam galdā vietējo!'

Lai noskaidrotu, vai un kādus vietējos produktus izmanto reģionu ēdināšanas iestādēs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais pasākums "Novada Garša" izsludina akciju reģionu šefpavāriem un arī godu saimniecēm – "Ceļam galdā vietējo!". "Akcijā, kas no 13. jūlija līdz 2. oktobrim norisināsies "Novada Garša" oficiālajā feisbuka vietnē, var piedalīties jebkurš pavārs vai saimniece no ēdināšanas uzņēmuma, kas ikdienā piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. Kopumā akcijā varēs piedalīties 16 dalībnieki – četri no katra Latvijas novada," informē LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Langiša.

Svetlana Riškova, Latvijas Pavāru kluba prezidente: "Ar šo akciju vēlamies iedrošināt Latvijas zemniekus piedāvāt ēdinātājiem savu produkciju, uzlabot tās kvalitāti, jo līdz šim valstī zināmie šefpavāri vietējās izejvielas izmantoja salīdzinoši reti. Šis tiešām ir labākais laiks, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, savedot kopā pavārus un zemniekus. Tādēļ aicinu ikvienu pavāru piedalīties šajā akcijā un sadarboties ar Latvijas zemniekiem."

Uzdevums pavāriem – izveidot savu ēdiena recepti, kurā izmantoti vismaz 75 procenti Latvijas pārtikas produktu un ēdiena pamatsastāvdaļa iegādāta pie kāda no katalogā www.novadagarsa.lv esošajiem ražotājiem.

Pavāru/saimnieču pieteikumi dalībai akcijā tiek gaidīti no 13. jūlija līdz 27. jūlijam, izmantojot, lūk, šo pieteikuma anketu.

Ēdiena tapšanu filmēs "Novada Garša" komanda, un visi šie video tiks publicēti pasākuma oficiālajā feisbuka vietnē. Lai lapas sekotāji atšķirtu, no kuras puses ir pavārs, video tiks publicēti zem novadu – Zemgale, Vidzeme, Latgale, Kurzeme – nosaukuma.

"Novada Garša" feisbuka lapas sekotāji varēs balsot par sev tīkamāko pavāru video, tādējādi nosakot akcijas uzvarētāju. Visvairāk skatītāju simpātijas saņēmušais pavārs saņems galveno balvu – iespēju 300 eiro vērtībā iegādāties produktus savam ēdināšanas uzņēmumam no "Novada Garša" kataloga ražotājiem. Savukārt visaktīvākais balsotājs balvā saņems dāvanu karti maltītei pie uzvarētāja.

Visi pavāri, kas piedalīsies akcijā, balvā saņems iespēju doties LLKC rīkotā vienas dienas pieredzes braucienā pie Latvijas zemniekiem un pārtikas ražotājiem. Ja uzņēmums savā ēdienkartē iekļaus akcijas laikā gatavoto ēdienu, tam ēdienkartē varēs pievienot arī "Novada Garša" uzlīmi. Savukārt safilmētos video ēdinātāji varēs izmantot pēc saviem ieskatiem.

Akcijas nolikums un plašāka informācija: www.novadagarsa.lv.